Itt a Tisza eddigi legnagyobb leégése
Orbán Viktor: el a kezekkel a magyarok szabadságától!
A volt ukrán elnök a közösségi médiában bírálta a magyar kormányfőt, mert szerinte Orbán Viktor elfordult a szabadság és az európai szolidaritás értékeitől, és ma olyan erőket támogat, amelyek Ukrajna szabadságát fenyegetik. A volt ukrán elnök arra szólítja fel a magyar kormányfőt, hogy térjen vissza ahhoz az erkölcsi állásponthoz, amely a szabadság és a becsület oldalán áll.
Válaszában Orbán Viktor régi barátjaként említette a volt ukrán elnököt. Mint írta, mi, magyarok mindig is szabadságharcos nép voltunk az elmúlt 1000 éves történetünk során és azok is maradunk. Mi vagyunk az a nemzet, amelyik rettenthetetlenül harcolt a szabadságáért az oszmán seregek, a Habsburg katonaság, a Harmadik Birodalom Wehrmachtja, és a Szovjetunió vörös hadserege ellen, amelyben egykor oly sok nép fia szolgált. Ma is folytatjuk ezt a hagyományt.
Kérlek, figyelmeztesd az elnöködet: el a kezekkel a magyarok szabadságától! Kérlek, győzd meg az elnöködet, ne zsarolja és ne fenyegesse se a hazámat, se annak vezetőit. A magyarok szabad nép. A szabadságharcotok nem jogosít fel benneteket arra, hogy zsaroljatok bennünket, és diktáljatok nekünk. Kérlek, értesd meg az elnököddel, hogy az állami terrorizmus, amellyel felrobbantotta a németek gázvezetékét, Magyarországgal szemben nem fog működni
- fogalmazott válaszában a miniszterelnök.
Hozzátette: emlékeztetlek, hogy a háború kitörésekor a menekültjeiteket befogadtuk. Fedelet, ételt és biztonságot adtunk nekik. Elrendeltem ukrán anyanyelvű iskolák megindítását a gyerekeitek számára, amit ti megtagadtok a magyaroktól Kárpátalján.
Szégyen, hogy ma a magyarok nemzetiségi jogai Ukrajnában szűkebbek, mint a régi, rossz időkben voltak
- jegyezte meg a kormányfő.
Orbán Viktor azt írta: "hálát adok a Jóistennek, hogy az ország, amellyel ti most hadban álltok, ma nem ellensége sem Magyarországnak, sem a magyaroknak, és nem is akarunk ezen változtatni. Mi továbbra is a barátaitok akarunk maradni, de nem veszünk részt a háborútokban. Ezért kérlek, fogadd el, hogy nem küldünk sem pénzt, sem fegyvert, sem katonákat a háborútokba".
Kívánom, hogy testvérháborútok ne végződjön az ukrán állam végzetes meggyengülésével, és visszatérhessünk az ukrán-magyar barátság régi szelleméhez - tette hozzá a kormányfő, aki úgy írta alá a Viktor Juscsenkónak címzett bejegyzést, hogy "távolodva tőled, de régi barátsággal".
Utóiratként a kormányfő megjegyezte: ha bármely idegen hatalom megfenyegetné a volt ukrán elnököt vagy családját, "tudd, hogy rám mindig számíthatsz, nálunk mindig lesz számodra egy biztonságos hely".
Forrás: MTI / Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala
