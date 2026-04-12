Felfüggesztették a szavazást Somogyban, rendkívüli esetről érkezett hír
Deák Dániel: a legtöbb új szavazó a falvakból, a kisvárosokból és a középvárosokból érkezett
,,Magyarország választott, egy már biztos: rekordmagas lett a részvétel a 2026-os parlamenti választáson, 18 óra 30 percig a választásra jogosultak közel 78 százaléka adta le a voksát. Ez azt mutatja, hogy Magyarország minden ellentétes állítással szemben egy virágzó demokrácia, ahol a választók széles rétege legitim felhatalmazást ad a győztes politikai erőnek" – jelentette ki a politológus.
Hozzátette:
A mellékelt ábrán érdekes tendencia látszódik: míg délelőtt soha nem látott mértékű volt a részvétel, addig a délutáni idősávokban ezzel szemben még soha nem vettek részt olyan kevesen a voksoláson, mint most. Ez összefüggésben állhat azokkal a hozzám is eljutott információkkal, miszerint a tiszás szavazóknak azt üzenték, hogy délelőtt 11 óráig menjenek el szavazni, emiatt ugorhatott meg a délelőtti idősávokban nagyon a részvétel, míg délután jóval alacsonyabb lett.
Deák szerint emellett a részvételi adatokból az is látszik, a legtöbb új szavazó a falvakból, a kisvárosokból és a középvárosokból érkezett, ami első ránézésre a Fidesz számára kedvező tendencia.
Forrás: Magyar Nemzet / Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert
