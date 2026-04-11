2026. április 11. szombat, Leó, Szaniszló
8°C Budapest
fidesz
választás
közvélemény-kutató

Kétszer segített Trumpnak nyerni, most azt méri, hogy Orbán Viktor fog nyerni

Kétszer segített Trumpnak nyerni, most azt méri, hogy Orbán Viktor fog nyerni
Egy amerikai közvélemény-kutató felmérése szerint a Fidesz vezet a választók körében, és parlamenti többséget is szerezhet.
2026. április 11., szombat 19:34
Frissítve: 2026. április 11., szombat 20:33
Vágólapra másolva!

John McLaughlin módszere eltér a hagyományos közvélemény-kutatásoktól, mivel személyes interjúkon alapul. A szakértő korábban a 2024-es amerikai elnökválasztás kimenetelét, köztük Donald Trump győzelmét is pontosan jelezte előre. A magyarországi felmérésükről Gerhardt Máté kérdezte az amerikai kutatót - taglalta a Mandiner.

Idegen manipuláció

McLaughlin szerint a magyar kampány nemzetközi összevetésben is rendkívülinek mondható, ám ez a kijelentés sajnos nem pozitív kontextusban hangzott el:

Soha nem láttam ilyen mértékű beavatkozást Magyarországon, mint amit most látok bárhol a világon egy demokratikus országban

– fogalmazott a közvélemény-kutató, aki konkrét példákat is említett:

Amikor Ukrajna felrobbantja a vezetékeket, amikor cenzúra van, amikor a Google és a Facebook úgy állítja az algoritmusokat, hogy bizonyos tartalmak nagyobb elérést kapjanak, az rendkívül aggasztó.

Szerinte mindez túlmutat a puszta befolyásoláson:

Ez nemcsak beavatkozás, hanem elnyomás is.


Fidesz-előny a felmérésben

A McLaughlin által készített magyarországi közvélemény-kutatás eredményei alapján a kormánypártnak reális esélye van a győzelemre:

Ezer magyar választó megkérdezése után a Fidesz 42,6 százalékon áll, míg a Tisza 37,3 százalékon

– ismertette az adatokat, hozzátette, hogy a választás kimenetele főleg a részvételen múlik:

Ha a Fidesz szavazói elmennek szavazni, akkor győzni fognak, és kormányt alakítanak.

Rejtőzködő szavazók a kormányoldalon

McLaughlin szerint a hagyományos felmérések torzíthatnak, mert sok kormánypárti választó nem hajlandó elárulni a pártszimpátiáját:

Orbán Viktornak vannak rejtőzködő hívei, mert „a Fidesz-szavazók nem szeretnek a médiának válaszolni, érzékelik az elfogultságot.

Ez szerinte hasonló jelenség, mint amit az Egyesült Államokban tapasztaltak Trump esetében.

ORBÁN Viktor
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

A média szerepe

Az amerikai szakértő külön ki is tért a médiára, visszautasítva a gyakran hangoztatott liberális vádakat, miszerint Magyarországon valamiféle Fidesz-hegemónia, illetve csak egyféle álláspont létezne e téren:

Az nem igaz, hogy a magyar média 80 százalékát Orbán Viktor irányítja, ez egy Soros-féle propagandapont, amit folyamatosan ismételnek

– hangsúlyozta, hozzátéve, hogy a magyarok több forrásból tájékozódnak, és képesek önálló, felelős politikai döntéseket hozni:

Magyarországon az emberek saját maguk döntik el, mit gondolnak, és mindkét oldal véleményével találkoznak.

A választás nemzetközi tétje

McLaughlin úgy látja, hogy a magyar választás nemcsak belpolitikai ügy, ezzel kapcsolatban kiemelte:

Ez Brüsszel első esélye arra, hogy lecsapjon Donald Trump egyik szövetségesére.

Szerinte a nyomásgyakorlás mögött is szélesebb politikai célok húzódnak meg:

Az elitek Orbán Viktort támadják, mert nem tudják legyőzni Donald Trumpot, ezért a szövetségesein keresztül próbálkoznak.

A döntés a választók kezében van

Az amerikai szakember szerint a választás kulcsa végső soron a részvétel:

A választóknak meg kell érteniük, hogy figyelmen kívül kell hagyniuk a torz közvélemény-kutatásokat

Összegzése szerint, ha a kormánypárti tábor mozgósít, akkor a jelenlegi adatok alapján – a külső nyomás ellenére is – Orbán Viktor alakíthat majd kormányt.

Nyitókép: MTI/Kaiser Ákos

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra