Orbán Viktor: nagy nemzeti egységre van szükség, hogy erős háborúellenes szövetséget hozzunk létre
Orbán Viktor: A Tisza egyenlő az ukránbarát kormányzással Magyarországon
Orbán Viktor hangsúlyozta: arra készülnek, hogy két módon kifosszák Magyarországot. Ki akarják zsebelni a magyar családokat Ukrajnán keresztül: Brüsszel az ukrán háborút sajátjának tekinti és egyre több pénzt ad Kijevnek.
Nekünk nemet kell mondani az ukránok pénzügyi támogatására
- tette hozzá.
Ha nem mondunk nemet az ukránok pénzügyi támogatására, ennek az árát önök, a gyermekeik és az unokáik fogják megfizetni. Mint mondta, a kifosztás másik módja a pénz- és nagytőkén keresztül történik: a Tisza bankárpolitikusaival és energialobbistáival a multik és bankok különadóinak eltörlésére, az olcsó orosz energia kivezetésére és a rezsicsökkentés megszüntetésére készül.
A pénz- és a nagytőke alig várja, hogy a nemzeti kormány távozzon, és helyette egy multi- és bankbarát kormányt tudjon választani. És a Tisza pontosan ezt csinálja
- tette hozzá.
"Ha ezt hagyjuk, ki fognak bennünket zsebelni, minden, amit fölépítettünk az elmúlt 16 évben, amiben megsegítettük a családokat a rezsitámogatástól a gyerekek után járó adókedvezményig a Tiszában mind elvinné a víz. Ezért azt javaslom önöknek, hogy ne a Tiszára, hanem a Fideszre és a KDNP-re szavazzunk, hogy folytatni tudjuk ezt a munkát" - hangsúlyozta.
Ukránbarát kormányt akarnak Magyarországra
Arról is beszélt, hogy az ukránok lassan "titkosszolgálati műveleti területté varázsolták" Magyarországot, ki be járkálnak a sajtóban, a Tiszában, tele vagyunk kémkedési ügyekkel. Ennek véget kell vetni, és ha a választást megnyertük, ennek vasszigorral fogunk véget vetni" - jelentette ki. "A tiszások azt állítják, hogy nem akarnak ukránbarát kormányt, de azt akarnak. Ez az igazság, ezt mindenki tudja, Zelenszkij a legfőbb kampányemberük" - fogalmazott.
Az ukránokat azzal vádolta, hogy ők segítenek minden magyar ellenzéki törekvést, a DK-ét is, azért, hogy ukránbarát kormány alakuljon Magyarországon.
Lassan Zelenszkij minden választáson szeret elindulni, kivéve a sajátját
- jegyezte meg.
A háborúk ellenére is vannak komoly eredmények
Orbán Viktor beszédében nehéznek és igazságtalannak nevezte az elmúlt négy évet, mondván: 2022 februárjában kitört az orosz-ukrán háború, ami blokkolja a magyar gazdaság növekedését. Mi dolgozunk "látástól vakulásig", de az emberek azt látják, hogy mégsem halad a szekér olyan tempóban, ahogy mennie kellene - fogalmazott.
Emlékeztetett, hogy ennek ellenére is megcsinálták Veszprémben Európa Kulturális Fővárosa programot, a kormány visszaépítette a 13. havi, és elkezdte felépíteni a 14. havi nyugdíjat, valamint folytatta a családbarát Magyarország felépítését is, bevezette, majd a nehézségek ellenére megduplázta a gyermekek után járó adókedvezményt.
Kijelentette, ha a kormánypártok kapnak még négy évet, akkor vállalja, hogy a következő ciklus végére a gyermeket vállaló családok nem élhetnek rosszabbul, mint azok, akik nem vállalnak gyereket.
A gyűlés résztvevőinek azt üzente: "ha már vannak köztünk tiszások", akkor annyit azért nekik is elmond, hogy a mostani időkben a legfontosabb dolog a biztonság. A következő négy évre előretekintve ugyanis arra figyelmeztetett: ismét olyan veszélyek vannak a világban, amikről "mi nem tehetünk".
Az iráni háború következményeire utalva azt mondta: "kitört ez a nyavalyás háború" a Közel-Keleten, mennek fel az árak, egy világméretű energiaválság fenyeget.
Az első világháborús országvesztés eredményeképpen Magyarországnak ma saját nyersanyag- és energiakincse nincs, ezért külföldről kell behozni az energiát - emlékeztetett.
Normális állapotok mellett évi hétmilliárd eurót fizetünk a külföldről behozott energiáért, de amikor 2022-ben kitört a háború ez az összeg felugrott 17 milliárdra - folytatta. Ez azt jelenti, hogy a magyar gazdaságból egy év alatt "kiment" tíz milliárd euró, ami mintegy 4000 milliárd forint. Ebből a pénzből 1500 kilométer autópályát vagy negyven új kórházat lehetne építeni, de ez "kiment a magyar gazdaságból" - közölte.
A következő négy évre nézve is látszanak a bajok: a közel-keleti háború miatti energiaválság, folytatódik az orosz-ukrán háború és az iráni háború miatt újabb milliós migrációs hullám fenyeget minket - sorolta a várható problémákat.
Orbán Viktor az elmúlt 16 év kormányzását értékelve a keresztény-nemzeti alkotmány megalkotását nevezte a legnagyobb sikernek, amit elértek. Úgy fogalmazott: húsz zavaros év után - 1990-től 2010-ig -amikor átmeneti alkotmánnyal dolgoztak, ami nem mondta meg, kik vagyunk, mit akarunk, hová tartunk és mi tart bennünket össze, lett egy keresztény-nemzeti alkotmányunk. Azt mondta, hálás azért, hogy megkapták azt a többséget, hogy ezt megalkothassák.
"Fényes és nagy győzelem" lehet
A kormányfő arra kérte a gyűlés résztvevőit, hogy ne pocsékolják el a következő két hetet, hanem annak minden napját használják arra, hogy minél több embert győzzenek meg és hozzanak el április 12-én.
Orbán Viktor arra kérte a jelenlévőket, hogy beszéljenek a szomszédokkal, a munkatársakkal, a családtagokkal, mindenkit hozzanak el a választásra, és akkor "fantasztikus, fényes és nagy győzelmet" fognak aratni a kormánypártok.
A Fidesz elnöke Ovádi Péternek, a Fidesz-KDNP helyi jelöltjének támogatására is kérte hallgatóságát, hangsúlyozva, hogy a politikus nyolc éve dolgozik parlamenti képviselőként, és lojális, "igazi bajtárs".
A kormányfő Veszprémről azt mondta: a városban a polgári, nemzeti, keresztény oldalnak mindig is nehéz volt elnyerni és megtartani a bizalmat, ezért a választókerületért mindig meg kellett harcolni.
Forrás: MTI
+Ez is érdekelheti
