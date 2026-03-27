Orbán Viktor: A Tisza egyenlő az ukránbarát kormányzással Magyarországon



Ha nem mondunk nemet az ukránok pénzügyi támogatására, ennek az árát önök, a gyermekeik és az unokáik fogják megfizetni. Mint mondta, a kifosztás másik módja a pénz- és nagytőkén keresztül történik: a Tisza bankárpolitikusaival és energialobbistáival a multik és bankok különadóinak eltörlésére, az olcsó orosz energia kivezetésére és a rezsicsökkentés megszüntetésére készül.

A pénz- és a nagytőke alig várja, hogy a nemzeti kormány távozzon, és helyette egy multi- és bankbarát kormányt tudjon választani. És a Tisza pontosan ezt csinálja

- tette hozzá.

"Ha ezt hagyjuk, ki fognak bennünket zsebelni, minden, amit fölépítettünk az elmúlt 16 évben, amiben megsegítettük a családokat a rezsitámogatástól a gyerekek után járó adókedvezményig a Tiszában mind elvinné a víz. Ezért azt javaslom önöknek, hogy ne a Tiszára, hanem a Fideszre és a KDNP-re szavazzunk, hogy folytatni tudjuk ezt a munkát" - hangsúlyozta.