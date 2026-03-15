2026. március 15. vasárnap
Zelenszkij is megjelent a tiszás meneten

A molinón minden rajta van, kérdés nem maradhatott
Immár sokadszor látunk arra nézve bizonyítékot, hogy Magyar Péter esetleges választási győzelme Zelenszkij hatalomra jutását jelentené Magyarországon is. A Tisza Párt nemzeti menetén egyre több ukrán zászló és molinó tűnik fel.
2026. március 15., vasárnap 16:51
Frissítve: 2026. március 15., vasárnap 17:17
Újra kibújt a szög a zsákból, a Magyar Péter által összehívott „Nemzeti Meneten" a tömegben egy nagy ukrán zászlót feszítettek ki a tömeg felett. A képek alapján már a Hősök terén tették ezt a Tisza Párt szimpatizánsai, tagjai. Nem véletlen, hogy Orbán Viktor a Kossuth téren elmondott beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy április 12-én vagy ő lesz Magyarország miniszterelnöke, vagy pedig Zelenszkij.

Itt a bizonyíték, ukrán zászló a Tisza Párt rendezvényén
A Tisza Párt egyértelműen Kijev érdekeit képviseli

Április 12-én a magyarok döntenek majd arról, vajon a magyarok érdekeit képviselő nemzeti oldal, vagy mindenben Ukrajna és Brüsszel parancsát követő Tisza Párt alakíthasson kormányt az elkövetkező négy esztendőre. Orbán Viktor kijelentette, az elmúlt évtizedek legfontosabb választása következik 28 nap múlva. Mint mondta, válaszúthoz érkezett az ország, ismeri ő is az ilyet, állt már ilyen előtt:

  • fiatal emberként nemet mondott a szovjeteknek, 
  • miniszterelnökként a németeknek mondott nemet a migrációra, 
  • Brüsszelnek a háborúra, 
  • nemet mond az ukránoknak. 

Most pedig választani kell, hogy én vagy Zelenszkij alakítson kormányt, szerényen ajánlom magamat 

– fogalmazott a miniszterelnök. 

