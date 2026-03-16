Szijjártó: az ukránok nem hajlandók tárgyalni, Brüsszelben sem az olajblokád ügyében
A tárcavezető közlése szerint eredetileg hétfőn háromoldalú egyeztetésre került volna sor az ukrán és a szlovák energiaminiszterrel, azonban az ukrán fél végül ezt Brüsszelben sem vállalta. A miniszter hangsúlyozta: a találkozó célja az lett volna, hogy megoldást találjanak az energiaellátással kapcsolatos problémákra, különösen a kőolajszállítás kérdésében.
Szijjártó Péter kiemelte, hogy a magyar fél mindent megtett a párbeszéd érdekében. Mint írta, a magyar energiaminisztériumi delegáció három és fél napon keresztül tartózkodott Kijevben, ahol folyamatosan próbálták felvenni a kapcsolatot az ukrán féllel.
A miniszter beszámolója szerint azonban minden találkozási kérelmet visszautasítottak. Hozzátette: az ukrán fél nemcsak Kijevben, hanem Brüsszelben sem volt hajlandó tárgyalóasztalhoz ülni. Emellett az sem valósulhatott meg, hogy az Európai Unió ellenőrei a helyszínen vizsgálják meg a helyzetet, mert az ukránok ezt sem engedélyezték.
A külügyminiszter szerint mindez egyértelművé teszi, hogy az ukránok kizárólag politikai okok miatt nem indítják újra a Barátság-kőlajvezetéket, annak ellenére, hogy az műszakilag és fizikailag is készen áll.
Szijjártó Péter hangsúlyozta: Magyarország felkészült az esetleges nehézségekre. Mint fogalmazott, az ország jelenleg 86 napra elegendő tartalékkal rendelkezik, ami annak köszönhető, hogy a kormány felelősen gazdálkodik az energiaforrásokkal.
A miniszter szerint a kabinet továbbra is azon dolgozik, hogy biztosítsa a stabil energiaellátást és megőrizze az üzemanyagárak kontrollját. Ugyanakkor hozzátette: fontosnak tartja, hogy mindenki tisztában legyen azzal, hogyan viselkedik az ukrán fél Magyarországgal szemben az ügyben.
A külügyminiszter bejegyzése szerint Magyarország a jövőben is meg fogja védeni saját érdekeit az energiaellátás területén.
