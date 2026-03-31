Orbán Viktor: Mi nem a csendes, hanem a hangos többség vagyunk és győzni fogunk!

„Arra kérem az ócsaiakat és a környékről érkezőket, hogy bizalmukkal támogassák Bóna Zoltánt”

– kezdte beszédét Orbán Viktor országjárásának ócsai állomásán, kedden. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a településhez személyes kötelék is fűzi, mivel élt itt „egy aranyszívű barátja, Buza Attila, aki már nincs közöttünk”.

Orbán Viktor kiemelte:

a választások előtt van néhány fontos kérdés, amelyről beszélni kell.

Hozzátette, a választás egy olyan alkalom, amikor ritkán látott számban gyűlnek össze azonosan gondolkodók. A tiszásoknak üzenve úgy fogalmazott: míg a kormánypártiak ünnepelni gyűlnek össze, addig a tiszások az ünnepet zavarják meg. Az elmúlt négy évet értékelve pedig azt mondta, igazságtalan időszak volt, hiszen ha nem a háború árnyékában kellett volna dolgoznia a kormánynak, akár kétszer-háromszor gyorsabban is haladhattunk volna.