Íme, a tiszás „szeretetország": Azt is írjátok ki, hogy börtönben voltam

Ha valaki eddig azt gondolta, hogy Magyar Péter és követői tényleg a szeretet és összefogás jegyében kormányozna, annak most kinyílhat a szeme. A Tisza Párt március 15-i tömegrendezvényén egy férfi megfenyegette a Mandiner stábját és nyomdafestéket nem tűrő módon sértegette a nemzeti oldal politikusait és híveit.
Azt senki sem gondolta komolyan, hogy Magyar Péter ünnepi beszédében megfogalmazott nemzeti megbékélés valós érzéseket és gondolatokat tartalmaz. Már eleve mutatta a két tábor közötti különbséget, hogy amíg a Békemenet résztvevői kizárólag magyar zászlókat lobogtattak, addig a Tisza Párt rendezvényén egy hatalmas ukrán zászló is megjelent. Márpedig Zelenszkij és népe éppen fenyegeti a magyar politikai vezetőket, valamint energiaválságba akarja taszítani hazánkat a Barátság kőolajvezeték elzárásával.

A Békemenet nemcsak számokban, de kulturáltságban is felülkerekedett a Tisza Párt rendezvényén
A Tisza Párt szimpatizánsa újságírókra támadt és minősíthetetlen hangon szidta őket

A Békemeneten egyértelműen többen voltak mint a Tisza Párt menetén, ebből is látszik, hogy a jobboldal, a Fidesz jobban tud mozgósítani. A Kossuth tér és a környező utcák is megteltek, a mostani messze nagyobb volt az október 23-i Békemenetnél is. Mindezt a Magyar Turisztikai Ügynökség cellainformációkra épülő adatai is alátámasztják. Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 178. évfordulója alkalmából tartott két nagy fővárosi rendezvény mobilcella-adatokon alapuló előzetes elemzése alapján megállapítható, hogy

  • a Kossuth téren, az Alkotmány utcában és a környező utcák területén mintegy 180 ezer mobiltelefon jelenléte volt azonosítható,
  • a Hősök terén és az Andrássy úton hozzávetőlegesen 150 ezer készüléket számoltak össze.

Magyar Péter hívei másban is alulmaradtak a Békemenethez képest. A Mandiner stábja egy tiszás felvonulót akart megkérdezni, aki válasz helyett minősíthetetlen hangnemben előbb megfenyegette az újságírókat, majd hangosan káromkodva szidalmazni kezdte Orbán Viktort és kormányát. A végén pedig büszkélkedve hozzátette, ki ne felejtsék a tudósításukból, hogy börtönben volt.

 

