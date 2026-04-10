A Fidesz fog kormányt alakítani, bukta lesz a Tiszának! – szögezte le Orbán Balázs egy amerikai kutatás alapján

Friss kutatás: a Fidesz fog kormányt alakítani, bukta lesz a Tiszának!

− kezdi a Facebook-posztját Orbán Balázs. A kormánypárti politikus az amerikai McLaughlin & Associates friss, ezerfős, személyes interjúkon alapuló országos közvélemény-kutatását idézi, amely szerint a kampány hajrájára fordulva továbbra is a Fidesz áll az élen

a kormánypárt 42,6 százalékkal vezet, míg a Tisza Párt 37,3 százalékon áll.



A miniszterelnök politikai igazgatója szerint a közvetlenül a választás előtt, április 7-én zárult felmérés különösen megbízhatónak számít, mivel hivatásos kérdezőbiztosok által végzett személyes adatfelvételre épül, 95 százalékos konfidenciaszinttel és +/- 3,1 százalékos hibahatárral.