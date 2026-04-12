Döbbenetes leleplező dokumentum: Brüsszel jóváhagyásával készítenek elő erőszakos támadássorozatot a tiszások
Dömötör: beadványaink alapján 639 esetben állapítottak meg választási jogsértést
A képviselő miután leadta szavazatát, úgy nyilatkozott: minden egyes Fideszre leadott szavazat egyben a hazaszeretet szavazata is. Az elmúlt évtizedek legfontosabb választása a mai, "most tudunk kiállni a békéért és azért, hogy a magyarok jövőjéről a magyarok dönthessenek, ne pedig mások nélkülünk" - mondta.
"Mindenkit arra kérünk, hogy ha a szabálytalanságot vagy a szabálytalanság gyanúját észleli, akkor tegyen bejelentést a Fidesz Demokrácia Központjában" - hangsúlyozta Dömötör Csaba.
Arról is beszélt, hogy ezek a jogsértések és feljelentések különböző eseteket jelentenek: "tiszás jelöltek szavazatokat vásárolhattak, vállalati vezetők kötelezővé tették, hogy a Tiszára kell szavazni", más bejelentések pedig megtévesztő kampányokat érintenek, például felhívásokat olyan szavazásra, amely érvénytelen szavazatot jelent a választó tudta nélkül. Arra is volt példa, hogy egy idősebb állampolgár személyi igazolványát fiatalabb rokona elrejtette, hogy ne tudjon szavazni - tette hozzá.
Úgy látja, ezen esetek túlnyomó többsége a Tiszához köthető, "csalást kiáltanak, közben ők valósítják meg azokat".
A képviselő köszönetet mondott minden magyar embernek, aki él választójogával, és azoknak is, akik részt vesznek a választás lebonyolításában.
Egy azzal kapcsolatos kérdésre, hogy egy hangfelvétel Ruszin-Szendi Romuluszt állítólagos szavazatvásárlással hozta összefüggésbe, Dömötör Csaba elmondta: "a Tisza azzal vádol másokat, amit ő maga követ el". A Demokrácia Központ foglalkozott ezzel az esettel, a Fidesz feljelentést is tett, ugyanis ez törvénytelenség - közölte.
Nyitókép: MTI
+Ez is érdekelheti
Szentkirályi Alexandra: történelmi jelentőségű a mai nap
Elemző: a magas részvétel a Fidesznek kedvezőbb
Elemző: Megindult a jobboldal - A magas részvétel a Fidesznek kedvez
Orbán Balázs: A magas részvétel mindig a kormánypártnak kedvezett
Elemző: 8 milliónál is több választó adhatja le a voksát - A magas részvétel mindig a Fideszt erősítette
Kilenc óráig a polgárok 16.89 százaléka szavazott
Már kora reggel választási törvényt sértett a Tisza
Így buzdít a szavazásra Kocsis Máté - Videó
Leadta szavazatát Orbán Viktor - Fotó
Fidesz: A Tisza roma szavazatvásárlása miatt feljelentést teszünk
Orbán Viktor: Azért jöttem, hogy győzzek! - Videó