2026. április 12. vasárnap, Gyula
13°C Budapest
Dömötör Csaba
jogsértés
tisza

Dömötör: beadványaink alapján 639 esetben állapítottak meg választási jogsértést

Dömötör: beadványaink alapján 639 esetben állapítottak meg választási jogsértést
Beadványaink alapján 639 esetben állapítottak meg választási jogsértést, emellett 74 rendőrségi feljelentés van folyamatban - mondta Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője vasárnap Vácon, hangsúlyozva: "Feladatunk, hogy közösen fellépjünk a Tiszához köthető választási csaláskísérletek ellen".
2026. április 12., vasárnap 10:50
Frissítve: 2026. április 12., vasárnap 10:55
Vágólapra másolva!

A képviselő miután leadta szavazatát, úgy nyilatkozott: minden egyes Fideszre leadott szavazat egyben a hazaszeretet szavazata is. Az elmúlt évtizedek legfontosabb választása a mai, "most tudunk kiállni a békéért és azért, hogy a magyarok jövőjéről a magyarok dönthessenek, ne pedig mások nélkülünk" - mondta.

"Mindenkit arra kérünk, hogy ha a szabálytalanságot vagy a szabálytalanság gyanúját észleli, akkor tegyen bejelentést a Fidesz Demokrácia Központjában" - hangsúlyozta Dömötör Csaba.

Arról is beszélt, hogy ezek a jogsértések és feljelentések különböző eseteket jelentenek: "tiszás jelöltek szavazatokat vásárolhattak, vállalati vezetők kötelezővé tették, hogy a Tiszára kell szavazni", más bejelentések pedig megtévesztő kampányokat érintenek, például felhívásokat olyan szavazásra, amely érvénytelen szavazatot jelent a választó tudta nélkül. Arra is volt példa, hogy egy idősebb állampolgár személyi igazolványát fiatalabb rokona elrejtette, hogy ne tudjon szavazni - tette hozzá.

Úgy látja, ezen esetek túlnyomó többsége a Tiszához köthető, "csalást kiáltanak, közben ők valósítják meg azokat".

A képviselő köszönetet mondott minden magyar embernek, aki él választójogával, és azoknak is, akik részt vesznek a választás lebonyolításában.

Egy azzal kapcsolatos kérdésre, hogy egy hangfelvétel Ruszin-Szendi Romuluszt állítólagos szavazatvásárlással hozta összefüggésbe, Dömötör Csaba elmondta: "a Tisza azzal vádol másokat, amit ő maga követ el". A Demokrácia Központ foglalkozott ezzel az esettel, a Fidesz feljelentést is tett, ugyanis ez törvénytelenség - közölte.
Nyitókép: MTI

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra