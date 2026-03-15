Deák Dániel: a Békemeneten többen voltak, a Fidesz jobban mozgósít
Zelenszkij is megjelent a tiszás meneten
Újra kibújt a szög a zsákból, a Magyar Péter által összehívott „Nemzeti Meneten" a tömegben egy nagy ukrán zászlót feszítettek ki a tömeg felett. A képek alapján már a Hősök terén tették ezt a Tisza Párt szimpatizánsai, tagjai. Nem véletlen, hogy Orbán Viktor a Kossuth téren elmondott beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy április 12-én vagy ő lesz Magyarország miniszterelnöke, vagy pedig Zelenszkij.
A Tisza Párt egyértelműen Kijev érdekeit képviseli
Április 12-én a magyarok döntenek majd arról, vajon a magyarok érdekeit képviselő nemzeti oldal, vagy mindenben Ukrajna és Brüsszel parancsát követő Tisza Párt alakíthasson kormányt az elkövetkező négy esztendőre. Orbán Viktor kijelentette, az elmúlt évtizedek legfontosabb választása következik 28 nap múlva. Mint mondta, válaszúthoz érkezett az ország, ismeri ő is az ilyet, állt már ilyen előtt:
- fiatal emberként nemet mondott a szovjeteknek,
- miniszterelnökként a németeknek mondott nemet a migrációra,
- Brüsszelnek a háborúra,
- nemet mond az ukránoknak.
Most pedig választani kell, hogy én vagy Zelenszkij alakítson kormányt, szerényen ajánlom magamat
– fogalmazott a miniszterelnök.
+Ez is érdekelheti
Orbán Viktor: Köszönjük, Magyarország!
A Békemenet ereje a bizonytalan szavazókig is elér
Orbán Viktor: vállalom, hogy ilyen felfordult világban is megőrizzük Magyarországot a biztonság és a nyugalom szigetének
Menczer Tamás a Békemeneten: Kiállunk a hazánk és Orbán Viktor mellett - Videó
Sulyok Tamás: Március 15-e a szabadság és a magyarság egységének az ünnepe
Így buszoztatják a tiszásokat a nemzeti ünnepen
A balliberális média sem tudja leplezni a Békemenet méreteit
Semjén Zsolt: a kitüntettek életútja a magyar megmaradást szolgálja
Lázár János: Nehézsúlyú bokszmeccsre nem küldhetünk pehelysúlyú versenyzőt, egy Magyar Péterre nem bízhatjuk a jövőt!
Szijjártó Péter: Mi nem félünk sem az ukrán maffiától, sem az ukrán verőlegényektől!
Orbán Viktor: Ma Budapesten ennél jobb társaságot nem tudunk senkinek sem ajánlani - Videó