Orbán Viktor: nagy nemzeti egységre van szükség, hogy erős háborúellenes szövetséget hozzunk létre

Felidézte, hogy amikor kitört a háború és megtámadták Ukrajnát, akkor Magyarország az összes menekülő ukránt beengedte: fedelet, ételt, munkát adtunk nekik, iskolákat hoztunk létre, fizetjük ezeket az iskolákat a mai napig, hogy az ukrán gyerekek Magyarországon a saját anyanyelvükön tanulhassanak, miközben ők bezárják Kárpátalján a magyarok magyar nyelvű iskoláit. Mindent megtettünk, amit megtehettünk az ukránokért, a mi keresztény lelkiismeretünk e tekintetben tiszta - fogalmazott.

Megjegyezte: nem sértődünk meg azért, hogy közben ők hálátlanok, követelőznek és olyasmiket akarnak, ami tönkre tenné Magyarországot. Bajba jutott emberrel szemben nem rázzuk az öklünket akkor se, hogyha fenyeget bennünket - mondta, egyúttal rögzítve: azt világosan megmondják, "kedves ukránok, nem fogjuk a kedvetekért tönkretenni Magyarországot". Nem adjuk a gyerekeinket, nem adjuk a fiainkat, a fegyvereinket és nem adjuk a pénzünket sem! - jelentette ki Orbán Viktor.

Kitért arra is: az ukránok titkosszolgálati műveleti területté alakították Magyarországot, ki-be járnak a kémeik újságírókhoz, a Tisza Párthoz. Pénzt, támogatást, vagyoni juttatást, informatikai rendszereket és politikai támogatást adnak az ukránok a Tiszának azért, hogy Magyarországon ukránbarát kormány alakuljon.

A téren megjelent tiszásokhoz fordulva azt mondta: az ukránok szekerét tolják és nem a magyarok mellett állnak, ukránbarát kormányt akarnak és el akarják vinni a magyarok pénzét Ukrajnába.