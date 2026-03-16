Szánthó Miklós: Orbán Viktor világos helyzetértékelést és győzelmi tervet vázolt

Szánthó Miklós azt írta, háborúk, energiaválság és geopolitikai feszültségek formálják Európa jövőjét, ebben a környezetben pedig a legfontosabb kérdés az, hogy Magyarország képes-e megőrizni saját mozgásterét.

A saját békéjére és biztonságára ügyelő országnak meg kell őriznie függetlenségét, meg kell maradnia a "biztonság és a nyugalom szigeteként" egy felfordult világban, a magyaroknak pedig meg kell újítaniuk a korábban megkötött háborúellenes szövetséget - írta a főigazgató, megjegyezve, hogy ennek a szövetségnek a szimbolikus előhírnöke volt "minden idők eddigi legnagyobb" Békemenete.

Szánthó Miklós felidézte, Orbán Viktor élesen bírálta azokat a hazai baloldal által is támogatott uniós törekvéseket, amelyek szerinte a tagállamok döntési jogköreinek szűkítéséhez vezetnének annak érdekeben, hogy Európát egyre mélyebben bevonják a háborúba.

Történelmi példák alapján látható, hogy Magyarországnak nem szabad belesodródnia a konfliktusba, és a döntéshozói pozíciókon kívül kell tartani azokat az erőket - többek között a Tisza Pártot -, amelyek nemzetközi aktorok akaratát érvényesítve idehaza veszélyes hellyé tennék Magyarországot - értékelt a főigazgató.