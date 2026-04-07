A Tisza alelnöke a gázvezeték felrobbantásával viccelődik egy locsolóversben

A mandiner.hu írta meg korábban, hogy Dušan Bajatović, a Srbijagas igazgatója kijelentette: a Magyarkanizsa községben található gázvezeték közelében felfedezett robbanószerkezetek nem politikai színjáték részei, hanem súlyos biztonsági fenyegetést jelentenek. Hozzátette, hogy a gázvezeték elleni esetleges támadás célpontja nem Szerbia lett volna, hanem a régió másik két országa, Magyarország és Szlovákia.

Az ország energiaellátását és biztonságát is veszélyeztető, súlyos szabotázsakció ugyanakkor úgy tűnik, Magyar Péter pártjának környezetében humorizálásra adott okot, hiszen a Tisza Párt egyik képviselőjelöltje egy locsolóversben a gázvezeték felrobbantásával viccelődött.

Forsthoffer Ágnes ugyanis két locsolóverset is közzétett a Facebook-oldalán. Az egyik a tiszásoktól megszokott stílusban áradozott a kiáradt Tiszáról, a másik azonban még ennél is lejjebb ment: