Szijjártó Péter: az olcsó orosz kőolaj nélkül háromszorosára emelkedne a családok rezsiszámlája

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az Igazság órája című műsorban arról számolt be, hogy az elkövetkezendő hónapokban tovább kell harcolni az olcsó orosz kőolajért, "és nem azért, mert orosz, hanem azért, mert olcsó".

És az olcsó orosz olaj jelenti ma Magyarországon a rezsicsökkentés egyik alapját. Ha elvágják tőlünk az olcsó orosz olajat, akkor a rezsicsökkentésnek is búcsút inthetünk, és akkor Magyarországon a családok rezsiszámlája háromszorosára fog emelkedni a mostanihoz képest

- figyelmeztetett.

Rámutatott, hogy az Európai Bizottság a magyarországi választás után három nappal, április 15-én fogja beterjeszteni a javaslatát az orosz olaj teljes kitiltásáról.

"Ez a jelenlegi helyzetben egy mélyütés lesz az európai gazdaságnak, ugyanis közben zajlik az Irán körüli háború, amely a világ olajfogyasztásának a húsz százalékát blokkolja (…) Ebben a helyzetben, amikor az arab olaj eljutása teljesen bizonytalan, ebben a helyzetben kiiktatni, kitiltani az orosz olajat Európából, azt jelenti, hogy Európa fogja húzni a legrövidebbet ebben a helyzetben" - hangsúlyozta.