Orbán Viktor: Olyan győzelmet aratunk, amellyel talán saját magunkat is meglepjük
Kétszer segített Trumpnak nyerni, most azt méri, hogy Orbán Viktor fog nyerni
John McLaughlin módszere eltér a hagyományos közvélemény-kutatásoktól, mivel személyes interjúkon alapul. A szakértő korábban a 2024-es amerikai elnökválasztás kimenetelét, köztük Donald Trump győzelmét is pontosan jelezte előre. A magyarországi felmérésükről Gerhardt Máté kérdezte az amerikai kutatót - taglalta a Mandiner.
Idegen manipuláció
McLaughlin szerint a magyar kampány nemzetközi összevetésben is rendkívülinek mondható, ám ez a kijelentés sajnos nem pozitív kontextusban hangzott el:
Soha nem láttam ilyen mértékű beavatkozást Magyarországon, mint amit most látok bárhol a világon egy demokratikus országban
– fogalmazott a közvélemény-kutató, aki konkrét példákat is említett:
Amikor Ukrajna felrobbantja a vezetékeket, amikor cenzúra van, amikor a Google és a Facebook úgy állítja az algoritmusokat, hogy bizonyos tartalmak nagyobb elérést kapjanak, az rendkívül aggasztó.
Szerinte mindez túlmutat a puszta befolyásoláson:
Ez nemcsak beavatkozás, hanem elnyomás is.
Fidesz-előny a felmérésben
A McLaughlin által készített magyarországi közvélemény-kutatás eredményei alapján a kormánypártnak reális esélye van a győzelemre:
Ezer magyar választó megkérdezése után a Fidesz 42,6 százalékon áll, míg a Tisza 37,3 százalékon
– ismertette az adatokat, hozzátette, hogy a választás kimenetele főleg a részvételen múlik:
Ha a Fidesz szavazói elmennek szavazni, akkor győzni fognak, és kormányt alakítanak.
Rejtőzködő szavazók a kormányoldalon
McLaughlin szerint a hagyományos felmérések torzíthatnak, mert sok kormánypárti választó nem hajlandó elárulni a pártszimpátiáját:
Orbán Viktornak vannak rejtőzködő hívei, mert „a Fidesz-szavazók nem szeretnek a médiának válaszolni, érzékelik az elfogultságot.
Ez szerinte hasonló jelenség, mint amit az Egyesült Államokban tapasztaltak Trump esetében.
A média szerepe
Az amerikai szakértő külön ki is tért a médiára, visszautasítva a gyakran hangoztatott liberális vádakat, miszerint Magyarországon valamiféle Fidesz-hegemónia, illetve csak egyféle álláspont létezne e téren:
Az nem igaz, hogy a magyar média 80 százalékát Orbán Viktor irányítja, ez egy Soros-féle propagandapont, amit folyamatosan ismételnek
– hangsúlyozta, hozzátéve, hogy a magyarok több forrásból tájékozódnak, és képesek önálló, felelős politikai döntéseket hozni:
Magyarországon az emberek saját maguk döntik el, mit gondolnak, és mindkét oldal véleményével találkoznak.
A választás nemzetközi tétje
McLaughlin úgy látja, hogy a magyar választás nemcsak belpolitikai ügy, ezzel kapcsolatban kiemelte:
Ez Brüsszel első esélye arra, hogy lecsapjon Donald Trump egyik szövetségesére.
Szerinte a nyomásgyakorlás mögött is szélesebb politikai célok húzódnak meg:
Az elitek Orbán Viktort támadják, mert nem tudják legyőzni Donald Trumpot, ezért a szövetségesein keresztül próbálkoznak.
A döntés a választók kezében van
Az amerikai szakember szerint a választás kulcsa végső soron a részvétel:
A választóknak meg kell érteniük, hogy figyelmen kívül kell hagyniuk a torz közvélemény-kutatásokat
Összegzése szerint, ha a kormánypárti tábor mozgósít, akkor a jelenlegi adatok alapján – a külső nyomás ellenére is – Orbán Viktor alakíthat majd kormányt.
Nyitókép: MTI/Kaiser Ákos
