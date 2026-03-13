Orbán Viktor: mutassuk meg Zelenszkij elnöknek, hogy Magyarországot nem lehet zsarolni és fenyegetni!

A március 15-i nemzeti ünnep alkalmából a Békemeneten való részvételre buzdította a magyarokat videójában Orbán Viktor. A miniszterelnök üzenetében kijelentette, hogy az ukrán vezetés veszélyezteti Magyarország energiabiztonságát.

Zelenszkij elnök tegnap újra kiállt az olajblokád mellett, az ukránok nem engedik oda a szakértőinket a Barátság vezetékhez, ami felér egy beismeréssel

– mondta a kormányfő.

A miniszterelnök úgy fogalmazott: az ukrán vezetés ezzel továbbra is nyomást gyakorol Magyarországra.

Orbán Viktor a videóban azt mondta, Zelenszkij elnök szándékosan veszélyezteti Magyarország energiabiztonságát, mert egy „ukránbarát kormányt” szeretne hatalomra juttatni Budapesten.