Gyurcsányi baloldal áll ki a Tisza mellett - Schiffer András kiemelte, három megszorító csomagot szabadítottak ránk

A hétvégén több baloldali, szocialista egykori kormánytag, miniszter, államtitkár pártelnök szólította fel a még állva maradt kis pártok jelöltjeit, illetve a függetleneket, hogy lépjenek vissza a választáson. Az üzenetükben többek között ezt írta Balogh József, Bárándy Péter, Botka Lajosné, Csabai Lászlóné, Göncz Kinga, Gőgös Zoltán, Juhász Ferenc, Katona Tamás, Lamperth Mónika, Lendvai Ildikó, Pál Béla, Szabó Imre, Vastagh Pál, Varga Zoltán:

Hitelesítsétek saját példátokkal a baloldal rendszerváltó elkötelezettségét!

Schiffer András, az LMP volt elnöke a Facebook-posztjában mindezt lefordította magyarra. Szerinte a régi nómenklatúra utóvédjei és egykori társutasai szólítják fel visszalépésre a Demokratikus Koalíciót és Hiller Istvánt.

Merthogy ezek sohasem voltak baloldaliak és ma sem azok. Három megszorító csomagot szabadítottak az országra és megnyomták a gombot 2007 decemberében a társadalombiztosítás privatizációjára

− fogalmaz az ügyvéd. Azt írja, az aláírók a hegemón osztálypozícióikat védték a kilencvenes években is és most is a globális nagytőke rezidenseitől várják hegemón osztálypozícióik restaurálását.