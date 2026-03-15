Újra kibújt a szög a zsákból, a Magyar Péter által összehívott „Nemzeti Meneten" a tömegben egy nagy ukrán zászlót feszítettek ki a tömeg felett. A képek alapján már a Hősök terén tették ezt a Tisza Párt szimpatizánsai, tagjai. Nem véletlen, hogy Orbán Viktor a Kossuth téren elmondott beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy április 12-én vagy ő lesz Magyarország miniszterelnöke, vagy pedig Zelenszkij.

Itt a bizonyíték, ukrán zászló a Tisza Párt rendezvényén

A Tisza Párt egyértelműen Kijev érdekeit képviseli

Április 12-én a magyarok döntenek majd arról, vajon a magyarok érdekeit képviselő nemzeti oldal, vagy mindenben Ukrajna és Brüsszel parancsát követő Tisza Párt alakíthasson kormányt az elkövetkező négy esztendőre. Orbán Viktor kijelentette, az elmúlt évtizedek legfontosabb választása következik 28 nap múlva. Mint mondta, válaszúthoz érkezett az ország, ismeri ő is az ilyet, állt már ilyen előtt: