Orbán Viktor: Nem szabad hagynunk, hogy Magyarországon ukránpárti kormány alakuljon

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

„Nem szabad megengednünk, hogy Magyarországon ukránpárti kormány alakuljon”

Brüsszel, Kijev és a Tisza összejátszanak a magyar emberek ellen; nem szabad hagynunk, hogy Magyarországon ukránpárti kormány alakuljon - jelentette ki Orbán Viktor.

A miniszterelnök beszédében kiemelte: áprilisban sorsot választunk magunknak. Hiába követelőzik Brüsszel és Kijev, nem fogjuk tönkretenni Magyarországot a kedvükért, nem engedhetjük, hogy a pénzünket Kijevbe, a fiainkat pedig Ukrajnába küldjék! - hangoztatta.

Orbán Viktor hangsúlyozta: Magyarországon csak a Fidesz képes kivédeni a hazánkat fenyegető veszélyeket és megvédeni az ország biztonságát. Újítsuk meg a háborúellenes szövetségünket áprilisban, mert csak nemzeti egységgel tudjuk kívül tartani Magyarországot háborúból - fogalmazott. Hozzátette: a Fidesz a biztos választás.