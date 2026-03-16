Menczer: a Tiszának az ukrán kék-sárga, nekünk a piros-fehér-zöld
Szánthó Miklós: Orbán Viktor világos helyzetértékelést és győzelmi tervet vázolt
Szánthó Miklós azt írta, háborúk, energiaválság és geopolitikai feszültségek formálják Európa jövőjét, ebben a környezetben pedig a legfontosabb kérdés az, hogy Magyarország képes-e megőrizni saját mozgásterét.
A saját békéjére és biztonságára ügyelő országnak meg kell őriznie függetlenségét, meg kell maradnia a "biztonság és a nyugalom szigeteként" egy felfordult világban, a magyaroknak pedig meg kell újítaniuk a korábban megkötött háborúellenes szövetséget - írta a főigazgató, megjegyezve, hogy ennek a szövetségnek a szimbolikus előhírnöke volt "minden idők eddigi legnagyobb" Békemenete.
Szánthó Miklós felidézte, Orbán Viktor élesen bírálta azokat a hazai baloldal által is támogatott uniós törekvéseket, amelyek szerinte a tagállamok döntési jogköreinek szűkítéséhez vezetnének annak érdekeben, hogy Európát egyre mélyebben bevonják a háborúba.
Történelmi példák alapján látható, hogy Magyarországnak nem szabad belesodródnia a konfliktusba, és a döntéshozói pozíciókon kívül kell tartani azokat az erőket - többek között a Tisza Pártot -, amelyek nemzetközi aktorok akaratát érvényesítve idehaza veszélyes hellyé tennék Magyarországot - értékelt a főigazgató.
Hozzátette, a magyar érdek az, ami az elmúlt években is volt: kimaradni a háborúból, megvédeni az energiabiztonságot és megőrizni az ország szuverenitását.
Kifejtette: a miniszterelnök szerint a következő hetekben a magyarok nem pusztán politikai szereplők között választanak, hanem a jövő sorsáról is döntenek, hogy az ország megőrzi-e a stabilitást és a stratégiai nyugalmat. A jobboldal feladata ebben a helyzetben a biztonság garantálása: megvédeni az ország gazdasági stabilitását, az energiabiztonságot és a családok jövőjét.
A cél változatlan: Magyarország maradjon független, biztonságos és szuverén ország, amely saját érdekei alapján hozza meg döntéseit egy egyre bizonytalanabb nemzetközi környezetben. Lényegi felismerés, hogy a jobboldalnak történelmi győzelmet kell aratnia, mert a következő kormánynak történelmi lesz a felelőssége! - zárta bejegyzését Szánthó Miklós.
+Ez is érdekelheti
Szijjártó: az ukránok nem hajlandók tárgyalni, Brüsszelben sem az olajblokád ügyében
Minden idők legnagyobb Békemenete állt ki az Orbán-kormány mellett
Magyar Péter már a liberális sajtó szerint sem kötötte le a híveit
Elemző: Minden idők legnagyobb Békemenetéve erőt demonstrált a jobboldal
Íme, a tiszás „szeretetország": Azt is írjátok ki, hogy börtönben voltam
A magyargyűlölő Daniel Freund lebuktatta Magyar Pétert - Videó
MTÜ: a Kossuth Lajos téri rendezvényen 180 ezren, a Hősök terén tartott ünnepségen 150 ezren vettek részt
Deák Dániel: a Békemeneten többen voltak, a Fidesz jobban mozgósít
Orbán Viktor: Köszönjük, Magyarország!
Zelenszkij is megjelent a tiszás meneten
A Békemenet ereje a bizonytalan szavazókig is elér