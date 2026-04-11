Orbán Viktor: Olyan győzelmet aratunk, amellyel talán saját magunkat is meglepjük
Lázár János: Vasárnap eldől, kimaradunk a háborúból vagy belépünk a háborúba
Lázár János a Fidesz-KDNP kampányzáróján azt mondta, "holnap eldől, hogy kimaradunk a háborúból vagy belépünk a háborúba". Eldől, hogy elveszítünk-e mindent, vagy megvédünk mindent, sőt, tovább gyarapítjuk a hazánkat, a magyar embereket, mindenkit, fideszest és tiszást egyaránt - tette hozzá.
A Tisza hazudik, azt terjeszti, hogy már le van fújva a meccs, hogy már nyertek, méghozzá kétharmaddal - közölte Lázár János, arra kérve a Fidesz támogatóit, ne dőljenek be ennek.
A választás még el sem kezdődött, hátra van még 10 óra. Hajnali hatkor kinyitnak a szavazófülkék, ahol majd nyugodtan, higgadtan - távol az uszítástól, a fizetett ellentüntetőktől, a facebookos fenyegetésektől - mindenki eldöntheti a következő évtized legfontosabb kérdését - mondta. A miniszter szerint csapda leselkedik az ellenzéki szavazókra.
Ha Magyar Péter nem teljesíti az ígéreteit, azzal szembe köpi a választóit. Ha viszont teljesíti az ígéreteit, azzal meg tönkre teszi az országot"
- hangsúlyozta Lázár János. Mint mondta, ezt a csapdát azonban el lehet kerülni.
Szavazzatok Orbán Viktorra és a Fideszre!
- biztatta hallgatóságát a politikus. A Fidesz támogatása mellett szóló nyomós ok a program és az ember - tudatta a miniszter. A
Fidesz programja a hétköznapi, egyszerű embereknek szól, a Tisza programja a multiknak és a gazdagoknak. A Fidesz programja a hétköznapi kisemberekről szól, a Tisza programja viszont a nagyemberekről: a budapesti és brüsszeli elitről - hangsúlyozta.
A Fidesz programjának tartópillére a rend, a munka és a család, a Tiszáé a megszorítás, a Shell meg az Erste - közölte Lázár János. Szavai szerint
nekünk az apa férfi, az anya adómentes. Nálunk a havi átlagbér lesz egymillió forint, nem az éves rezsi.
A Fidesszel van 13. és 14. nyugdíj, lesz ötmillió munkahely, és csak a kormánypártokkal marad a magyarok munkájából a magyarok haszna. A Fidesszel van kerítés, nincs migráns - mondta, és leszögezte, világos választ adnak: Magyarország kimarad a háborúból és nemet mond Ukrajna EU-tagságára.
Lázár János hangsúlyozta, a Tisza a multik embereiből csinálna kormányt és a multiknak országot. Velük ezer forint lesz a benzin, kétszer annyi az áram és háromszor annyi a gázszámla. A Tiszával az árak nőnek és nem a fizetések. A tiszások emelik az adókat és privatizálják a vállalatokat. Magyar Péterék Ukrajnát beviszik az unióba, Magyarországot pedig a háborúba - mondta.
Magyar Péter nem méltó és nem is alkalmas Magyarország vezetésére. Nem változást jelent, hanem veszélyt - jelentette ki a politikus, hozzátéve az elmúlt két évben kiderült, a Tisza elnöke "hatalomra éhes és bosszúra szomjas".
Magyar Péterrel még azok is veszíteni fognak, akik holnap rá szavaznak. Ezzel szemben Orbán Viktorra az is számíthat, aki nem rá adja a voksát. Mert Orbán Viktor nem csinálja, hanem kezeli a válságokat - közölte a miniszter.
Orbán Viktor az az ember, aki minden alkalommal megvédte Magyarországot a bajtól. A magyarok embere Orbán Viktor, ő a biztos választás - szögezte le a a politikus. Szavai szerint Magyar Péter ma még csak veszély, ami holnap, a szavazófülkékben elhárítható.
A politikus köszönetet mondott a Fidesz önkénteseink, segítőink, szervezőink. Úgy fogalmazott: "ők a mi harcosaink!" Hónapok, gyakran évek óta csöndben és hűségesen teszik a dolgukat, kopogtatnak, telefonálnak, pultoznak, biztatnak, meggyőznek, hitet adnak, miattuk a Fidesz Magyarország legerősebb politikai közössége. Hozzátette: ők a Fidesz szíve-lelke, akikért érdemes, és akikkel lehetséges egy jobb országot építeni.
Lázár János azt kérte a Szentháromság téren jelenlévőktől, menjenek el szavazni.
Ne dőlj hátra, hogy úgyis mi vagyunk többen. És ne dőlj be, hogy ők vannak többen
- mondta, hangsúlyozva, "csak az számít, hogy a szavazófülkékben hányan leszünk holnap, rajtad fog múlni".
A politikus arra is biztatta a Fidesz-KDNP szimpatizánsait, vigyenek erősítést, nem egy, hanem három embert, mert három a magyar igazság.
A miniszter azt tanácsolta az egybegyűlteknek: "hallgass az eszedre, figyelj a zsebedre, szavazz a Fideszre!", és hozzáfűzte: "győzzön a csöndes többség, hogy nyerjen minden magyar ember".
Forrás: MTI / Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert
Szijjártó : vasárnap akkora győzelmet fogunk aratni, hogy még a Holdról is jól fog látszani
Hogyan szavazhatunk vasárnap érvényesen? – Mindenki nagyon figyeljen, valótlan információk keringenek a közösségi médiában! - videó
Kis Grófóval erősítette meg a roma közösséggel kötött szövetséget Orbán Viktor - videó
Kétszer segített Trumpnak nyerni, most azt méri, hogy Orbán Viktor fog nyerni
Érzi a vesztét: megtörte a kínos csendet Eckü, szerinte a fiatalok miatt mutogatta a heréjét
„Ági! Nem látom, hogy elhatárolódtál volna Eckütől!” – hiába törlik folyamatosan, a Tisza alelnökén is számonkérik a heremutogatást
Meggyalázták a Terrorháza Múzeum Hősök falát Magyar Péter hívei
Dömötör Csaba: a Fidesz folyamatosan tesz bejelentéseket a Tiszához köthető választási jogsértések gyanúja miatt
„Kire bízzuk a gyermekeinket?” – üzenet érkezett az édesanyákhoz
Tarol a Fidesz-busz: Orbán Viktor egymillió kézfogás akciója a digitális térben is veri Magyar Pétert
Újabb három magyar áldozata van az ukrajnai háborúnak