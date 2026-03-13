Orbán Viktor: mutassuk meg Zelenszkij elnöknek, hogy Magyarországot nem lehet zsarolni és fenyegetni!

Március 15-én találkozzunk a Békemeneten. A hazádnak rád is szüksége van! Én ott leszek! – írta közösségi oldali videójához pénteken a miniszterelnök.
2026. március 13., péntek 11:32
A március 15-i nemzeti ünnep alkalmából a Békemeneten való részvételre buzdította a magyarokat videójában Orbán Viktor. A miniszterelnök üzenetében kijelentette, hogy az ukrán vezetés veszélyezteti Magyarország energiabiztonságát.

Zelenszkij elnök tegnap újra kiállt az olajblokád mellett, az ukránok nem engedik oda a szakértőinket a Barátság vezetékhez, ami felér egy beismeréssel 

– mondta a kormányfő.

A miniszterelnök úgy fogalmazott: az ukrán vezetés ezzel továbbra is nyomást gyakorol Magyarországra.

Orbán Viktor a videóban azt mondta, Zelenszkij elnök szándékosan veszélyezteti Magyarország energiabiztonságát, mert egy „ukránbarát kormányt” szeretne hatalomra juttatni Budapesten. 

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy Magyarország békés ország, amely nem keresi a konfliktust.

A magyar békeszerető ember. Mi nem keressük a konfliktust senkivel, de mindig megvédjük magunkat 

– fogalmazott.

A miniszterelnök szerint a jelenlegi helyzetben a magyaroknak közösen kell kiállniuk az ország érdekei mellett. Ezért arra kért mindenkit, hogy a nemzeti ünnepen csatlakozzanak a Békemenet résztvevőihez.

Most vasárnap mutassuk meg Zelenszkij elnöknek, hogy Magyarországot nem lehet zsarolni és nem érdemes fenyegetni 

– mondta Orbán Viktor.

A miniszterelnök végül arra kérte a magyarokat, hogy március 15-én találkozzanak a Békemeneten, mert – mint fogalmazott – „a hazádnak rád is szüksége van”. Hozzátette: ő maga is ott lesz a rendezvényen.

