Orbán Viktor: el a kezekkel a magyarok szabadságától!



Hozzátette: emlékeztetlek, hogy a háború kitörésekor a menekültjeiteket befogadtuk. Fedelet, ételt és biztonságot adtunk nekik. Elrendeltem ukrán anyanyelvű iskolák megindítását a gyerekeitek számára, amit ti megtagadtok a magyaroktól Kárpátalján.

Szégyen, hogy ma a magyarok nemzetiségi jogai Ukrajnában szűkebbek, mint a régi, rossz időkben voltak

- jegyezte meg a kormányfő.

Orbán Viktor azt írta: "hálát adok a Jóistennek, hogy az ország, amellyel ti most hadban álltok, ma nem ellensége sem Magyarországnak, sem a magyaroknak, és nem is akarunk ezen változtatni. Mi továbbra is a barátaitok akarunk maradni, de nem veszünk részt a háborútokban. Ezért kérlek, fogadd el, hogy nem küldünk sem pénzt, sem fegyvert, sem katonákat a háborútokba".

Kívánom, hogy testvérháborútok ne végződjön az ukrán állam végzetes meggyengülésével, és visszatérhessünk az ukrán-magyar barátság régi szelleméhez - tette hozzá a kormányfő, aki úgy írta alá a Viktor Juscsenkónak címzett bejegyzést, hogy "távolodva tőled, de régi barátsággal".