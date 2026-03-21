Orbán Viktor: Ne a kockázat, hanem a biztos választás mellett szavazzunk április 12-én!

Négy éve zajlik a háború, amely blokkolja a gazdaságot, ennek ellenére visszaadták a nyugdíjasoknak a 13. havi nyugdíjat, sőt, elkezdték a 14. havi nyugdíj kifizetését is

- sorolta a miniszterelnök.

Azt mondta: a politika középpontjában a családok állnak, "mert ha van gyerek, van jövő; és ha a gyerek mellé munka is van, akkor van biztonság". Az elmúlt négy évben megduplázták a gyermekek után járó adókedvezményt; és bevezették "amire még soha sehol a nyugati világban senki nem volt képes" a legalább két gyermeket vállaló anyák élethosszig tartó adómentességét. Emellett a fiataloknak fix 3 százalékos otthonteremtési hitelt adnak, amely "messze a legkedvezőbb egész Európában".

És mindezt egy háború árnyékában

- fogalmazott.

A legnagyobb veszély a háborús eladósodás, mivel a "háború kutyái és a nemet mondani képtelen európai vezetők" a háború folytatása mellett döntenek, de pénzük nincs - mondta.

Orbán Viktor hozzátette: ha pénzt akarnak adni Ukrajnának, hitelt kell felvenni. Eddig odaadtak 200 milliárd eurót, most felvesznek egy 90 milliárdos hitelt - amiből sikerült Magyarországot kívül tartania -, és napirenden van egy 800 milliárd dolláros, Ukrajnát támogató, illetve egy 700 milliárd dolláros fegyverkezési csomag. Ezekre hitelt fognak felvenni, és odaadják az ukránoknak - jelentette ki.

Még az unokák is fizetni fogják annak a hitelnek a terheit, amit most vesznek fel az európai vezetők - hangsúlyozta a miniszterelnök, megerősítve, az a választás tétje, hogy Magyarország elkerülje ezt a gazdasági tragédiát.

Kifejtette: a háború mögött nemcsak országok vannak, hanem olyanok, akiknek megéri a háború, ők "a háború kutyái". A háború érdeke a fegyverneppereknek, a nagy energiacégeknek, élükön a Shell-lel, amelynek az emberét már bedelegálták az árnyékkormányba, akik le akarnak választani minket az olcsó energiáról, hogy helyette a sajátjukat adják el drágán, és a bankároknak, mert a háborút hitelezni kell. "Nem véletlen, hogy az ellenfeleink csapatában ott van az Erste Bank képviselője" - fogalmazott.

Jól fogunk harcolni a szeretet és az összefogás jegyében, és mert a jövőnkről, a gyerekeink és az unokáink jövőjéről van szó - emelte ki.

Ha képesek voltunk arra, hogy megdöntsük a kommunizmust, kiharcoljuk a szabadságot, hazaküldjük a szovjet katonákat, és képesek voltunk felépíteni egy polgári, nemzeti, keresztény alapokon nyugvó Magyarországot, akkor most nem fogunk meghátrálni egy Zelenszkij nevű ukrán elnöktől, a brüsszeliektől és az ő magyarországi megbízottaiktól

- szögezte le.

A mi közösségünk számára becsületbeli kötelesség, hogy győzzünk, ha nem győzünk, elveszítünk mindent, amiért az elmúlt 16 évben dolgoztunk: nem csak a pénzünket, a gazdaságot, hanem a családok tiszteletét, az idősek megbecsülését. A fiatalok is elveszítik a reményt és a perspektívát, hogy jobb életük lehet, mint amilyen a szüleiknek volt

- mondta Orbán Viktor.

Felidézte: az elmúlt tizenhat évben több mint egymillió munkahelyet hoztak létre, 3 millió 600 ezer ember helyett most 4 millió 700 ezer ember dolgozik, és el fogják érni, hogy ötmillió magyar dolgozzon Magyarországon, hogy a munkának meglegyen a becsülete. Tizenhat év alatt az átlagbéreket a többszörösére emelték, és a következő ciklus végére vállalják, hogy egymillió forint lesz az átlagkereset.

Ehhez csak annyi kell, hogy a magyarok április 12-én hallgassanak az eszükre, szavazzanak a Fideszre, álljanak ki a biztos választás mellett, őrizzük meg polgári, nemzeti, keresztény alkotmányunkat, a munka alapú gazdaságunkat, a családközpontú társadalmi rendszerünket

- mondta.

Úgy vélekedett, hogy az elmúlt négy évben csak azért sikerült kívül tartani Magyarországot a háborún, mert volt nemzeti egység. Ez sem az első, sem a második világháborúban nem sikerült. Akkor sem akartak a magyarok háborút, de belepréseltek minket. Ez azért történt, mert nem volt meg a kellő nemzeti egység a béke mellett - jegyezte meg.

Nekünk arra van szükségünk, hogy a 2022-ben kötött, háborúellenes szövetségünket megújítsuk, kérjük meg a tiszásokat, hogy értsék meg, az egyetlen biztos választás a Fidesz, és szavazzanak a nemzeti egység jegyében a biztonságra - közölte.

Annyit tudok ígérni, hogy (...), hogy minden nap jobban fogom végezni a munkámat, a következő négy évben is teljes szívemmel fogom szolgálni Magyarországot, Miskolcot, Diósgyőrt

- ezzel kérte a jelenlévőktől Fidesz országgyűlési képviselőjelöltjeinek, Hollósy Andrásnak, Csöbör Katalinnak és a város polgármesterének támogatását.