Kitört a balhé egy Tisza-szigetben: „óellenzéki erők” vették át az irányítást
Orbán Viktor: mutassuk meg Zelenszkij elnöknek, hogy Magyarországot nem lehet zsarolni és fenyegetni!
A március 15-i nemzeti ünnep alkalmából a Békemeneten való részvételre buzdította a magyarokat videójában Orbán Viktor. A miniszterelnök üzenetében kijelentette, hogy az ukrán vezetés veszélyezteti Magyarország energiabiztonságát.
Zelenszkij elnök tegnap újra kiállt az olajblokád mellett, az ukránok nem engedik oda a szakértőinket a Barátság vezetékhez, ami felér egy beismeréssel
– mondta a kormányfő.
A miniszterelnök úgy fogalmazott: az ukrán vezetés ezzel továbbra is nyomást gyakorol Magyarországra.
Orbán Viktor a videóban azt mondta, Zelenszkij elnök szándékosan veszélyezteti Magyarország energiabiztonságát, mert egy „ukránbarát kormányt” szeretne hatalomra juttatni Budapesten.
Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy Magyarország békés ország, amely nem keresi a konfliktust.
A magyar békeszerető ember. Mi nem keressük a konfliktust senkivel, de mindig megvédjük magunkat
– fogalmazott.
A miniszterelnök szerint a jelenlegi helyzetben a magyaroknak közösen kell kiállniuk az ország érdekei mellett. Ezért arra kért mindenkit, hogy a nemzeti ünnepen csatlakozzanak a Békemenet résztvevőihez.
Most vasárnap mutassuk meg Zelenszkij elnöknek, hogy Magyarországot nem lehet zsarolni és nem érdemes fenyegetni
– mondta Orbán Viktor.
A miniszterelnök végül arra kérte a magyarokat, hogy március 15-én találkozzanak a Békemeneten, mert – mint fogalmazott – „a hazádnak rád is szüksége van”. Hozzátette: ő maga is ott lesz a rendezvényen.
A nyitókép illusztráció (MTI)
