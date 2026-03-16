Szijjártó: a németek nyíltan megfenyegették Magyarországot az ukrán olajblokáddal kapcsolatos álláspontja miatt

A minisztérium közlése szerint a tárcavezető az európai uniós külügyi tanácsülést követő sajtótájékoztatóján példátlannak nevezte azt, ami a találkozón történt, mondván, hogy "egy nagyon durva, nyílt és szégyentelen fenyegetés" hangzott el német kollégája részéről, aki arra figyelmeztette, hogy súlyos következményei lesznek annak, hogyha a magyar kormány nem adja fel a nemzeti érdekeket és továbbra sem szavazza meg az Ukrajna szánt 90 milliárd eurós hadikölcsön jóváhagyását, illetve az ország EU-csatlakozásához szükséges lépéseket.

"Ezt a német külügyminiszter világosan ma elmondta, nagyon durva berlini fenyegetés történt a magyar nemzeti érdek képviselete miatt" - tudatta.

"Teljesen világos az, hogy a Brüsszel-Berlin-Kijev tengely Magyarországon kormányváltást akar, ugyanis háborúba akarja vinni Európát, és ebben a szuverén nemzeti kormány Magyarországon akadályozza a Brüsszel-Berlin-Kijev tengelyt" - folytatta.

"Ma mindenfajta köntörfalazás nélkül, nyíltan, egyenesen, világosan, nagyon durván fenyegetett meg minket a német külügyminiszter, hogyha nem adjuk fel a magyar nemzeti érdek képviseletét, ha nem adjuk fel az ukránok számára a fontos döntések blokkolását feltételek nélkül, akkor annak nagyon durva következményei lesznek Magyarországra nézve is" - tette hozzá.

"Mi nem adjuk fel a nemzeti érdek képviseletét, akárhogy is fenyeget a német külügyminiszter. Mi nem tűrjük, hogy Ukrajna egy olajblokáddal veszélybe sodorja Magyarország energiaellátását, és nem tűrjük, hogy az ukránok az olajblokáddal háromszorosára növeljék a magyar családok rezsiköltségeit. Megvédjük a magyar családokat, megvédjük az alacsony rezsiárakat, megvédjük Magyarországot" - szögezte le.