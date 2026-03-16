Szijjártó: az ukránok nem hajlandók tárgyalni, Brüsszelben sem az olajblokád ügyében

A tárcavezető közlése szerint eredetileg hétfőn háromoldalú egyeztetésre került volna sor az ukrán és a szlovák energiaminiszterrel, azonban az ukrán fél végül ezt Brüsszelben sem vállalta. A miniszter hangsúlyozta: a találkozó célja az lett volna, hogy megoldást találjanak az energiaellátással kapcsolatos problémákra, különösen a kőolajszállítás kérdésében.

Szijjártó Péter kiemelte, hogy a magyar fél mindent megtett a párbeszéd érdekében. Mint írta, a magyar energiaminisztériumi delegáció három és fél napon keresztül tartózkodott Kijevben, ahol folyamatosan próbálták felvenni a kapcsolatot az ukrán féllel.

A miniszter beszámolója szerint azonban minden találkozási kérelmet visszautasítottak. Hozzátette: az ukrán fél nemcsak Kijevben, hanem Brüsszelben sem volt hajlandó tárgyalóasztalhoz ülni. Emellett az sem valósulhatott meg, hogy az Európai Unió ellenőrei a helyszínen vizsgálják meg a helyzetet, mert az ukránok ezt sem engedélyezték.

A külügyminiszter szerint mindez egyértelművé teszi, hogy az ukránok kizárólag politikai okok miatt nem indítják újra a Barátság-kőlajvezetéket, annak ellenére, hogy az műszakilag és fizikailag is készen áll.