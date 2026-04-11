Dömötör Csaba: amerikai republikánus képviselők kritizálják az Európai Bizottság beavatkozását a magyar választásokba

A képviselő erősnek nevezte, hogy a republikánusok a levélben azt írták, "a bizottság beavatkozásai súlyosan aláássák az uniós intézmények függetlenségébe vetett hitet, valamint a választási eljárásokba vetett közbizalmat".

A levélben a beavatkozási eszközök között külön említik azt, hogy a bizottság politikai tevékenységet végző aktivistacsoportokat pénzel, emellett a digitális szolgáltatási irányelv alapján korlátoz, cenzúráz és töröl egyes közösségi médiatartalmakat. Ezek - írják a levélben - a beavatkozás bizonyítékai

- fogalmazott Dömötör Csaba.

Hozzátette, hogy a republikánus képviselők állásfoglalást kérnek Ursula von der Leyentől, hogy nyilvánosságra fogják-e hozni a támogatott aktivistacsoportok listáját.