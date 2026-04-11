Meggyalázták a Terrorháza Múzeum Hősök falát Magyar Péter hívei
„Kire bízzuk a gyermekeinket?” – üzenet érkezett az édesanyákhoz
Bejegyzésében hangsúlyozta: „az édesanyákhoz szólok most, akik egy választáson soha nem csak magukért, hanem a gyermekeikért is szavaznak”, majd úgy fogalmazott, hogy a döntés tétje a következő generáció jövője - taglalta az Origo.
Vitályos Eszter bejegyzésében Magyar Pétert is bírálta. Úgy fogalmazott, hogy a politikus „gátlástalanul átvágta a fiatalokat is”, és szerinte ellentmondásosan kommunikál a háborús helyzetről.
Kire akarjuk bízni a fiainkat, a gyermekeinket? Arra az Orbán Viktorra, aki minden erejével azon van, hogy kívül tartsa Magyarországot a háborúból és megóvja tőle a fiatalokat, a magyar családokat? Vagy arra a Magyar Péterre, aki totálisan a háborúpárti ukránok és Brüsszel kezében van? Akit valójában egy percig sem az ország érdekel, csak az önmutogatás, a drogos partyk, ahol a kiskorúakat hülyítheti vagy épp a heréjüket mutogatják a fiataloknak?
– írta Vitályos Eszter.
Vasárnap választás! A fiainkért, a gyermekeinkért csak a Fidesz a biztos választás!
– zárta sorait.
Nyitókép: MTI/Fischer Zoltán
Dömötör Csaba: a Fidesz folyamatosan tesz bejelentéseket a Tiszához köthető választási jogsértések gyanúja miatt
Tarol a Fidesz-busz: Orbán Viktor egymillió kézfogás akciója a digitális térben is veri Magyar Pétert
Újabb három magyar áldozata van az ukrajnai háborúnak
Menczer: ez a tét a vasárnapi választáson!
Hidvéghi: a kormány elutasítja az Európai Bizottság beavatkozását a magyarországi választásokba
Fidesz: a Demokrácia Központ fogadja a bejelentéseket a tiszás választási csalásokról
Megtörte a csendet Varga Judit: „Én a békére szavazok, nem a háborúra”
Orbán Viktor: Fel, győzelemre!
Magyar Péter újabb hazugságaiból már a tiszásoknak is elegük van
Dömötör Csaba: amerikai republikánus képviselők kritizálják az Európai Bizottság beavatkozását a magyar választásokba
Magyar Péter választási csalást kiáltott, követői azonban nem értették, hogy ez vád, nem pedig utasítás