Szijjártó Péter, Gulyás Gergely: Ukrajna támadás alatt fogja tartani földgázellátásunkat is

Az ukránoknak a pénz sokkal hamarabb fog elfogyni, mint nekünk az olaj. Ezért miután megnyertük a választást, kénytelenek lesznek megindítani a Barátság vezetéket, és április 13-án este újra fog indulni a szállítás

− mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton Budapesten, a CPAC Hungary 2026 konferencián.

A rendezvényen megszervezett rendkívüli kormányinfó keretében Szijjártó Péter Gulyás Gergellyel, a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel együtt válaszolt a közönség soraiból érkező kérdésekre.

Szijjártó Péter és Gulyás Gergely úgy ítélte meg, Ukrajna folyamatos támadás alatt fogja tartani földgázellátásunkat is.

Ha a Török Áramlatot török területen támadás érné, az egy NATO-országot ért támadásnak tekinthető. Ám nem lehetnek illúzióink arról, hogy Ukrajna az európai energiabiztonságot kész bármikor kockára tenni, ezt megteszi akár hadi eszközökkel is

− fejtette ki Gulyás Gergely egy kérdésre válaszolva. A Miniszterelnökséget vezető miniszter hozzátette: a Barátság vezetéket januárban ért támadás ellenére Magyarország stratégiai kőolajkészletének csaknem 80 százaléka érintetlen, az üzemanyagkészleteknek pedig több mint 95 százaléka megvan.