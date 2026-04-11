Lázár János: Vasárnap eldől, kimaradunk a háborúból vagy belépünk a háborúba

Vasárnap a jövő legnagyobb kérdéséről döntünk, arról, hogy az erőforrásokért folyó háborúktól távol tudjuk magunkat tartani, vagy belesodornak bennünket - jelentette ki az építési és közlekedési miniszter szombaton Budapesten.
2026. április 11., szombat 20:56
Frissítve: 2026. április 11., szombat 20:57
Lázár János a Fidesz-KDNP kampányzáróján azt mondta, "holnap eldől, hogy kimaradunk a háborúból vagy belépünk a háborúba". Eldől, hogy elveszítünk-e mindent, vagy megvédünk mindent, sőt, tovább gyarapítjuk a hazánkat, a magyar embereket, mindenkit, fideszest és tiszást egyaránt - tette hozzá. 

A Tisza hazudik, azt terjeszti, hogy már le van fújva a meccs, hogy már nyertek, méghozzá kétharmaddal - közölte Lázár János, arra kérve a Fidesz támogatóit, ne dőljenek be ennek. 

A választás még el sem kezdődött, hátra van még 10 óra. Hajnali hatkor kinyitnak a szavazófülkék, ahol majd nyugodtan, higgadtan - távol az uszítástól, a fizetett ellentüntetőktől, a facebookos fenyegetésektől - mindenki eldöntheti a következő évtized legfontosabb kérdését - mondta. A miniszter szerint csapda leselkedik az ellenzéki szavazókra. 

Ha Magyar Péter nem teljesíti az ígéreteit, azzal szembe köpi a választóit. Ha viszont teljesíti az ígéreteit, azzal meg tönkre teszi az országot"

- hangsúlyozta Lázár János. Mint mondta, ezt a csapdát azonban el lehet kerülni. 

Szavazzatok Orbán Viktorra és a Fideszre!

- biztatta hallgatóságát a politikus. A Fidesz támogatása mellett szóló nyomós ok a program és az ember - tudatta a miniszter. A

 Fidesz programja a hétköznapi, egyszerű embereknek szól, a Tisza programja a multiknak és a gazdagoknak. A Fidesz programja a hétköznapi kisemberekről szól, a Tisza programja viszont a nagyemberekről: a budapesti és brüsszeli elitről - hangsúlyozta. 

A Fidesz programjának tartópillére a rend, a munka és a család, a Tiszáé a megszorítás, a Shell meg az Erste - közölte Lázár János. Szavai szerint

 nekünk az apa férfi, az anya adómentes. Nálunk a havi átlagbér lesz egymillió forint, nem az éves rezsi. 

A Fidesszel van 13. és 14. nyugdíj, lesz ötmillió munkahely, és csak a kormánypártokkal marad a magyarok munkájából a magyarok haszna. A Fidesszel van kerítés, nincs migráns - mondta, és leszögezte, világos választ adnak: Magyarország kimarad a háborúból és nemet mond Ukrajna EU-tagságára. 

Lázár János hangsúlyozta, a Tisza a multik embereiből csinálna kormányt és a multiknak országot. Velük ezer forint lesz a benzin, kétszer annyi az áram és háromszor annyi a gázszámla. A Tiszával az árak nőnek és nem a fizetések. A tiszások emelik az adókat és privatizálják a vállalatokat. Magyar Péterék Ukrajnát beviszik az unióba, Magyarországot pedig a háborúba - mondta. 


Magyar Péter nem méltó és nem is alkalmas Magyarország vezetésére. Nem változást jelent, hanem veszélyt - jelentette ki a politikus, hozzátéve az elmúlt két évben kiderült, a Tisza elnöke "hatalomra éhes és bosszúra szomjas". 

Magyar Péterrel még azok is veszíteni fognak, akik holnap rá szavaznak. Ezzel szemben Orbán Viktorra az is számíthat, aki nem rá adja a voksát. Mert Orbán Viktor nem csinálja, hanem kezeli a válságokat - közölte a miniszter. 

Orbán Viktor az az ember, aki minden alkalommal megvédte Magyarországot a bajtól. A magyarok embere Orbán Viktor, ő a biztos választás - szögezte le a a politikus. Szavai szerint Magyar Péter ma még csak veszély, ami holnap, a szavazófülkékben elhárítható. 

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

A politikus köszönetet mondott a Fidesz önkénteseink, segítőink, szervezőink. Úgy fogalmazott: "ők a mi harcosaink!" Hónapok, gyakran évek óta csöndben és hűségesen teszik a dolgukat, kopogtatnak, telefonálnak, pultoznak, biztatnak, meggyőznek, hitet adnak, miattuk a Fidesz Magyarország legerősebb politikai közössége. Hozzátette: ők a Fidesz szíve-lelke, akikért érdemes, és akikkel lehetséges egy jobb országot építeni. 

Lázár János azt kérte a Szentháromság téren jelenlévőktől, menjenek el szavazni. 

Ne dőlj hátra, hogy úgyis mi vagyunk többen. És ne dőlj be, hogy ők vannak többen

 - mondta, hangsúlyozva, "csak az számít, hogy a szavazófülkékben hányan leszünk holnap, rajtad fog múlni". 

A politikus arra is biztatta a Fidesz-KDNP szimpatizánsait, vigyenek erősítést, nem egy, hanem három embert, mert három a magyar igazság. 

A miniszter azt tanácsolta az egybegyűlteknek: "hallgass az eszedre, figyelj a zsebedre, szavazz a Fideszre!", és hozzáfűzte: "győzzön a csöndes többség, hogy nyerjen minden magyar ember". 

Forrás: MTI / Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

 

