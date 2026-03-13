Kitört a balhé egy Tisza-szigetben: „óellenzéki erők” vették át az irányítást
Orbán Viktor: Ha Zelenszkij elutasítja a magyar vizsgálatot, az felér egy beismeréssel
Magyar delegáció vizsgálná meg a Barátság kőolajvezeték ukrajnai szakaszának lezárását – erről beszélt videójában Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint Magyarország a tények tisztázásában érdekelt, ezért szakértői küldöttséget küldött, amely szeretné megvizsgálni a vezeték lezárt szakaszát.
A kormányfő elmondta: a magyar fél szeretné személyesen is ellenőrizni a vezeték kiindulópontját azon a helyen, ahol az ellátást leállították. Mint fogalmazott, Magyarország célja nem a politikai üzengetés, hanem a valós helyzet megismerése.
Azt a jó szándékunkat szeretnénk kinyilvánítani az ukránok felé, hogy mi a valóságban vagyunk érdekeltek. Nem az üzengetésben, hanem a tények ismeretében
– mondta Orbán Viktor.
A miniszterelnök szerint a magyar delegáció azért utazott a térségbe, hogy tárgyalásokat folytasson, és engedélyt kérjen az ukrán hatóságoktól a vezeték lezárt pontjának megtekintésére. Hozzátette: ha Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elutasítja ezt a kérést, az szerinte „felér egy beismeréssel”.
Orbán Viktor úgy véli, a rendelkezésre álló információk alapján a vezetéket technikailag meg lehetne nyitni. Szerinte az ukrán vezetés azért nem engedi a magyar szakértőket a helyszínre, mert kiderülhetne, hogy a hivatalos magyarázat nem felel meg a valóságnak.
A miniszterelnök a videóban arról is beszélt, hogy a háborús helyzet miatt a kritikus energia-infrastruktúra biztonságára is fokozott figyelmet kell fordítani. Azt mondta, az ukránok korábban már hajtottak végre olyan akciót, amely során külföldi tulajdonú gázvezetéket rongáltak meg nemzetközi vizeken. Korábban kiderült ugyanis, hogy ukránok robbantották fel az Északi-Áramlat vezetéket.
A kormányfő szerint a konfliktusban minden lehetőségre fel kell készülni, beleértve az energiaszállítási útvonalak elleni támadásokat is. Úgy fogalmazott: az ukránok akár saját infrastruktúrájuk megrongálására is képesek lehetnek, ezért Magyarországnak külön figyelmet kell fordítania az országot ellátó vezetékek védelmére.
Orbán Viktor hangsúlyozta: Magyarország számára kulcsfontosságú az energiaellátás biztonsága, ezért minden olyan infrastruktúrát védeni kell, amely az országba szállítja a földgázt és a kőolajat. A magyar kormány ezért folyamatosan figyeli az ukrajnai fejleményeket, és diplomáciai úton igyekszik tisztázni a Barátság vezeték körül kialakult helyzetet.
A nyitókép illusztráció (MTI)
