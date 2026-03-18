Orbán Viktor: Egy új korszakban élünk

mindent megtettünk, amit egy keresztény közösségnek meg kell tennie.



Az őt érő bírálatokra reagálva kijelentette, hogy nem Oroszország pártján áll, hanem azt tartja fontosnak, hogy az oroszokat „nem szabad kiszorítani” az európai biztonsági, energia- és kereskedelmi rendszerből. Szerinte a jelenlegi helyzet rossz, ezért minél előbb konszolidálni kell, és a háború lezárása után vagy vissza kell térni a korábbi együttműködéshez, vagy új európai biztonsági és gazdasági rendszert kell létrehozni az oroszok bevonásával.

A kormányfő arról is beszélt, hogy Európának valóban erősítenie kell saját katonai képességeit, mert „Európa túl gyenge, és nem képes megvédeni magát”. Ugyanakkor világossá tette, hogy ezt nem az ukrán hadsereg további támogatásában látja, hanem abban, hogy az Európai Unió és a NATO-tagállamok saját erejüket növeljék. Hozzátette: a nukleáris fegyvereket leszámítva Oroszország szerinte hagyományos hadviselésben gyengébb Európánál, ezért „mi egyáltalán nem rettegünk az oroszoktól”.

A kormányfő közölte, a valódi probléma nem az orosz fenyegetés. Így nyilatkozott: „Ukrajna nem megoldás. Ukrajna probléma”, sőt, „Ukrajna gyengít minket, nem erősít”.

A miniszterelnök szerint Európának elsősorban saját biztonsági rendszerének megerősítésére kellene összpontosítania, és olyan katonai képességeket kellene kiépítenie, amelyek révén az oroszok számára is egyértelmű lenne, hogy a kontinens államai nem kezelhetők úgy, mint Ukrajna.

A Boris Johnsonra vonatkozó kérdésre Orbán Viktor azt mondta, nem személyes vitáról van szó. Felidézte, hogy Londonban találkozott a volt brit miniszterelnökkel, és bár „civilizált módon” nem értettek egyet, a vita lényege szerinte az volt, mi a valódi cél. Mint fogalmazott, ha a cél „az, hogy csapást mérjünk az oroszokra, legyőzzük és összezúzzuk őket”, azzal nem ért egyet. Ha viszont az a cél, hogy új, mindenki számára biztonságos európai rendszert hozzanak létre, akkor szerinte lehet közös nevezőt találni.

Volodimir Zelenszkij megítéléséről Orbán Viktor azt mondta, Magyarországon nem túl kedvező a megítélése, mert olyan követeléseket fogalmaz meg, amelyek „nagyon ellentétesek a magyar érdekekkel”.

Példaként említette, hogy Zelenszkij szerinte azt akarja, Magyarország mondjon le az olcsó orosz olajról, több uniós pénzt akar Ukrajnának, támogatja Ukrajna EU-tagságát, és azt is elvárja, hogy Magyarország erkölcsi alapon a saját háborújaként tekintsen a konfliktusra. Orbán szerint ezekben a kérdésekben Magyarország nem ért egyet Kijevvel, és ezt nyíltan ki is mondja.

A miniszterelnök „határozottan” pufferzónának nevezte Ukrajnát, és felidézte, hogy Magyarország is hasonló helyzetben volt a rendszerváltás után, amíg nem csatlakozott a NATO-hoz. Azt mondta, korábban támogatta Ukrajna NATO-közeledését, de amikor világossá vált számára, hogy Oroszország képes megakadályozni a keleti bővítést, úgy vélte, új korszak kezdődött. Szerinte ezt az új realitást el kell fogadni, és meg kell állapodni arról, hogyan lehet békésen együtt élni. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy tiszteletben tartja az ukránok szuverenitását, de nem fogadja el, hogy az ő döntéseikből Magyarország számára erkölcsi kötelezettség következzen.

A beszélgetésben Orbán Viktor kitért arra is, hogy Magyarországnak keresztény országként vannak kötelességei mások iránt, de szerinte nincs olyan kötelezettség, amely „önmagunk elpusztításához” vezethetne. Ezt úgy összegezte:

Először Magyarország, és utána tudunk segíteni mindenki másnak, akinek tudunk.



A belpolitikai kérdésekről szólva a miniszterelnök azt mondta, minden korrupciós vádat komolyan kell venni, és minden ügyet kezelni kell, de szerinte ezek a politikai küzdelem részei. Úgy fogalmazott, hogy amikor valaki kormányon van, az ellenzék mindig azt a propagandát használja, hogy korrupt, ezért a legfontosabb a világos válaszadás. Hozzátette: reményei szerint Magyarország ezekben az ügyekben „egy kicsit jobb”, de semmiképpen sem rosszabb a nyugat-európai országoknál.

A sajtószabadságot érintő kérdésnél Orbán Viktor arról beszélt, hogy amikor 2010-ben visszatért, a magyar média 80 százaléka német tulajdonban volt, amit túlzónak tartott. Elmondása szerint ezért arra törekedett, hogy „kiegyensúlyozottabb helyzetet” teremtsenek, és meggyőzte a magyar tőketulajdonosokat, hogy fektessenek be a hazai médiába.

2010 után tudatosan törekedtek a médiaviszonyok átalakítására. „Meggyőztem a magyar tőketulajdonosokat, hogy fektessenek be a médiába”, aminek eredményeként szerinte ma „sokkal kiegyensúlyozottabb a helyzet a külföldi és a magyar tulajdonú média között”. Hozzátette, hogy míg korábban a média „90 százalékban liberális volt”, most „50–50, vagyis igazságosabb”.

Arra a felvetésre, hogy a Fidesz közvetlenül vagy közvetve a média többségét ellenőrzi, Orbán Viktor azt mondta: „ha megnézi a médiát, és hisz a saját szemének, akkor láthatja, mi történik”. Szerinte „a legnagyobb szerkesztőségi közösségek alapvetően az ellenzékhez tartoznak”, ezért Magyarországon „minden korlátozás nélkül” lehet hallatni a hangot. Úgy összegezte a helyzetet, hogy „ez egy nagyon élénk, sokszínű médiatér”.

A választási beavatkozásokról szólva a miniszterelnök hangsúlyozta, hogy ez „állandó veszély”, különösen egy tízmilliós ország esetében. Azt mondta, mindenkinek azt üzenik: „végezzék a saját dolgukat, ne a miénket”. Ugyanakkor Brüsszel kapcsán már egyértelműbben fogalmazott, és kijelentette:

nem kérdés, hogy hivatalos politika létezik azoknak a pártoknak a segítésére, amelyek Európa-pártiak, Európai Unió-pártiak és Brüsszel-pártiak.

Hozzátette, hogy azokat a magyarországi civil szervezeteket, amelyek az ellenzéket támogatják, „Brüsszel finanszírozza”, és szerinte „ez beavatkozás”.

Orbán Viktor visszautasította, hogy a Fidesz kampánya riogatás lenne, amikor arról beszél, hogy egy ellenzéki győzelem esetén Magyarország Brüsszel ukrán- és migrációs politikáját követné. Erre azt mondta: „nem, ez tény, természetesen”. Hangsúlyozta, hogy ha „a Brüsszel-pártiak győznek”, akkor „ugyanazt a politikát fogják folytatni, mint Brüsszel a migráció és Ukrajna ügyében is”. Szerinte az ilyen új kormány „támogatni fogja Ukrajnát pénzzel, fegyverekkel, az Európai Uniós tagsággal”. Ez ellen harcolok.”

A Békemenetről szólva Orbán Viktor azt mondta, hogy az „mindig a nemzeti méltóságról szól”. Elismerte, hogy „tizenhat évig hatalmon lenni” unalmassá válhat, és azt is megjegyezte: „én sem vagyok már fiatalabb, mint voltam”. Ugyanakkor szerinte a jelenlegi európai helyzetben a legfontosabb kérdés a biztonság.

