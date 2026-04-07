A Tisza alelnöke a gázvezeték felrobbantásával viccelődik egy locsolóversben
A mandiner.hu írta meg korábban, hogy Dušan Bajatović, a Srbijagas igazgatója kijelentette: a Magyarkanizsa községben található gázvezeték közelében felfedezett robbanószerkezetek nem politikai színjáték részei, hanem súlyos biztonsági fenyegetést jelentenek. Hozzátette, hogy a gázvezeték elleni esetleges támadás célpontja nem Szerbia lett volna, hanem a régió másik két országa, Magyarország és Szlovákia.
Az ország energiaellátását és biztonságát is veszélyeztető, súlyos szabotázsakció ugyanakkor úgy tűnik, Magyar Péter pártjának környezetében humorizálásra adott okot, hiszen a Tisza Párt egyik képviselőjelöltje egy locsolóversben a gázvezeték felrobbantásával viccelődött.
Forsthoffer Ágnes ugyanis két locsolóverset is közzétett a Facebook-oldalán. Az egyik a tiszásoktól megszokott stílusban áradozott a kiáradt Tiszáról, a másik azonban még ennél is lejjebb ment:
„Szerbiában jártam,
Gázcsöveket láttam.
Fel akart robbanni,
Szabad-e locsolni?”
+Ez is érdekelheti
Szánthó Miklós: Zelenszkij már a Tisza vereségre készül, jöhet a magyar Majdan
J. D. Vance keményen üzent Brüsszelnek Budapestről: „Hagyják békén Magyarországot!”
„Európa egyik igazi államférfija” – J. D. Vance méltatta Orbán Viktort Budapesten
Szijjártó Péter: J. D. Vance látogatása is mutatja, hogy új aranykor kezdődött Magyarország és az Egyesült Államok között
Orbán Viktor a Karmelitában fogadta J. D. Vance amerikai alelnököt
Orbán Balázs: újabb mérföldkő az amerikai–magyar aranykorban!
Menczer Tamás: a magyar energiabiztonságot megvédjük, a rezsicsökkentést és a védett árat fenntartjuk!
Hidvéghi Balázs: a teljes leválás az orosz energiahordozókról havi szinten akár mintegy 100 ezer forinttal növelhetné egy átlagos család kiadásait
Zúzzunk! − mondja Orbán Viktor, majd elindul a kocsijával, amelyben üvölt a zene
Válogatás nélkül fenyegetnek mindenkit Magyar Péter hívei
Gyurcsányi baloldal áll ki a Tisza mellett - Schiffer András kiemelte, három megszorító csomagot szabadítottak ránk