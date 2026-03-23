2026. március 23. hétfő, Emőke
16°C Budapest
panyi szabolcs
Orbán Anita
szijjártó péter

Panyi Szabolcs beismerte, ő hallható azon a hangfelvételen, amelyből kiderül: lehallgatták Szijjártó Pétert

Külföldi titkosszolgálatok egy magyar újságíró, Panyi Szabolcs segítségével lehallgatták Szijjártó Pétert, a szálak a Tisza Pártig, személy szerint Orbán Anitáig vezetnek.
2026. március 23., hétfő 10:58
Vágólapra másolva!

„Ma reggel a Mandiner publikált egy köztem és egy forrásom közt zajló beszélgetést, melyet a jelek szerint valakik lehallgattak” – ismerte be Panyi Szabolcs közösségi oldalán, hogy ő hallható azon a hangfelvételen, amit lapunk hozott nyilvánosságra.

Mint azt megírtuk: hangfelvétel bizonyítja, hogy külföldi szolgálatok egy magyar újságíró segítségével lehallgatták Szijjártó Pétert, a szálak Orbán Anitáig vezetnek.


Titokzatos e-mailt kapott a Mandiner egy magát Negyedik Hatalmi Ágnak nevező feladótól. A levélből és a csatolmányként elküldött hangfelvételből kiderül, hogy:

  • A külföldről finanszírozott Direkt36 és a VSquare újságírója, Panyi Szabolcs kapcsolatban áll külföldi titkosszolgálatokkal.
  • Panyi megadta Szijjártó Péter külügyminiszter telefonszámát egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának, amelynek így lehetősége nyílt megfigyelnie a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit.
  • Panyi Szabolcs nem csupán barátja Orbán Anitának, de együtt is dolgozik a Tisza politikusával.
  • Panyi Szabolcsnak hozzáférése lenne egy Orbán Anita vezette külügyminisztérium dokumentumaihoz, valamint javaslatot tehetne arra, hogy kormányváltás esetén ki dolgozhasson a külügyminisztériumban, és ki nem.

Nyitókép: Panyi Szabolcs Facebook-oldala

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra