Orbán Viktor: vállalom, hogy ilyen felfordult világban is megőrizzük Magyarországot a biztonság és a nyugalom szigetének

Kiemelte: ő "régi motoros", elég régóta harcol, hogy tudja, mikor állnak valóban nehéz és fontos választás előtt. "Huszonnyolc nap múlva ilyen választásunk lesz. Nem csupán parlamentre és kormányra szavazunk, hanem sorsot választunk magunknak és az utánunk jövő magyaroknak" - fűzte hozzá.

"Válaszúthoz érkeztünk, ismerem az ilyet. Én is álltam már válaszút előtt, amikor fiatalemberként nemet mondtam a szovjeteknek. Ne feledjétek, mi nem behívni, hanem hazaküldeni szoktuk őket" - fogalmazott.

Hozzátette: akkor is válaszút előtt állt, amikor miniszterelnökként nemet mondott a németeknek a migrációra, és amikor nemet mondott Brüsszelnek a háborúra.

"Válaszút előtt állok most is, veletek együtt, amikor nemet mondok az ukránoknak. Választanunk kell, ki alakítson kormányt: én vagy Zelenszkij. Kellő szerénységgel ajánlom magamat" - mondta.

Úgy folytatta: Brüsszelből a bürokraták, Kijevből a háborús maffiózók zsarolják, fenyegetik és riogatják Magyarországot. Mindenki azzal, amije van: Brüsszelből a pénzeinket, Ukrajnából az olajunkat blokkolják. Azért akarnak kormányváltást Magyarországon, mert "nem adjuk át nekik a kasszakulcsot".

Mert nem hagyjuk, hogy ráengedjék a magyar gazdákra az olcsó ukrán gabonát, nem hagyjuk, hogy a nagy multik, a Shellek és az Ersték elvegyék a pénzeteket. Mert nem hagyjuk, hogy az ukránok eurómilliókat és aranytömböket mozgassanak, ki tudja, mi célból Magyarországon, és mert nem hagyjuk, hogy Ukrajna belépjen az unióba, és ezzel Magyarország nyakára hozza a háborút - sorolta.

Kiemelte: most kell igazán észnél lennünk, mert a magyarok pénzét el akarják vinni Brüsszelbe és onnan Ukrajnába. Mert a háborúhoz pénz kell, és Brüsszelben kifogytak belőle. Kell a magyarok pénze is, de még ez sem elég, kell a hitel is, és kell mögé a tagállamok fedezete.

"Nem elég nekik a mi pénzünk, még a gyerekeink és az unokáink pénzét is meg akarják szerezni. Ukrajnára hivatkozva adósrabszolgákká akarnak tenni benneteket sokadíziglen"

- fogalmazott Orbán Viktor, hozzátéve "amíg én vagyok a miniszterelnök, nem hagyom, hogy elvegyék, ami a tietek és ami nektek jár, nem hagyom, hogy kizsebeljék Magyarországot".

Rögzítette azt is: "meg kell újítanunk az előző választáson kötött háborúellenes szövetségünket".

Kiemelte, 28 kemény nap áll előttük: nem úgy kell nyerniük, mint négy éve, hanem jobban, nem annyi szavazat kell, mint négy éve, hanem több.

Hozzátette: hárommillió szavazat nem a plafon, hanem a küszöb. "Nem elérnünk kell, hanem átlépnünk. Történelmi győzelmet kell aratnunk, mert a következő kormánynak történelmi lesz a felelőssége" - hangsúlyozta.

Orbán Viktor azt mondta, az áprilisi választás után nem "izgágákra", hanem higgadt, nyugodt és magabiztos vezetőkre van szükség. "Tiszta fej, hideg vér, biztos kéz. Stratégiai nyugalom és tapasztalat. És ez mind meg is van nálunk. Sőt, ez csak nálunk van meg. Csak a Fidesz és a KDNP tudja megadni Magyarországnak azt a biztonságot, amire most szükségünk van. És erre mi vagyunk a garancia" - fogalmazott.

Figyelmeztetett azonban: tudni, hogy ez így van, az egy dolog, elmenni és szavazni, az egy másik. A tudás megvan, a szavazat még nincs, az majd április 12-én lehet meg. És meg is lesz, ha megalkuvás nélkül és önmagukkal szemben kíméletlenül végigdolgozzák a következő 28 napot - jelezte.

"És akkor fényes győzelmet aratunk majd. Olyan fényeset, hogy Brüsszel és Kijev is csak pisloghat. Szegény Tisza folyónk pedig végre visszanyerheti a becsületét. A Fidesz a biztos választás. A hazának szüksége van rád! Legyen béke, szabadság és egyetértés!"

