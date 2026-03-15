Deák Dániel: a Békemeneten többen voltak, a Fidesz jobban mozgósít
Orbán Viktor: vállalom, hogy ilyen felfordult világban is megőrizzük Magyarországot a biztonság és a nyugalom szigetének
A kormányfő kora délután a Parlament előtt felállított színpadon mondott beszédet a teret és a környező utcákat megtöltő tömeg előtt, miután a Civil Összefogás Fórum - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) által szervezett, a Margit híd budai hídfőjétől induló Békemenet résztvevői is megérkeztek a térre. Orbán Viktor fantasztikusnak nevezte a tömeget, hangsúlyozva, ezen napon Budapesten nem találhatnának ennél jobb társaságot - áll az MTI közleményében.
Kiemelte: akármekkora is a sokaság, ha gyűlölet és düh hozta össze, abból sohasem lesz szabadság. A sokaság önmagában sosem elég, szabadság csak szeretetből szökhet szárba, és csak az összefogás erősítheti meg - fűzte hozzá. Kijelentette: sohasem fogják megengedni, hogy Magyarországot gyűlölet és düh kormányozza.
Hangsúlyozta azt is: ma Brüsszel is magyar embernek öltözött. Az ő 12 pontja a szolgaság 12 pontja. Arról szól, mit kívánnak a brüsszeliek, de "mi, márciusiak sohasem törődünk bele, hogy a magyarok 12 pontjából brüsszeli 12 pontot csináljanak a budapesti labancok. Nem engedjük, hogy 30 brüsszeli ezüstért eladják, amit 16 év alatt felépítettünk" - fogalmazott. Nem adjuk a nemzeti és keresztény alkotmányunkat, a rezsicsökkentést, a 13. és 14. havi nyugdíjat, a világbajnok családtámogatási rendszerünket és Európa legjobb adórendszerét - sorolta, hozzátéve, megvédjük az édesanyák támogatását, a gyermekeinket, és "nem hagyjuk, hogy ukrán vagy szivárványos zászlóra cseréljék a nemzeti színeinket".
Emlékeztetett: ünnepeljük a Rákóczi-felkelést, a ’48-as szabadságharcot, az ’56-os forradalmunkat, amiket egytől egyig mind elveszítettünk, de nem azért, mert elment volna az eszünk.
Akik a felettünk aratott katonai sikereiket ünnepelhetnék, már nincsenek meg. Ma a győztes bécsi és cári udvarnak kellene itt ünnepelnie, de már nincsenek meg. Mohácsot se tudja megünnepelni a győztes ottomán birodalom, mert már nincsen meg. Az 1944-ben Magyarországot megszálló német Harmadik Birodalom sem ünnepel, és az ’56-os forradalmat leverő Szovjetunió sem tud ünnepelni, mert már az sincs meg - sorolta.
"Ők már nincsenek. Mi pedig itt vagyunk, és itt is leszünk. Akkor is, ha az égből százszámra potyognak a brüsszeli ejtőernyősök"
- fogalmazott.
Hozzátette: "majd összeszedjük őket, kiporoljuk a nadrágjukat, és visszaküldjük őket. Van, akit Brüsszelbe, és van, akit Kijevbe". Magyarország ezeréves állam, nem nekik való vidék - szögezte le.
Orbán Viktor az ukrán elnöknek is üzent, úgy fogalmazva: "látjátok, ukránok, látod, Zelenszkij! Ez itt a magyarok ezeréves állama".
"Ti azt hiszitek, hogy olajblokáddal, zsarolással, a vezetőink fenyegetésével ránk tudtok ijeszteni? Legyen eszetek, és ezt hagyjátok abba!" - szólított fel, kiemelve: aki a magyarokat meg akarja törni, annak "jónéhány száz évvel korábban" kell felkelnie.
Van elég bajotok a keleti fronton, miért támadtok bennünket?
- tette fel a kérdést, hozzátéve, hogy a magyar békeszerető és béketűrő nép, "adjátok ide az olajunkat, aztán guruljatok a furgonokkal a brüsszeli kasszához a nyugatiak pénzéért, ha már ők nem tudnak nemet mondani".
"Forr a világ bús tengere" - folytatta, utalva arra, hogy háború van keleten és a Közel-Keleten is. Hozzátette: Ukrajna elzárja az olaj útját Magyarország felé, a másik háború pedig elzárja az olaj útját az óceánok felé.
Felidézte: a 2015-ös migrációs invázió úgy kezdődött, hogy Szíriában kitört a háború, és a milliós tömegek megindultak Európába. Arra figyelmeztetett: Irán kilencszer nagyobb, mint Szíria: 90 millió ember, a térség 400 millió, ráadásul az izraeli-muszlim háborúskodás beköltözött Nyugat-Európába, mert beengedték a migránsokat. "Adjunk hálát a Jóistennek, hogy helyén volt a szívünk, volt merszünk nemet mondani, és mi nem engedtük be őket. Vállalom, hogy amíg én vagyok a miniszterelnök, ez így is marad" - rögzítette.
Úgy értékelt: "reng a föld" az európai gazdaság alatt is, hiszen egymillió ipari munkahelyet zártak be Nyugaton. Hozzátette, hogy Magyarországon is nehéz négy évük volt és igazságtalannak nevezte, hogy olyan bajoktól kell megvédeniük az országot, amiket mások okoztak.
"De megvédtük: Magyarország ma Európa legbiztonságosabb országa. Sikerült megvédeni a munkahelyeket, a rezsicsökkentést, a családokat, és nem hagytuk magukra a nyugdíjasokat sem"
- szögezte le.
Hangsúlyozta: elegük van az állandósult veszélyekből, izgalommentes, unalmas évekre vágynak, azonban nem ez következik, "megint embert próbáló idők dörömbölnek".
Arra figyelmeztetett: Brüsszel magára vette az ukrán háborút, háborúra készül és már át is állt a hadigazdálkodásra.
Nem távol akarják maguktól tartani a bajt, hanem egyenesen belemasíroznak: még több fegyver, még több pénz, még több katona - sorolta a miniszterelnök, aki szerint olyan próbatétel előtt állnak, amit még a magafajta "vén csatalovak se láttak".
Hangsúlyozta: nem lehet tudni se a napot, se az órát, amikor a brüsszeliek első katonája Ukrajna földjére lép, de biztosan tudják, hogy ez meg fog történni. Maguk harsogják büszkén és lelkesen, alig várják, hogy európai uniós felségjelű katonák induljanak Ukrajnába. Ez az, amiből ki kell maradnunk, ez az, amivel szemben meg kell védeni magunkat - jelentette ki.
"Vállalom, hogy egy ilyen felfordult világban is megőrizzük Magyarországot a biztonság és a nyugalom szigetének"
- rögzítette.
Orbán Viktor kijelentette: ideje, hogy Kijev és Brüsszel is megértse, a "mi fiaink nem fognak Ukrajnáért meghalni, hanem Magyarországért fognak élni".
Azt mondta: háborúban nem számít, hogy ki vagy, mire jutottál, miben vagy jó, mit akarsz elérni az életben, csak az számít, jól fogod-e a gépfegyvert, az számít, hogyan futsz az ellenség után vagy elől, csak az számít, hány embert öltél meg, hány golyót fogtál fel.
De mi nem ilyen sorsot szánunk a gyerekeinknek. Mi nem azt a sorsot szántuk a gyerekeink édesanyjának, hogy a fiaikat idegen földön, idegen zászlók alatt temessék el
- fogalmazott.
Kiemelte: ő "régi motoros", elég régóta harcol, hogy tudja, mikor állnak valóban nehéz és fontos választás előtt. "Huszonnyolc nap múlva ilyen választásunk lesz. Nem csupán parlamentre és kormányra szavazunk, hanem sorsot választunk magunknak és az utánunk jövő magyaroknak" - fűzte hozzá.
"Válaszúthoz érkeztünk, ismerem az ilyet. Én is álltam már válaszút előtt, amikor fiatalemberként nemet mondtam a szovjeteknek. Ne feledjétek, mi nem behívni, hanem hazaküldeni szoktuk őket" - fogalmazott.
