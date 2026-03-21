A politika Messijét fogadta Orbán Viktor
Szijjártó Péter, Gulyás Gergely: Ukrajna támadás alatt fogja tartani földgázellátásunkat is
Az ukránoknak a pénz sokkal hamarabb fog elfogyni, mint nekünk az olaj. Ezért miután megnyertük a választást, kénytelenek lesznek megindítani a Barátság vezetéket, és április 13-án este újra fog indulni a szállítás
− mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton Budapesten, a CPAC Hungary 2026 konferencián.
A rendezvényen megszervezett rendkívüli kormányinfó keretében Szijjártó Péter Gulyás Gergellyel, a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel együtt válaszolt a közönség soraiból érkező kérdésekre.
Szijjártó Péter és Gulyás Gergely úgy ítélte meg, Ukrajna folyamatos támadás alatt fogja tartani földgázellátásunkat is.
Ha a Török Áramlatot török területen támadás érné, az egy NATO-országot ért támadásnak tekinthető. Ám nem lehetnek illúzióink arról, hogy Ukrajna az európai energiabiztonságot kész bármikor kockára tenni, ezt megteszi akár hadi eszközökkel is
− fejtette ki Gulyás Gergely egy kérdésre válaszolva. A Miniszterelnökséget vezető miniszter hozzátette: a Barátság vezetéket januárban ért támadás ellenére Magyarország stratégiai kőolajkészletének csaknem 80 százaléka érintetlen, az üzemanyagkészleteknek pedig több mint 95 százaléka megvan.
Szijjártó Péter egy felvetésre reagálva arról beszélt, hogy Ukrajna EU-tagsága nem a békét, hanem a háborút hozná el egész Európa számára,
az egész kontinenst elárasztaná a háború lángja, és mivel a legtöbb uniós ország egyben NATO-tagország, a NATO is összeütközésbe kerülne Oroszországgal, az pedig a harmadik világháborút jelentené.
Egy békemegállapodásban semmi keresnivalója nincsen Ukrajna EU-tagságának − jegyezte meg a külgazdasági és külügyminiszter. Azt mondta, hogy az ukránok a következő hetekben gőzerővel fogják támadni a Magyarország földgázellátása szempontjából kritikus Török Áramlat vezetéket, de garancia, hogy minden egyes ország, amelyen keresztül a vezeték áthalad, komolyan veszi ezt az ügyet, felkészül és megvédi az infrastruktúrát.
A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint
a világ legerősebb hatalma ma a béke pártján áll, ezzel szemben áll Európa, amely lényegében arra biztatja Ukrajna jelenlegi vezetését, hogy amíg lehet, küzdjön, ne keresse a békét.
Az orosz támadás sérti a nemzetközi jogot, de az oroszok hadserege nagyobb, mint az ukrán. Ezért van egy pillanat, amikor Ukrajnának be kell látnia azt, hogy a békével jobban jár, ezt Ukrajna polgárainak többsége ma is így gondolja, csak Zelenszkij elnöknek van lehetősége arra, hogy megkíséreljen beleszólni a magyarországi választásokba, mivel Ukrajnában a háború miatt nem írnak ki választásokat − jelentette ki Gulyás Gergely.
Szijjártó Péter úgy vélte, az iráni háború nyomán ma a világ a történelem egyik legjelentősebb energiaválsága felé halad. Európa két legfontosabb olajforrása az arab és az orosz olaj, és ettől a kettőtől ma Európa el van zárva; az olcsó orosz olajról saját hülye ideológiai döntése miatt mondott le.
Mi erre nem vagyunk hajlandóak. Amíg szuverén nemzet kormánya van Magyarországnak, mi harcolni fogunk az olcsó orosz olajért és gázért. Ezek nélkül a magyar háztartások által fizetett számlák a triplájára fognak nőni. Ez lesz a következő hónapban, ha Brüsszel végleg elzárja Magyarországot és egész Európát az olcsó orosz kőolajtól és földgáztól
− mutatott rá.
A külgazdasági és külügyminiszter szerint Brüsszel nem képes arra, hogy praktikus, gyakorlati alapon folytasson politikát, mindent ideológiai alapon tesz, ezért az Európai Unió mára elveszítette jelentőségét mind a világpolitikában, mind a világgazdaságban.
Gulyás Gergely úgy értékelt: bár semmilyen magyar nemzeti érdek nem szól emellett, a Tisza és a DK azért támogatja mégis lelkesen Ukrajna uniós tagságát, mert ezek Brüsszelből támogatott erők. Hozzátette:
a Tisza az Európai Néppárt tagja, annak frakcióvezetője, Manfred Weber pedig Ukrajna támogatását adta utasításba.
A miniszter hangsúlyozta, hogy a Fidesz meg fogja nyerni a választást.
Egy kérdésre válaszolva Szijjártó Péter azt mondta, mivel a jelenlegi magyar vezetés patrióta kormány, ha saját nemzeti érdekeit képviseli, azt mindig büntetik Brüsszelből.
Ha egy liberális kormány lép fel saját országa vagy politikai ideológiája érdekében, akkor viszont kitüntetik. "Ma Brüsszelt egy szélsőségesen liberális véleménydiktatúra uralja
− mondta.
Gulyás Gergely közölte, amíg a lisszaboni szerződés él, lehetetlen eltörölni a tagállamok vétójogát, miközben nem a vétó a lényeg, hanem az, hogy Brüsszelben nincs közös akarat.
(MTI)
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán
+Ez is érdekelheti
