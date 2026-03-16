A Kutyapárt legalizálná a marihuána fogyasztását és termesztését
Rengeteg pénzt spórolnak meg az autósok a védett árú üzemanyaggal
Az üzemanyagokra vonatkozó védett ár bevezetését Orbán Viktor jelentette be, így a nemzetközi viszonyokhoz képest olcsóbban tankolhatnak a magyarok − számol be a HírTV. Az üzemanyagárak emelkedésének megfékezése érdekében március 10. éjféltől korlátozott áron vásárolható mind a benzin, mind a gázolaj.
Az intézkedés egy hete van érvényben, ennek köszönhetően pedig továbbra is a kezdeti árakhoz hasonlóan 595 forint a benzin, és 615 forint a gázolaj literenkénti ára.
Ez annyit jelent, hogy a piaci árak átlagához (637, illetve 689 forint) képest ma a benzinért literenként 42, gázolajból 74 forinttal tankolhatunk olcsóbban.
Az védett árakról az autósok is örömmel számoltak be. A nemzetközi folyamatok miatt az üzemanyagárak rohamosan emelkednek, de ennek ellenére is védett áron tankolhatnak a magyar autósok − erre hívta fel a figyelmet a Holtankoljak.hu ügyvezetője.
A védett ár és a piaci ár különbsége folyamatosan növekszik, de a magyar lakosokat ez nem érinti
− tette hozzá Bujdos Eszter.
A legfontosabb kérdés jelen helyzetben hazánk ellátottsága, ugyanis jelenleg az üzemanyag-ellátás a stratégiai készletekből történik, mivel a Barátság kőolajvezetékből továbbra is el van zárva − emelte ki Bujdos Eszter. Hozzátette, hogy
a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség stratégiai készletének felszabadítása is folyamatban van.
Az ügyvezető emlékeztetett, hogy a kedvezményes üzemanyagot csak azok vehetik igénybe, akik magyar rendszámmal és forgalmival rendelkező gépjárművekbe tankolnak. Ha elvitelre, vagyis kannába tankolnak, úgy a védett ár nem érvényesíthető.
Mindeközben Nyugat- Európában az egekbe emelkednek az üzemanyagárak, Hollandiában már közel 1000 forint a benzin literenkénti ára, míg Németországban 800, Ausztriában pedig 700 forint.
Nyitóképünk illusztráció, fotó: MTI
+Ez is érdekelheti
Tarr Zoltán megerősítette: a Tisza rákényszerítené a MOL-t az orosz olajról való leválásra
Volt tiszás az egykori pártjáról: a Tisza belső vezetői köre megcsalja és átveri a támogatói közösségét
Szijjártó: a németek nyíltan megfenyegették Magyarországot az ukrán olajblokáddal kapcsolatos álláspontja miatt
Szijjártó Péter: A német külügyminiszter nyíltan megfenyegette Magyarországot
Orbán Viktor: Hiába tagad a Tisza, azt csinálnák kormányon, amit Zelenszkij parancsol
Szijjártó: az ukránok hülyének néznek minket, de mi nem hülyék vagyunk, hanem magyarok
Kiszivárgott egy hangfelvétel: Brüsszel egyértelműen Kijevet támogatja a Barátság kőolajvezeték ügyében
Menczer: a Tiszának az ukrán kék-sárga, nekünk a piros-fehér-zöld
Szijjártó: az ukránok nem hajlandók tárgyalni, Brüsszelben sem az olajblokád ügyében
Minden idők legnagyobb Békemenete állt ki az Orbán-kormány mellett
Magyar Péter már a liberális sajtó szerint sem kötötte le a híveit