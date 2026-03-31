Orbán Viktor: Mi nem a csendes, hanem a hangos többség vagyunk és győzni fogunk!

A kormányfő két héttel ezelőtt kezdődött országjárásának az ócsai volt a tizenhatodik állomása.
2026. március 31., kedd 19:42
„Arra kérem az ócsaiakat és a környékről érkezőket, hogy bizalmukkal támogassák Bóna Zoltánt” 

– kezdte beszédét Orbán Viktor országjárásának ócsai állomásán, kedden. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a településhez személyes kötelék is fűzi, mivel élt itt „egy aranyszívű barátja, Buza Attila, aki már nincs közöttünk”. 

Orbán Viktor kiemelte: 

a választások előtt van néhány fontos kérdés, amelyről beszélni kell. 

Hozzátette, a választás egy olyan alkalom, amikor ritkán látott számban gyűlnek össze azonosan gondolkodók. A tiszásoknak üzenve úgy fogalmazott: míg a kormánypártiak ünnepelni gyűlnek össze, addig a tiszások az ünnepet zavarják meg. Az elmúlt négy évet értékelve pedig azt mondta, igazságtalan időszak volt, hiszen ha nem a háború árnyékában kellett volna dolgoznia a kormánynak, akár kétszer-háromszor gyorsabban is haladhattunk volna.

 

Becsüljük meg azt, hogy Magyarország ma Európa legbiztonságosabb országa

– üzente a miniszterelnök. Hozzátette, júniusban lép hatályba a migrációs paktum, amelynek értelmében Nyugat-Európából több ezer migránst hoznának Magyarországra. 

„A következő hónapokban az előttünk álló legnehezebb kérdés, hogy miként tudunk ennek ellenállni, hogyan akadályozzuk meg ezt a brüsszeli tervet” 

– emelte ki Orbán Viktor. 

A kormányzás eredményeit sorolva elmondta, 2010 óta több mint egymillió emberrel több dolgozik. Orbán Viktor megígérte: amennyiben ismét kormányt alakíthat, 2030-ra már ötmillió ember fog dolgozni, az átlagbér pedig eléri az egymillió forintot. 

 

A magyarok között azok lettek többen, akik azt mondják, miért tartsunk el olyanokat, akik munkaképesek lennének, de nem hajlandóak dolgozni

– emelte ki a miniszterelnök. 

Orbán Viktor kifejtette: a legfontosabb cél a családok megerősítése. Úgy fogalmazott, ha van gyermek, van jövő, ha nincs gyermek, nincs jövő. Ennek jegyében azok az édesanyák, akik legalább két gyermeket vállaltak, életük végéig mentesülnek a személyi jövedelemadó fizetése alól. 

Hangsúlyozta, mindezt úgy valósították meg, hogy közben a háború tízmilliárd forintot vett ki az országból. Ilyen körülmények között állították vissza a 13. havi nyugdíjat, és megkezdték a 14. havi nyugdíj visszavezetését is. A fiatalok számára pedig elindították az otthonteremtési programot, amelynek köszönhetően – szavai szerint – Európában a magyar fiatalok juthatnak a legkönnyebben saját lakáshoz.

 

Ehhez az kellett, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból, és ellenálljon a brüsszeli nyomásnak, amely Ukrajna támogatására irányul

– emlékeztetett a kormányfő. 

Kiemelte ugyanakkor, hogy az ukrán menekülteket az ország befogadta, ellátást és munkalehetőséget biztosít számukra, valamint ukrán nyelvű oktatást is lehetővé tesz, miközben Kárpátalján magyar iskolákat zárnak be. Hangsúlyozta: Magyarország nem teszi tönkre saját magát, nemet mond a háborúra, és sem fegyvert, sem pénzt nem küld Ukrajnába.

Három módon zsebelnék ki a brüsszeliták Magyarországot

– jelentette ki a miniszterelnök. 

Hozzátette, az első a háború, amelyen keresztül olyan hiteleket nyújtanának Ukrajnának, amelyet Kijev soha nem fog tudni visszafizetni. „Nemcsak az önök, hanem a gyerekeik és unokáik pénzét is elvinnék, adósrabszolgaságba löknének minket” – emelte ki Orbán Viktor. 

A második trükknek Magyarország olcsó orosz olajról való leválasztását nevezte a miniszterelnök. Elmondta, egy ukránbarát kormány hatalomra kerülésével nem nyitnák újra a Barátság kőolajvezetéket, majd pedig ellehetetlenítenék a rezsicsökkentést. 

 

A magyarok kizsebelésének harmadik módszere pedig a multiadók kivezetése a kormányfő szerint. „2010 óta 15 ezer milliárd forint adót szedtünk be a multiktól, be kellett őket vonnunk a közteherviselésbe” – jelentette ki Orbán Viktor. 

Hozzátette, egy, az Erste Bankból a Tisza Pártba ejtőernyőzött személy ezzel szemben egyértelműen a multik adójának leépítése mellett foglalt állást. 

Orbán Viktor elmondta: Iránból bármikor megindulhat egy újabb menekültáradat Magyarország felé. Úgy fogalmazott, ilyen körülmények között az ellenük felhozott érvek valójában mellettük szólnak, hiszen ebben a helyzetben tapasztalatra van szükség. Hozzátette: az, hogy „öregek”, az az országnak jó hír, mert tapasztalatot jelent.

Ez nem a kockáztatás, nem a rizikó, nem a kalandorság ideje. Mindennek megvan a maga ideje. A következő négy évben tiszta fejre és biztos kézre van szükségünk

 – jelentette ki. A miniszterelnök azt mondta, felszántották az országot, és ezt a munkát tovább folytatják. Úgy fogalmazott, az elmúlt két hétben sikerült elérni, hogy a digitális térben támadó tiszások visszaszoruljanak.


Hangsúlyozta: a kormánypártok hívei mindenhol jóval többen vannak, mint a tiszások, így a csendes többségből hangos többség lett. 

Hozzátette: győzni fognak. Szerinte az emberek inkább a szomszédaikra hallgatnak, mint a politikusokra, ezért arra kért mindenkit, beszéljen a környezetében élőkkel. Arra biztatott, hogy csatlakozzanak a győztesekhez, és szavazzanak a Fideszre. 

A kormányfő végül köszönetet mondott a jelenlévőknek az eddigi támogatásért.

