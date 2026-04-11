Hogyan szavazhatunk vasárnap érvényesen? – Mindenki nagyon figyeljen, valótlan információk keringenek a közösségi médiában! - videó

Hogyan szavazhatunk vasárnap érvényesen? – kezdte videóját Deák Dániel és leszögezte, hogy mire kell kiemelten fokozottan figyelnünk, mielőtt leadnánk a voksunkat - hívta fel a figyelmet a Mandiner.

Nézzük meg a választási iroda levelében, hogy pontosan hova kell mennünk.

A személyi igazolványunkat ne hagyjuk otthon!

A választás napján két szavazólapot fogunk kapni, az egyiken a pártlistákra, a másikon az egyéni jelöltekre lehet szavazni. „Előfordulhat olyan forgatókönyv, hogy például egy Mi Hazánk szavazó nem akar globalista kormányt látni Magyarországon, ezért megosztja a szavazatát és listán a Mi hazánkat, egyéniben pedig a Fideszt támogatja” – mondja, és ennek kapcsán felhívja a figyelmet:

fontos, ha mindkét pártra behúzzuk egy szavazólapon az x-et az érvénytelen szavazat, az ezzel kapcsolatos posztok a közösségi médiában nem valósak. Ezért egy szavazólapra csak egy ikszet lehet tenni.