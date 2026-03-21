most már az ukrán propagandasajtó és magyarországi partnereik is önmerényletekről hadoválnak. Érdekes módon a Tisza Párt elnöke néhány héttel vagy hónappal ezelőtt pont erről beszélt. A helyzet az, hogy a magyarok átlátnak a szitán. A magyarok pontosan látják, hogy ezek az álhírek, ezek az ukrán propaganda részét képező hazugságok semmi másért nem születnek meg, csakis azért, hogy a Tisza Pártot támogassák a magyarországi választáson, és befolyásolják a választások eredményét.