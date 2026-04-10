Orbán Viktor: Mi vagyunk a hangos többség, hajrá, Fidesz!
A Fidesz fog kormányt alakítani, bukta lesz a Tiszának! – szögezte le Orbán Balázs egy amerikai kutatás alapján
− kezdi a Facebook-posztját Orbán Balázs. A kormánypárti politikus az amerikai McLaughlin & Associates friss, ezerfős, személyes interjúkon alapuló országos közvélemény-kutatását idézi, amely szerint a kampány hajrájára fordulva továbbra is a Fidesz áll az élen
a kormánypárt 42,6 százalékkal vezet, míg a Tisza Párt 37,3 százalékon áll.
A miniszterelnök politikai igazgatója szerint a közvetlenül a választás előtt, április 7-én zárult felmérés különösen megbízhatónak számít, mivel hivatásos kérdezőbiztosok által végzett személyes adatfelvételre épül, 95 százalékos konfidenciaszinttel és +/- 3,1 százalékos hibahatárral.
A kutatás szerint a Fidesz támogatottsága stabil, különösen a jobboldali szavazók körében, ahol mintegy 80 százalékos arányt ér el. A Tisza elsősorban a baloldali szavazók között erős, 69 százalékkal. Magyar Péter megítélése inkább kedvezőtlen: 52 százalék negatív véleményt fogalmaz meg. A várakozások szerint vasárnap kormányalakításra csak a Fidesz lehet képes.
− állítja Orbán Balázs és hozzáteszi, Magyarországon egyre nagyobb számban ismerik fel, hogy Magyar Péterrel és a Tiszával mindenki pórul járna – veszélybe kerülne a magyar emberek pénze, a békéje és a biztonsága. Az Orbán Viktor köré szerveződő háborúellenes tábor viszont napról napra növekszik.
Most a legfontosabb, hogy ez a békés többség érkezzen meg az urnákhoz. Április 12-én a Fidesz a biztos választás!
− zárja a posztját Orbán Balázs.
Nyitókép: Orbán Balázs Facebook-oldala
