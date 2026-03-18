Rendkívüli támogatásról döntött a kormány, itt a bejelentés
Szijjártó Péter: az olcsó orosz kőolaj nélkül háromszorosára emelkedne a családok rezsiszámlája
A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az Igazság órája című műsorban arról számolt be, hogy az elkövetkezendő hónapokban tovább kell harcolni az olcsó orosz kőolajért, "és nem azért, mert orosz, hanem azért, mert olcsó".
És az olcsó orosz olaj jelenti ma Magyarországon a rezsicsökkentés egyik alapját. Ha elvágják tőlünk az olcsó orosz olajat, akkor a rezsicsökkentésnek is búcsút inthetünk, és akkor Magyarországon a családok rezsiszámlája háromszorosára fog emelkedni a mostanihoz képest
- figyelmeztetett.
Rámutatott, hogy az Európai Bizottság a magyarországi választás után három nappal, április 15-én fogja beterjeszteni a javaslatát az orosz olaj teljes kitiltásáról.
"Ez a jelenlegi helyzetben egy mélyütés lesz az európai gazdaságnak, ugyanis közben zajlik az Irán körüli háború, amely a világ olajfogyasztásának a húsz százalékát blokkolja (…) Ebben a helyzetben, amikor az arab olaj eljutása teljesen bizonytalan, ebben a helyzetben kiiktatni, kitiltani az orosz olajat Európából, azt jelenti, hogy Európa fogja húzni a legrövidebbet ebben a helyzetben" - hangsúlyozta.
"Az európai gazdaság pórul fog járni, az európai gazdaság óriási áremelkedésekre kell, hogy készüljön. Nekünk magyaroknak pedig az lesz a kötelességünk, hogy ettől megvédjük Magyarországot"
- folytatta.
Szijjártó Péter ugyanakkor leszögezte, hogy a jelentős európai áremelkedésektől kizárólag egy szuverén nemzeti kormány fogja tudni megvédeni Magyarországot, amely képes arra, hogy az olcsó orosz olajért harcoljon.
"Nyilvánvaló, hogy egy Brüsszelből idedelegált párt nem fog harcolni az olcsó orosz olajért, mert a Tisza Pártnak is érdeke, hogy Magyarországot a mostaninál drágább forrásokból, nyugati vállalatok lássák el olajjal, hiszen az a nyugati olajvállalatoknak a profitját fogja javítani, akik ugye már be is küldték a maguk delegáltját a Tisza Párt vezetésébe" - vélekedett.
A Tisza Párt fel akarja adni az olcsó rossz energiaforrásokat, így a Tisza Párt kormányra kerülése esetén a rezsicsökkentés megszűnne. A Tisza Párt kormányra kerülése esetén a magyar családok rezsiköltségei a háromszorosukra nőnének. Tehát minden család nézze meg a hó végi rezsiszámláját, azt szorozza meg hárommal. Na, körülbelül az lenne az összeg minden hónap végén, ha a Tisza Párt kerülne kormányra, és feladnák az orosz energiaforrásokat
- tette hozzá.
"Azaz ha az orosz energiahordozókat elvágják Magyarországtól, akkor ami marad, ami az alternatíva, az sokkal drágább az orosz olajnál és gáznál" - jegyezte meg.
"Mi meg az olcsó orosz olajért fogunk harcolni, hogy Magyarországon a rezsicsökkentést fenn lehessen tartani"
- összegzett - áll az MTI közleményében.
+Ez is érdekelheti
