Felfüggesztették a szavazást Somogyban, rendkívüli esetről érkezett hír

Borzasztó tragédia árnyékolta be az országgyűlési választás napját.

A Nemzeti Választási Iroda hivatalos oldalán 17 óra 53 perckor megjelent tájékoztatás szerint egy választópolgár összeesett a Somogy vármegyei Zákány egyik szavazókörében. A helyszínre kiérkező mentők minden megtettek a betegért, de nem tudták újraéleszteni.

Az SzSzB a szavazást felfüggesztette.

