Orbán Viktor: Magyarország ma Európa legbiztonságosabb országa, megtettük, amit megkövetelt a haza

Április 12-én a magyarok döntenek, régi motoros vagyok, hogy tudjam, mikor állunk nehéz és fontos választás előtt. 28 nap múlva ilyen választás vár ránk. Nem csupán parlamentet, hanem sorsot is választunk. Válaszúthoz érkeztünk, ismerem az ilyet, én is álltam már ilyen előtt, amikor fiatal emberként nemet mondtam a szovjeteknek. Mi nem behívni, hanem hazaküldeni szoktuk őket. És álltam miniszterelnökként a németek előtt, amikor nemet mondtam a migrációra, vagy Brüsszelnek a háborúra, és veletek is válaszút előtt állok, amikor nemet mondunk az ukránoknak. Most pedig választani kell, hogy én vagy Zelenszkij alakítson kormányt, szerényen ajánlom magamat

– mondta.



Óriási erők mozdultak meg, hogy Magyarországot leszorítsák a saját útjáról. Az a tervük, hogy nyugatról és keletről harapófogóba szorítják a hazánkat. Blokkolják, ami nekünk jár: Brüsszelből a pénzünket, Kijevből az olajunkat – fogalmazott a kormányfő. Mint jelezte, azért akarnak kormányváltást Magyarországon, mert nem adják át nekik a kasszakulcsot.

Nem hagyjuk, mert nekünk is van egy saját úti tervünk. A Fidesz győz és marad a rezsicsökkentés. Mindenki nyer, aki dolgozik. Erősek lesznek a családok és még azok is jól fognak járni, akik nem ránk szavaztak

– tette hozzá.

Orbán Viktor kiemelte, hogy a háborúhoz pénz kell és Brüsszelben kifogytak belőle, ezért kell nekik a magyarok pénze. De kell a hitel is a tagállamok fedezetével. Ukrajnára hivatkozva adósrabszolgává akarnak tenni benneteket.

Amíg én vagyok a miniszterelnök, nem hagyom, hogy kizsebeljék Magyarországot

– üzente a kormányfő.



A kormányfő megjegyezte, most ugyan még március 15-e van, ma még ünneplünk, de holnap már kilovagolunk. – Az április választás után nem izgágákra, hanem nyugodt, higgadt és magabiztos vezetőkre van szükségünk. Tiszta fej, hideg vér, biztos kéz, stratégiai nyugalom és tapasztalat. Ez csak nálunk van meg,

csak a Fidesz-KDNP tudja megadni Magyarországnak azt a biztonságot, amire szükségünk van. Erre mi vagyunk a garancia

– közölte és hozzátette, tudni, hogy ez így van, egy dolog, elmenni és szavazni, egy másik dolog. A tudás megvan, a szavazat még nincs, de meg is lesz, ha megalkuvás nélkül, kíméletlenül végig dolgozzuk a következő 28 napot, akkor olyan fényes győzelmet aratunk, hogy még Brüsszel és Kijev is csak pisloghat, a szegény Tisza folyónk pedig végre visszanyerheti a becsületét.

Hajrá Magyarország, magasra a zászlókat, fel a győzelemre

– összegezett Orbán Viktor.

Nyitókép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából tartott állami díszünnepségen az Országház előtti Kossuth Lajos téren 2026. március 15-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán