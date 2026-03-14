Szijjártó Péter: Bebizonyosodott, az ukránok egyértelműen a Tiszát akarják segíteni az olajblokáddal

A tárcavezető beszámolt arról, hogy Kijevben újabb tájékoztatót tartottak. Elérte a célját a magyar delegáció kijevi látogatása, hiszen kénytelen volt megszólalni az ukrán rendszerüzemeltető vállalat.

Kijelentette: ez a mai tájékoztató, amit a nagyköveteknek tartottak, "egy újabb lebukás az ukránoknak, újabb bizonyossága annak, hogy az ukránok kizárólag politikai okok miatt, kizárólag a magyar választásba történő beavatkozás szándékával tartják elzárva a Barátság-kőolajvezetéket".

Szijjártó Péter hangsúlyozta: ma ismételten bebizonyosodott, hogy ez egy olajblokád Magyarországgal szemben.

Hozzátette: az ukránok újra elutasították azt, hogy a helyszínen külföldi szakértők, magyarok, szlovákok, uniósok nézzék meg, hogy mi a helyzet a vezetékkel. Most nagyjából egy hónapnyi helyreállítási munkáról beszélnek.