Orbán Viktor: Mi vagyunk a hangos többség, hajrá, Fidesz!
Deutsch Tamás: Magyar Péter átvert mindenkit, és tőle aztán senki ne várja, hogy kint tartja Magyarországot a háborúból!
Gondolom már hallották a hangfelvételt: Magyar Péter g.ci nagy háborúról beszél, amikor nem veszik a kamerák. Közben a nyilvánosság előtt hónapok óta azzal kampányol, hogy nincs is háborús veszély – mondja legfrissebb videójában Deutsch Tamás, fideszes EP-képviselő.
Deutsch hangsúlyozta: Magyar Péter átvert mindenkit, hónapok óta hazudott, és még most is hazudik. Tudja, hogy nagy a háborús veszély, tudja, hogy Brüsszel és Kijev háborúba akarja rángatni Európát és Magyarországot is sorba akarja állítani. És Magyar Péter tudja, hogy el akarják venni a magyarok pénzét, hogy odaadják az ukránoknak.
Magyar Péter pontosan tudja mindezt, mert erre bérelték föl: hogy brüsszelpárti és ukránbarát kormányt alakítson. Ezért avatkozik bele Brüsszel és Kijev minden erővel a választásokba.
Óriási a veszély, ahogy ezt végig elmondtuk, és most itt a leleplezés: Magyar Péter átvert mindenkit. Szóval tőle aztán senki ne várja, hogy Magyarországot kívül tartja a háborúból – tette hozzá Deutsch.
