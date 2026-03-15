Robert Fico is kiállt Orbán Viktor mellett az ukrán fenyegetésekkel szemben
Objektíven kell értékelnünk azokat a fenyegetéseket, amelyeket Zelenszkij és környezete az EU engedetlen politikusai felé intéz
− jelentette ki a Facebook-oldalán Robert Fico. A szlovák miniszterelnök azt mondta, az ukrán vezetésnek nem volt problémája az Északi Áramlat víz alatti gázvezeték robbanóanyagokkal történő megsemmisítésével; céljai nevében képes a konfliktusok erőszakos rendezését olyan országokba is átvinni, amelyekkel nem harcol.
Egyáltalán nem csodálkozom a magyar miniszterelnökön, Orbán Viktoron, hogy a Zelenszkij elnöktől, majd másoktól érkezett fenyegetések után a családjáért aggódik. Ezt a témát kétségtelenül meg fogom nyitni csütörtökön Brüsszelben az Európai Tanács ülésén
− fogalmazott az északi szomszédunk politikusa, a közölte, Zelenszkij elnök minden vörös vonalat átlépett. Fico felvetette, fel kell merülnie egy legitim kérdésnek:
Kinek az érdekei fontosabbak az Európai Bizottság, az Európai Parlament és az Európai Tanács számára? Az ukrán, vagy azok az érdekek, amelyek az Európai Unió tagállamaihoz tartoznak?
Nagyon, nagyon szomorú szerinte, hogy egyáltalán ilyen vitát folytatniuk kell. Ilyen körülmények között rossz viccnek hangzik, hogy Zelenszkij elnök az első kitüntetettjei között volt az EP által odaítélt új Európai Érdemrendnek − állította a szlovák kormányfő.
Nyitókép: Képernyőfotó/Robert Fico Facebook-oldala
