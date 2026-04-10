A BBC ukrán kiadása elemzésében biztosította olvasóit arról, hogy Magyar Péter választási győzelme esetén erőteljesen támogatná Ukrajnát.

A magyar nemzetiségű Uszkiewicz Erik, a Brüsszel által finanszírozott, nemzetállamok eltörlésére törekvő Európa Társaság alelnöke a lapnak adott interjújában nyíltan vallott Magyar Péter ukránpártiságáról. Mint fogalmazott,

Magyar Péter azonnal beállna az európai politikai fősodorba, ami egyet jelent Ukrajna erőteljes támogatásával”

Az elemző felszólalást a budapesti informátorainak tájékoztatásával is kiegészítette, akik szerint, ha a Tisza győz, Magyar Péter kénytelen lesz majd világosabb, azaz támogatóbb álláspontot elfoglalni Kijevvel kapcsolatban.