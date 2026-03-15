Semjén Zsolt: a kitüntettek életútja a magyar megmaradást szolgálja

A csíkszeredai magyar főkonzulátus által megszervezett ünnepségen tizenegyen vehettek át magyar állami kitüntetéseket.

Semjén Zsolt beszédében kiemelte: falerisztikai (rendjel- és kitüntetéstani) értelemben a keresztény civilizációs tradíciót folytató magyar kitüntetések, a Magyar Érdemrend és a Magyar Érdemkereszt, 1848-49-ben gyökereznek. Ezt a hagyományt követték a két világháború közötti időszak kitüntetései, majd - a kommunista diktatúra jelképeinek időszaka után - ezekhez nyúlt vissza Antall József miniszterelnök 1990-ben - áll az MTI közleményében.

A miniszterelnök-helyettes rámutatott: a kitüntetések nemcsak azoknak fontosak, akiknek a kiemelkedő teljesítményét elismerik: fontosak a magyar államnak is, amelynek feladata, hogy felismerje és elismerje a rendkívüli érdemeket, és kiemelt jelentőségűek a magyar közösség számára.

Erdélyben olyanok részesülnek magyar állami kitüntetésben, akik életművükkel, teljesítményükkel az erdélyi magyarság megmaradását szolgálják, akik erősítik nemzet- és honfitársainkban a magyar nemzethez tartozás büszkeségét.

"A megtartó erő szempontjából kulcsfontosságú annak a tudata, hogy nemcsak a történelmünkben valamikor régen, hanem itt és most köztünk élnek olyan magyarok, akik a saját területükön valami nagyszerűt alkotnak. És ezért az önök teljesítménye, az önök életútja megtartó erőt jelent. Nemcsak az erdélyi magyarság, de az anyaországi magyarság és az egyetemes magyarság szempontjából is" - mondta a csíkszeredai ünnepségen Semjén Zsolt.