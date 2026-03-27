Szijjártó Péter: az ukrán ügynökök és kémek húzzanak haza Ukrajnába!

Mi erre mind nemet mondunk. Nekünk Magyarország békéje és a magyar emberek biztonsága a legfontosabb. Ami Ukrajnában zajlik, az nem a mi háborúnk, semmi közünk hozzá. Minket semmilyen felelősség nem terhel. Minket senki nem támadott meg, minket senkinek nem kell megvédenie. Helyettünk senkinek nem kell harcolnia. Mi semmivel, de semmivel nem tartozunk az ukránoknak, se katonákkal, se pénzzel, se uniós tagsággal, és nem is fogják ezeket megkapni