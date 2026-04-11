Lázár János: Vasárnap eldől, kimaradunk a háborúból vagy belépünk a háborúba

Lázár János a Fidesz-KDNP kampányzáróján azt mondta, "holnap eldől, hogy kimaradunk a háborúból vagy belépünk a háborúba". Eldől, hogy elveszítünk-e mindent, vagy megvédünk mindent, sőt, tovább gyarapítjuk a hazánkat, a magyar embereket, mindenkit, fideszest és tiszást egyaránt - tette hozzá.

A Tisza hazudik, azt terjeszti, hogy már le van fújva a meccs, hogy már nyertek, méghozzá kétharmaddal - közölte Lázár János, arra kérve a Fidesz támogatóit, ne dőljenek be ennek.

A választás még el sem kezdődött, hátra van még 10 óra. Hajnali hatkor kinyitnak a szavazófülkék, ahol majd nyugodtan, higgadtan - távol az uszítástól, a fizetett ellentüntetőktől, a facebookos fenyegetésektől - mindenki eldöntheti a következő évtized legfontosabb kérdését - mondta. A miniszter szerint csapda leselkedik az ellenzéki szavazókra.

Ha Magyar Péter nem teljesíti az ígéreteit, azzal szembe köpi a választóit. Ha viszont teljesíti az ígéreteit, azzal meg tönkre teszi az országot"

- hangsúlyozta Lázár János. Mint mondta, ezt a csapdát azonban el lehet kerülni.