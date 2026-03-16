Rengeteg pénzt spórolnak meg az autósok a védett árú üzemanyaggal

Az üzemanyagokra vonatkozó védett ár bevezetését Orbán Viktor jelentette be, így a nemzetközi viszonyokhoz képest olcsóbban tankolhatnak a magyarok − számol be a HírTV. Az üzemanyagárak emelkedésének megfékezése érdekében március 10. éjféltől korlátozott áron vásárolható mind a benzin, mind a gázolaj.

Az intézkedés egy hete van érvényben, ennek köszönhetően pedig továbbra is a kezdeti árakhoz hasonlóan 595 forint a benzin, és 615 forint a gázolaj literenkénti ára.

Ez annyit jelent, hogy a piaci árak átlagához (637, illetve 689 forint) képest ma a benzinért literenként 42, gázolajból 74 forinttal tankolhatunk olcsóbban.

Az védett árakról az autósok is örömmel számoltak be. A nemzetközi folyamatok miatt az üzemanyagárak rohamosan emelkednek, de ennek ellenére is védett áron tankolhatnak a magyar autósok − erre hívta fel a figyelmet a Holtankoljak.hu ügyvezetője.