Orbán Balázs: a nemzeti oldal elképesztő lendületet kapott
Orbán Viktor: Nem szabad hagynunk, hogy Magyarországon ukránpárti kormány alakuljon
Többen vagyunk, és nekünk áll a zászló
Szeretnénk mindenkihez eljutni és mindenkivel újrakötni a 2022-es választáson megkötött háborúellenes szövetségünket - jelentette ki a miniszterelnök.
Orbán Viktor úgy fogalmazott: a Békemenet mindent megváltoztatott, kiderült, "többen vagyunk, és nekünk áll a zászló".
A kormányfő országjárása tapasztalatairól azt mondta, mindenhol a Fidesz-KDNP támogatói vannak többen.
Közölte: az ellenfél is járja az országot, de más a céljuk: ócsárolnak, mindenkit és mindent lenéznek, az élő fába is belekötnek, csak rólunk beszélnek. "Mi közben csak az országról, a magyar emberekről beszélünk" - tette hozzá.
„Nem szabad megengednünk, hogy Magyarországon ukránpárti kormány alakuljon”
Brüsszel, Kijev és a Tisza összejátszanak a magyar emberek ellen; nem szabad hagynunk, hogy Magyarországon ukránpárti kormány alakuljon - jelentette ki Orbán Viktor.
A miniszterelnök beszédében kiemelte: áprilisban sorsot választunk magunknak. Hiába követelőzik Brüsszel és Kijev, nem fogjuk tönkretenni Magyarországot a kedvükért, nem engedhetjük, hogy a pénzünket Kijevbe, a fiainkat pedig Ukrajnába küldjék! - hangoztatta.
Orbán Viktor hangsúlyozta: Magyarországon csak a Fidesz képes kivédeni a hazánkat fenyegető veszélyeket és megvédeni az ország biztonságát. Újítsuk meg a háborúellenes szövetségünket áprilisban, mert csak nemzeti egységgel tudjuk kívül tartani Magyarországot háborúból - fogalmazott. Hozzátette: a Fidesz a biztos választás.
Nem leszünk adósrabszolgák Ukrajna kedvéért
Ha Ukrajna nem tudja visszafizetni a neki nyújtott támogatást, az európai uniós tagállamoknak kell helytállniuk helyette, ami adósrabszolgaságot jelentene, de mi nem leszünk adósrabszolgák Ukrajna kedvéért - mondta a miniszterelnök, a Fidesz elnöke vasárnap Hódmezővásárhelyen, a kormánypártok választási nagygyűlésén.
Orbán Viktor kifejtette: gyermekeink és unokáink pénze is veszélyben van, mert Nyugat-Európában sincs pénz a háborúra, ezért a tagállamok hitelt vesznek fel. De az Ukrajnának szánt pénz nem jön vissza, Ukrajna nem tudja visszafizetni - közölte. Hozzátette: ő már kívül tartotta Magyarországot egy ilyen hitelből.
A kormányfő kitért rá: Magyarország minden kötelességét teljesítette egy bajban lévő országgal szemben, amikor segített az Ukrajnából menekülőknek. Most már nem tartozunk nekik semmivel, és nem támogathatjuk őket úgy, hogy közben tönkretesszük magunkat - mondta.
