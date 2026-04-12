Döbbenetes leleplező dokumentum: Brüsszel jóváhagyásával készítenek elő erőszakos támadássorozatot a tiszások
Kilenc óráig a polgárok 16.89 százaléka szavazott
Reggel kilenc óráig a választásra jogosultak 16-89 százaléka, azaz 1 271 768 polgár járult az urnákhoz a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint.
Mint ismeretes, vasárnap reggel hat órakor megkezdődött a voksolás az ország 10 047 szavazókörében az országgyűlésiképviselő-választáson. Este hét óráig mintegy 7,5 millió választópolgárt várnak a magyarországi szavazókörökben az urnákhoz.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert
Szentkirályi Alexandra: történelmi jelentőségű a mai nap
Elemző: a magas részvétel a Fidesznek kedvezőbb
Elemző: Megindult a jobboldal - A magas részvétel a Fidesznek kedvez
Dömötör: beadványaink alapján 639 esetben állapítottak meg választási jogsértést
Orbán Balázs: A magas részvétel mindig a kormánypártnak kedvezett
Elemző: 8 milliónál is több választó adhatja le a voksát - A magas részvétel mindig a Fideszt erősítette
Már kora reggel választási törvényt sértett a Tisza
Így buzdít a szavazásra Kocsis Máté - Videó
Leadta szavazatát Orbán Viktor - Fotó
Fidesz: A Tisza roma szavazatvásárlása miatt feljelentést teszünk
Orbán Viktor: Azért jöttem, hogy győzzek! - Videó