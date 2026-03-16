2026. március 16. hétfő, Henrietta
Rengeteg pénzt spórolnak meg az autósok a védett árú üzemanyaggal

Rengeteg pénzt spórolnak meg az autósok a védett árú üzemanyaggal
Egy hete működik a védett ár rendszere az üzemanyagok esetében. Azóta világszerte tovább nőttek az árak, itthon viszont a benzin literjéért továbbra is 595, a gázolajért pedig 615 forintot kell fizetni a 637, illetve 689 forint helyett.
2026. március 16., hétfő 16:22
Az üzemanyagokra vonatkozó védett ár bevezetését Orbán Viktor jelentette be, így a nemzetközi viszonyokhoz képest olcsóbban tankolhatnak a magyarok − számol be a HírTV. Az üzemanyagárak emelkedésének megfékezése érdekében március 10. éjféltől korlátozott áron vásárolható mind a benzin, mind a gázolaj. 

Az intézkedés egy hete van érvényben, ennek köszönhetően pedig továbbra is a kezdeti árakhoz hasonlóan 595 forint a benzin, és 615 forint a gázolaj literenkénti ára.

Ez annyit jelent, hogy a piaci árak átlagához (637, illetve 689 forint) képest ma a benzinért literenként 42, gázolajból 74 forinttal tankolhatunk olcsóbban.

Az védett árakról az autósok is örömmel számoltak be. A nemzetközi folyamatok miatt az üzemanyagárak rohamosan emelkednek, de ennek ellenére is védett áron tankolhatnak a magyar autósok − erre hívta fel a figyelmet a Holtankoljak.hu ügyvezetője. 

A védett ár és a piaci ár különbsége folyamatosan növekszik, de a magyar lakosokat ez nem érinti

− tette hozzá Bujdos Eszter.

A legfontosabb kérdés jelen helyzetben hazánk ellátottsága, ugyanis jelenleg az üzemanyag-ellátás a stratégiai készletekből történik, mivel a Barátság kőolajvezetékből továbbra is el van zárva − emelte ki Bujdos Eszter. Hozzátette, hogy 

a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség stratégiai készletének felszabadítása is folyamatban van. 

Az ügyvezető emlékeztetett, hogy a kedvezményes üzemanyagot csak azok vehetik igénybe, akik magyar rendszámmal és forgalmival rendelkező gépjárművekbe tankolnak. Ha elvitelre, vagyis kannába tankolnak, úgy a védett ár nem érvényesíthető.

Mindeközben Nyugat- Európában az egekbe emelkednek az üzemanyagárak, Hollandiában már közel 1000 forint a benzin literenkénti ára, míg Németországban 800, Ausztriában pedig 700 forint.

Nyitóképünk illusztráció, fotó: MTI

 

 

