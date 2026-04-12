Felfüggesztették a szavazást Somogyban, rendkívüli esetről érkezett hír
Azonnal intézkedtek.
2026. április 12., vasárnap 20:12
Borzasztó tragédia árnyékolta be az országgyűlési választás napját.

A Nemzeti Választási Iroda hivatalos oldalán 17 óra 53 perckor megjelent tájékoztatás szerint egy választópolgár összeesett a Somogy vármegyei Zákány egyik szavazókörében. A helyszínre kiérkező mentők minden megtettek a betegért, de nem tudták újraéleszteni. 

Az SzSzB a szavazást felfüggesztette.

A nyitókép illusztráció: Országos Mentőszolgálat honlapja

 

