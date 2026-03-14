Szijjártó Péter: A biztonsági helyzet a Közel-Keleten tovább romlik

A külügyminiszter új információkat osztott meg. Szijjártó Péter elmondta, katonákat és diplomatákat is hazahoztak.
2026. március 14., szombat 17:20
Sajnos a biztonsági helyzet a Közel-Keleten tovább romlik, az iráni csapások veszélyeztetik az Arab-öböl szinte egész térségét – közölte Szijjártó Péter.

Mint mondta,  „ezért a szövetségeseinkkel egyetértve úgy döntöttünk, hogy a katonáink hazatérnek, és mivel a térségben gyakorlatilag így a magyar jelenlét megszűnik, úgy láttuk, hogy az a biztosabb, hogyha az erbíli főkonzulátusunk személyzete is részben hazatér”.

Azért mondom, hogy részben, mert hat diplomatánkat hazahoztuk, két diplomatánk pedig Ankarában marad, így hogyha vissza lehet térni a biztonsági helyzet módosulása miatt a térségbe, akkor a lehető leggyorsabban újra tudjuk építeni a diplomáciai jelenlétünket

– közölte a külgazdasági és külügyminiszter.

Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala

 

 

