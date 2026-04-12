Kilenc óráig a polgárok 16.89 százaléka szavazott

Kilenc óráig a polgárok 16.89 százaléka szavazott
A Nemzeti Választási Iroda közzétette a legfrissebb részvételi adatokat.
2026. április 12., vasárnap 10:12
Reggel kilenc óráig a választásra jogosultak 16-89 százaléka, azaz 1 271 768 polgár járult az urnákhoz a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint.

Mint ismeretes, vasárnap reggel hat órakor megkezdődött a voksolás az ország 10 047 szavazókörében az országgyűlésiképviselő-választáson. Este hét óráig mintegy 7,5 millió választópolgárt várnak a magyarországi szavazókörökben az urnákhoz.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

 

