Szijjártó Péter: Bebizonyosodott, az ukránok egyértelműen a Tiszát akarják segíteni az olajblokáddal

Az ukrán olajblokád egyértelműen a magyar parlamenti választásnak szól, egyértelmű beavatkozás a magyarországi választási folyamatba annak érdekében, hogy a Tisza Pártot segítsék - mondta el a tárca közlése szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton Budapesten, amikor beszámolt a Barátság-kőolajvezeték állapotáról és a Kijevbe látogató magyar delegáció eredményeiről.
2026. március 14., szombat 15:28
A tárcavezető beszámolt arról, hogy Kijevben újabb tájékoztatót tartottak. Elérte a célját a magyar delegáció kijevi látogatása, hiszen kénytelen volt megszólalni az ukrán rendszerüzemeltető vállalat.

Kijelentette: ez a mai tájékoztató, amit a nagyköveteknek tartottak, "egy újabb lebukás az ukránoknak, újabb bizonyossága annak, hogy az ukránok kizárólag politikai okok miatt, kizárólag a magyar választásba történő beavatkozás szándékával tartják elzárva a Barátság-kőolajvezetéket".

Szijjártó Péter hangsúlyozta: ma ismételten bebizonyosodott, hogy ez egy olajblokád Magyarországgal szemben.

Hozzátette: az ukránok újra elutasították azt, hogy a helyszínen külföldi szakértők, magyarok, szlovákok, uniósok nézzék meg, hogy mi a helyzet a vezetékkel. Most nagyjából egy hónapnyi helyreállítási munkáról beszélnek.

Nyilvánvalóan kilóg a lóláb, sőt az egész istálló, gyakorlatilag ez az olajblokád egyértelműen a magyar parlamenti választásnak szól, ez egy egyértelmű beavatkozás a magyarországi választási folyamatba annak érdekében, hogy a Tisza Pártot segítsék

- mondta Szijjártó Péter.


Hozzátette: nyilvánvalóan az ukránok egyeztetnek folyamatosan Brüsszellel. Céljuk az, hogy a Tisza Pártnak segítséget nyújtsanak a választási kampány során.

Határozottan felszólítjuk Zelenszkij elnököt és az ukránokat, hogy fejezzék be a beavatkozást a magyar választási kampányba!

- hangsúlyozta a tárcavezető.

Kiemelte: teljesen egyértelmű, hogy a vezeték üzemképes, ezt a vezetéket egyetlen egy perc alatt újra lehetne indítani, "ezért azt követeljük az ukránoktól, hogy indítsák újra a szállítást, ne avatkozzanak be a magyar választási kampányba!" - mondta Szijjártó Péter. Mint mondta, teljesen egyértelmű, ami történik: az ukránok azt szeretnék, ha a Tisza Párt nyerné a választást, de erről a magyar emberek fognak dönteni, és holnap a magyar emberek meg is mutathatják, hogy minket nem lehet megzsarolni.

Legyen a holnapi minden idők legnagyobb Békemenete!

- tette hozzá Szijjártó Péter.

Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala

