Dömötör: beadványaink alapján 639 esetben állapítottak meg választási jogsértést

A képviselő miután leadta szavazatát, úgy nyilatkozott: minden egyes Fideszre leadott szavazat egyben a hazaszeretet szavazata is. Az elmúlt évtizedek legfontosabb választása a mai, "most tudunk kiállni a békéért és azért, hogy a magyarok jövőjéről a magyarok dönthessenek, ne pedig mások nélkülünk" - mondta.

"Mindenkit arra kérünk, hogy ha a szabálytalanságot vagy a szabálytalanság gyanúját észleli, akkor tegyen bejelentést a Fidesz Demokrácia Központjában" - hangsúlyozta Dömötör Csaba.

Arról is beszélt, hogy ezek a jogsértések és feljelentések különböző eseteket jelentenek: "tiszás jelöltek szavazatokat vásárolhattak, vállalati vezetők kötelezővé tették, hogy a Tiszára kell szavazni", más bejelentések pedig megtévesztő kampányokat érintenek, például felhívásokat olyan szavazásra, amely érvénytelen szavazatot jelent a választó tudta nélkül. Arra is volt példa, hogy egy idősebb állampolgár személyi igazolványát fiatalabb rokona elrejtette, hogy ne tudjon szavazni - tette hozzá.

Úgy látja, ezen esetek túlnyomó többsége a Tiszához köthető, "csalást kiáltanak, közben ők valósítják meg azokat".

A képviselő köszönetet mondott minden magyar embernek, aki él választójogával, és azoknak is, akik részt vesznek a választás lebonyolításában.