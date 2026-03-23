Itt a teljes felvétel, ami leleplezte Szijjártó Péter lehallgatását + videó
Panyi Szabolcs beismerte, ő hallható azon a hangfelvételen, amelyből kiderül: lehallgatták Szijjártó Pétert
„Ma reggel a Mandiner publikált egy köztem és egy forrásom közt zajló beszélgetést, melyet a jelek szerint valakik lehallgattak” – ismerte be Panyi Szabolcs közösségi oldalán, hogy ő hallható azon a hangfelvételen, amit lapunk hozott nyilvánosságra.
Mint azt megírtuk: hangfelvétel bizonyítja, hogy külföldi szolgálatok egy magyar újságíró segítségével lehallgatták Szijjártó Pétert, a szálak Orbán Anitáig vezetnek.
Titokzatos e-mailt kapott a Mandiner egy magát Negyedik Hatalmi Ágnak nevező feladótól. A levélből és a csatolmányként elküldött hangfelvételből kiderül, hogy:
- A külföldről finanszírozott Direkt36 és a VSquare újságírója, Panyi Szabolcs kapcsolatban áll külföldi titkosszolgálatokkal.
- Panyi megadta Szijjártó Péter külügyminiszter telefonszámát egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának, amelynek így lehetősége nyílt megfigyelnie a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit.
- Panyi Szabolcs nem csupán barátja Orbán Anitának, de együtt is dolgozik a Tisza politikusával.
- Panyi Szabolcsnak hozzáférése lenne egy Orbán Anita vezette külügyminisztérium dokumentumaihoz, valamint javaslatot tehetne arra, hogy kormányváltás esetén ki dolgozhasson a külügyminisztériumban, és ki nem.
Nyitókép: Panyi Szabolcs Facebook-oldala
