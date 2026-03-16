Íme, a tiszás „szeretetország": Azt is írjátok ki, hogy börtönben voltam

Azt senki sem gondolta komolyan, hogy Magyar Péter ünnepi beszédében megfogalmazott nemzeti megbékélés valós érzéseket és gondolatokat tartalmaz. Már eleve mutatta a két tábor közötti különbséget, hogy amíg a Békemenet résztvevői kizárólag magyar zászlókat lobogtattak, addig a Tisza Párt rendezvényén egy hatalmas ukrán zászló is megjelent. Márpedig Zelenszkij és népe éppen fenyegeti a magyar politikai vezetőket, valamint energiaválságba akarja taszítani hazánkat a Barátság kőolajvezeték elzárásával.

A Békemenet nemcsak számokban, de kulturáltságban is felülkerekedett a Tisza Párt rendezvényén

Fotó: Illyés Tibor

A Tisza Párt szimpatizánsa újságírókra támadt és minősíthetetlen hangon szidta őket

A Békemeneten egyértelműen többen voltak mint a Tisza Párt menetén, ebből is látszik, hogy a jobboldal, a Fidesz jobban tud mozgósítani. A Kossuth tér és a környező utcák is megteltek, a mostani messze nagyobb volt az október 23-i Békemenetnél is. Mindezt a Magyar Turisztikai Ügynökség cellainformációkra épülő adatai is alátámasztják. Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 178. évfordulója alkalmából tartott két nagy fővárosi rendezvény mobilcella-adatokon alapuló előzetes elemzése alapján megállapítható, hogy