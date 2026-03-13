Orbán Viktor: Ha Zelenszkij elutasítja a magyar vizsgálatot, az felér egy beismeréssel

Magyar delegáció vizsgálná meg a Barátság kőolajvezeték ukrajnai szakaszának lezárását – erről beszélt videójában Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint Magyarország a tények tisztázásában érdekelt, ezért szakértői küldöttséget küldött, amely szeretné megvizsgálni a vezeték lezárt szakaszát.

A kormányfő elmondta: a magyar fél szeretné személyesen is ellenőrizni a vezeték kiindulópontját azon a helyen, ahol az ellátást leállították. Mint fogalmazott, Magyarország célja nem a politikai üzengetés, hanem a valós helyzet megismerése.

Azt a jó szándékunkat szeretnénk kinyilvánítani az ukránok felé, hogy mi a valóságban vagyunk érdekeltek. Nem az üzengetésben, hanem a tények ismeretében

– mondta Orbán Viktor.

A miniszterelnök szerint a magyar delegáció azért utazott a térségbe, hogy tárgyalásokat folytasson, és engedélyt kérjen az ukrán hatóságoktól a vezeték lezárt pontjának megtekintésére. Hozzátette: ha Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elutasítja ezt a kérést, az szerinte „felér egy beismeréssel”.