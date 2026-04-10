A kijevi sajtó feketén-fehéren megírta: „Magyar Péter beállna az európai fősodorba, ami egyet jelent Ukrajna támogatásával"

A BBC ukrán kiadása elemzésében biztosította olvasóit arról, hogy Magyar Péter választási győzelme esetén erőteljesen támogatná Ukrajnát.
2026. április 10., péntek 09:01
A BBC ukrán kiadása elemzésében biztosította olvasóit arról, hogy Magyar Péter választási győzelme esetén erőteljesen támogatná Ukrajnát.

A magyar nemzetiségű Uszkiewicz Erik, a Brüsszel által finanszírozott, nemzetállamok eltörlésére törekvő Európa Társaság alelnöke a lapnak adott interjújában nyíltan vallott Magyar Péter ukránpártiságáról. Mint fogalmazott,

Magyar Péter azonnal beállna az európai politikai fősodorba, ami egyet jelent Ukrajna erőteljes támogatásával”

Az elemző felszólalást a budapesti informátorainak tájékoztatásával is kiegészítette, akik szerint, ha a Tisza győz, Magyar Péter kénytelen lesz majd világosabb, azaz támogatóbb álláspontot elfoglalni Kijevvel kapcsolatban.

Uszkiewicz ezen álláspontját Magyar Péter Brüsszel-pártiságával támasztotta alá. 

Röviden, azt várom, hogy Magyar Péter visszavezeti Magyarországot az európai politikai fősodorba, amely Ukrajna erőteljes támogatásából áll”

 – mondta Uszkiewicz a BBC-nek.

