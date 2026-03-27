Szijjártó Péter: az ukrán ügynökök és kémek húzzanak haza Ukrajnába!
Orbán Viktor: nagy nemzeti egységre van szükség, hogy erős háborúellenes szövetséget hozzunk létre
Orbán Viktor kiemelte: az országnak nem változásra, nem kalandra, nem kísérletezésre, nem fiatalok ambíciójára van szüksége, hanem tapasztalatra és biztonságra.
Én vállalom, ha támogatnak, ezt megadom Magyarországnak
- jelentette ki
Amire itt szükség van, az a tiszta fej, a hidegvér és a biztos kéz - fogalmazott, hozzátéve: ma a biztos választás a Fidesz. Megjegyezte: a tiszások még várhatnak, nem két nap az élet.
Felidézte, hogy amikor kitört a háború és megtámadták Ukrajnát, akkor Magyarország az összes menekülő ukránt beengedte: fedelet, ételt, munkát adtunk nekik, iskolákat hoztunk létre, fizetjük ezeket az iskolákat a mai napig, hogy az ukrán gyerekek Magyarországon a saját anyanyelvükön tanulhassanak, miközben ők bezárják Kárpátalján a magyarok magyar nyelvű iskoláit. Mindent megtettünk, amit megtehettünk az ukránokért, a mi keresztény lelkiismeretünk e tekintetben tiszta - fogalmazott.
Megjegyezte: nem sértődünk meg azért, hogy közben ők hálátlanok, követelőznek és olyasmiket akarnak, ami tönkre tenné Magyarországot. Bajba jutott emberrel szemben nem rázzuk az öklünket akkor se, hogyha fenyeget bennünket - mondta, egyúttal rögzítve: azt világosan megmondják, "kedves ukránok, nem fogjuk a kedvetekért tönkretenni Magyarországot". Nem adjuk a gyerekeinket, nem adjuk a fiainkat, a fegyvereinket és nem adjuk a pénzünket sem! - jelentette ki Orbán Viktor.
Kitért arra is: az ukránok titkosszolgálati műveleti területté alakították Magyarországot, ki-be járnak a kémeik újságírókhoz, a Tisza Párthoz. Pénzt, támogatást, vagyoni juttatást, informatikai rendszereket és politikai támogatást adnak az ukránok a Tiszának azért, hogy Magyarországon ukránbarát kormány alakuljon.
A téren megjelent tiszásokhoz fordulva azt mondta: az ukránok szekerét tolják és nem a magyarok mellett állnak, ukránbarát kormányt akarnak és el akarják vinni a magyarok pénzét Ukrajnába.
Orbán Viktor beszédében azt javasolta, hogy újítsák meg a 2022-ben kötött háborúellenes szövetséget.
Kitért arra, hogy folytatódik az ukrán-orosz háború, kitört egy közel-keleti háború, az energia ára az egekben, milliós migrációs hullám fenyeget, amivel mind szembe kell nézni a következő négy évben. Nekünk olyan kormányra van szükségünk, amely ilyen körülmények között is meg tudja védeni Magyarország érdekeit - húzta alá.
Felidézte: 1989-ben képesek voltak arra, hogy nemet mondjanak a szovjeteknek, 2015-2016-ban, a migrációs válság idején a németeknek és 2022-ben képesek voltak arra, hogy Brüsszelnek nemet mondjanak a háborúra.
2026-ban mi és csak mi vagyunk képesek arra, hogy nemet mondjunk az ukránoknak, hogy megőrizzük Magyarország békéjét, biztonságát és gazdasági fejlődésének lehetőségét
- jelentette ki.
A miniszterelnök beszédében Fekete Dávid és Szeles Szabolcs, a Fidesz-KDNP helyi jelöltjei támogatására bíztatott mindenkit.
A téren megjelent tiszásokról szólva elmondta: ők nem azért jöttek, mert van egy velünk közös szenvedélyük, ők azért jöttek, hogy elrontsák a mi esténket, de ezt nem fogjuk hagyni, a mi esténket nem lehet elrontani. Hozzátette, azt kívánják a tiszásoknak, hogy egyszer ők is megtapasztalhassák: szeretni és összefogni jó dolog.
Győr fantasztikus és erős város, Győr nélkül nincs erős kormány, Győr ellenében nem lehet kormányozni Magyarországot és Győr nélkül sem lehet kormányozni Magyarországot - jelentette ki.
A városban és környékén, aki dolgozni akar, annak van munkája, két százalék alatt van a munkanélküliség, ez a munkaalapú társadalom lényege - sorolta az adatokat. Hangsúlyozta, 2010-ben 3,6 millióan dolgoztak Magyarországon, ma 4,7 millióan. Vállalta, hogy ha bizalmat kap, akkor a ciklus végére ötmillió ember fog dolgozni és egymillió forint felett lesz az átlagjövedelem.
Az elmúlt négy év rendkívül igazságtalan volt, olyan bajok voltak Magyarországon, amelyeket nem mi okoztunk - mutatott rá. Ezt a négy évet a háború árnyékában kellett végigcsinálni. Ha nem lett volna háború, ennyi munkával Magyarország kétszer-háromszor gyorsabban is tudott volna haladni - jelezte.
Külön kiemelte, hogy a kormány azonban harcolt és a nehéz körülmények ellenére is kitűzött célokat, amelyeket megpróbált megvalósítani.
Emlékeztetett, 2022-ben azt ígérte, ha megválasztják, akkor kívül fogja tartani Magyarországot a háborúból.
Vállaltuk és megcsináltuk
- fogalmazott.
A kormányfő arról is beszélt, hogy visszaadták a 13., és elkezdték bevezetni a 14. havi nyugdíjat. Megjegyezte: nem hagyták, hogy bárki a munka alapú gazdaság feladására kényszerítsen minket, folyamatosan hozták létre a beruházásokat és az újabb munkahelyeket, amiért elsősorban Szijjártó Péternek jár "kalapemelés".
Rámutatott, nem adták fel azt a gondolatot sem, hogy Magyarországon csak akkor lesz boldog, derűs és kiegyensúlyozott az élet, ha a családok megkapják az elismerést. Nem adták fel azt a tervüket sem, hogy akik gyermeket vállalnak, ne éljenek rosszabbul azoknál, akik nem vállalnak - folytatta: kétszeresére növelték a gyermekek utáni adókedvezményt, és "világrekordot csináltunk, kedves tiszások", mert az egész világon csak Magyarországon kapnak életük végéig adómentességet a legalább két gyermekes édesanyák.
Arra is emlékeztetett, hogy a háború árnyékában, a Tisza Párt "folyamatos gáncsoskodása ellenére" fix 3 százalékos hitellel létrehozták a fiatalok számára az első otthon megteremtésének lehetőségét. Ma egész Európában a magyar fiatalok jutnak legkönnyebben lakáshoz - mondta Orbán Viktor.
