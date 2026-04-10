Dömötör Csaba: a Fidesz Demokrácia Központot hoz létre a tiszás választási csalások megakadályozására
A kijevi sajtó feketén-fehéren megírta: „Magyar Péter beállna az európai fősodorba, ami egyet jelent Ukrajna támogatásával"
A BBC ukrán kiadása elemzésében biztosította olvasóit arról, hogy Magyar Péter választási győzelme esetén erőteljesen támogatná Ukrajnát.
A magyar nemzetiségű Uszkiewicz Erik, a Brüsszel által finanszírozott, nemzetállamok eltörlésére törekvő Európa Társaság alelnöke a lapnak adott interjújában nyíltan vallott Magyar Péter ukránpártiságáról. Mint fogalmazott,
Magyar Péter azonnal beállna az európai politikai fősodorba, ami egyet jelent Ukrajna erőteljes támogatásával”
Az elemző felszólalást a budapesti informátorainak tájékoztatásával is kiegészítette, akik szerint, ha a Tisza győz, Magyar Péter kénytelen lesz majd világosabb, azaz támogatóbb álláspontot elfoglalni Kijevvel kapcsolatban.
Uszkiewicz ezen álláspontját Magyar Péter Brüsszel-pártiságával támasztotta alá.
Röviden, azt várom, hogy Magyar Péter visszavezeti Magyarországot az európai politikai fősodorba, amely Ukrajna erőteljes támogatásából áll”
– mondta Uszkiewicz a BBC-nek.
Forrás: Mandiner
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala
