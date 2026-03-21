Szijjártó Péter: az ukrán propagandasajtó és magyarországi partnereik is önmerényletekről hadoválnak

Szijjártó Péter: az ukrán propagandasajtó és magyarországi partnereik is önmerényletekről hadoválnak
Az ukrán propagandasajtó és magyarországi partnereik is önmerényletekről hadoválnak - közölte az MTI a külgazdasági és külügyminiszter Facebook-oldalára feltöltött szombati videójában elhangzottakat.
2026. március 21., szombat 18:09
Szijjártó Péter azt mondta,

úgy látszik, hogy a Tisza Párt és a megbízóik is megijedtek mindattól, ami az elmúlt egy-két hétben történt. Látják a tömegeket Orbán Viktor gyűlésein, látták minden idők legnagyobb Békemenetét, látják, hogy az emberek Magyarországon nem akarnak háborút.

Hozzátette,

 most már az ukrán propagandasajtó és magyarországi partnereik is önmerényletekről hadoválnak. Érdekes módon a Tisza Párt elnöke néhány héttel vagy hónappal ezelőtt pont erről beszélt. A helyzet az, hogy a magyarok átlátnak a szitán. A magyarok pontosan látják, hogy ezek az álhírek, ezek az ukrán propaganda részét képező hazugságok semmi másért nem születnek meg, csakis azért, hogy a Tisza Pártot támogassák a magyarországi választáson, és befolyásolják a választások eredményét.

De mi, magyarok ezt nem hagyjuk - szögezte le.


Nem elég, hogy Zelenszkij zsarolja Magyarországot, nem elég, hogy halálosan fenyegeti a miniszterelnököt, most még mindenfajta őrült összeesküvés-elméleteket gyártanak - fogalmazott. Hozzátette, 

a helyzet az, hogy április 12-én a magyar emberek szavazni fognak, a magyar emberek biztosíthatják azt, hogy ne Zelenszkij nevessen a végén.

Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala

 