Hozzátette: akkor is válaszút előtt állt, amikor miniszterelnökként nemet mondott a németeknek a migrációra, és amikor nemet mondott Brüsszelnek a háborúra.
"Válaszút előtt állok most is, veletek együtt, amikor nemet mondok az ukránoknak. Választanunk kell, ki alakítson kormányt: én vagy Zelenszkij. Kellő szerénységgel ajánlom magamat" - mondta.
Úgy folytatta: Brüsszelből a bürokraták, Kijevből a háborús maffiózók zsarolják, fenyegetik és riogatják Magyarországot. Mindenki azzal, amije van: Brüsszelből a pénzeinket, Ukrajnából az olajunkat blokkolják. Azért akarnak kormányváltást Magyarországon, mert "nem adjuk át nekik a kasszakulcsot".
Mert nem hagyjuk, hogy ráengedjék a magyar gazdákra az olcsó ukrán gabonát, nem hagyjuk, hogy a nagy multik, a Shellek és az Ersték elvegyék a pénzeteket. Mert nem hagyjuk, hogy az ukránok eurómilliókat és aranytömböket mozgassanak, ki tudja, mi célból Magyarországon, és mert nem hagyjuk, hogy Ukrajna belépjen az unióba, és ezzel Magyarország nyakára hozza a háborút - sorolta.
Kiemelte: most kell igazán észnél lennünk, mert a magyarok pénzét el akarják vinni Brüsszelbe és onnan Ukrajnába. Mert a háborúhoz pénz kell, és Brüsszelben kifogytak belőle. Kell a magyarok pénze is, de még ez sem elég, kell a hitel is, és kell mögé a tagállamok fedezete.
"Nem elég nekik a mi pénzünk, még a gyerekeink és az unokáink pénzét is meg akarják szerezni. Ukrajnára hivatkozva adósrabszolgákká akarnak tenni benneteket sokadíziglen"
- fogalmazott Orbán Viktor, hozzátéve "amíg én vagyok a miniszterelnök, nem hagyom, hogy elvegyék, ami a tietek és ami nektek jár, nem hagyom, hogy kizsebeljék Magyarországot".
Rögzítette azt is: "meg kell újítanunk az előző választáson kötött háborúellenes szövetségünket".
Kiemelte, 28 kemény nap áll előttük: nem úgy kell nyerniük, mint négy éve, hanem jobban, nem annyi szavazat kell, mint négy éve, hanem több.
Hozzátette: hárommillió szavazat nem a plafon, hanem a küszöb. "Nem elérnünk kell, hanem átlépnünk. Történelmi győzelmet kell aratnunk, mert a következő kormánynak történelmi lesz a felelőssége" - hangsúlyozta.
Orbán Viktor azt mondta, az áprilisi választás után nem "izgágákra", hanem higgadt, nyugodt és magabiztos vezetőkre van szükség. "Tiszta fej, hideg vér, biztos kéz. Stratégiai nyugalom és tapasztalat. És ez mind meg is van nálunk. Sőt, ez csak nálunk van meg. Csak a Fidesz és a KDNP tudja megadni Magyarországnak azt a biztonságot, amire most szükségünk van. És erre mi vagyunk a garancia" - fogalmazott.
Figyelmeztetett azonban: tudni, hogy ez így van, az egy dolog, elmenni és szavazni, az egy másik. A tudás megvan, a szavazat még nincs, az majd április 12-én lehet meg. És meg is lesz, ha megalkuvás nélkül és önmagukkal szemben kíméletlenül végigdolgozzák a következő 28 napot - jelezte.
"És akkor fényes győzelmet aratunk majd. Olyan fényeset, hogy Brüsszel és Kijev is csak pisloghat. Szegény Tisza folyónk pedig végre visszanyerheti a becsületét. A Fidesz a biztos választás. A hazának szüksége van rád! Legyen béke, szabadság és egyetértés!"
- zárta beszédét.