Mint mondta, „az alapvető érték, amire szükségünk van, a biztonság”, és úgy vélte, hogy „a mi kormányunk pedig sokkal inkább képes biztonságot nyújtani, mint bárki más itt Magyarországon”. Ezt azzal zárta, hogy „mi vagyunk a biztos választás”, és hozzátette: „meg fogjuk védeni Magyarország érdekeit Brüsszellel, Kijevvel, bárkivel szemben”.

A koalíciós lehetőségekről Orbán Viktor egyértelmű választ adott. Kijelentette: „nem, abszolút többséget akarok. Ez a cél.” Hozzátette, hogy a magyar választási rendszer „egyértelműen a győztest segíti”, és ezért szeretné megismételni a korábbi kétharmados sikereket. Úgy fogalmazott: „meg fogjuk nyerni a választást. Ez az egyetlen kiút ebből a dilemmából.”

A családpolitikáról szólva Orbán Viktor hangsúlyozta:

ha nincs gyerek, nincs jövő. Ez ilyen egyszerű.



A miniszterelnök szerint a mai európai életmód nem kedvez a gyermekvállalásnak, ezért segíteni kell a fiatal párokat, hogy „bátrabbak legyenek, nagyobb felelősséget, és több gyermeket vállaljanak”. Emellett igazságossági kérdésnek is nevezte a családtámogatásokat, mert szerinte „egyszerűen nem igazságos, hogy ha valakinek gyereke van, akkor csökken az életszínvonala, miközben azok, akik nem vállalják ezt a felelősséget, magasabb életszínvonalon élnek”. A kormányzati intézkedésekről szólva kiemelte, hogy „a legalább kétgyermekes anyák életük végéig nem fizetnek személyi jövedelemadót”, és hozzátette: „bízunk az anyákban”.

Arra a kérdésre, hogy Magyarországnak a demográfiai gondok miatt végül szüksége lehet-e bevándorlásra, Orbán Viktor azt mondta: „végül meg fogjuk nyerni ezt a csatát”. Szerinte a fiatal generáció visszatér majd „a nagyszüleink mintájához”, és ismét „erős és nagy családjaink lesznek Magyarországon”, ezért „nem lesz szükségünk arra, hogy a migrációból érkezzenek plusz emberek”. Hozzátette: „

továbbra is erősen hiszem, hogy nemzeti alapon fenn tudjuk tartani magunkat.



A családpolitika határairól szólva ugyanakkor Orbán Viktor elismerte, hogy az államnak óvatosnak kell lennie. A felvetésre, miszerint sokan úgy gondolják, ezek a kérdések nem tartoznak a kormányra, azt felelte: „azt gondolom, alapvetően igazuk van”. Hozzátette, hogy „a magánügy magánügy”, ezért „nagyon kifinomult eszközöket kell találnunk arra, hogyan tudjuk segíteni a családokat”. Úgy vélte, legitim, ha a kormány gondolkodik „a családokról és a nemzet jövőjéről”, de „nem legitim beavatkozni az emberek életébe”.

A keresztény civilizáció jövőjéről szólva Orbán Viktor azt mondta, hogy Európa hosszú évszázadokon át keresztény volt, ám a modern korban ez megváltozott.

Szerinte a baloldali politikai hagyomány úgy tekint a kereszténységre, mint „múzeumi tárgyra és történelemre”, miközben a migráció tovább erősíti ezt a folyamatot, mert „akik bejönnek, nem keresztények, hanem alapvetően muszlimok”. Ennek következményeként – mint fogalmazott – „a keresztény szabályok kihalóban vannak az európai politikából”.

Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a hit magánügy, és „senkit nem lehet kényszeríteni arra, hogy bármilyen vallási tanítást kövessen”. A kereszténységet mégis nélkülözhetetlennek tartja társadalomszervező erőként, mert szerinte az „a személyes istenkapcsolaton túl alapvetően egy összetett tanításrendszer arról, hogy mi a jó és mi a rossz”. Orbán Viktor úgy fogalmazott: „függetlenül attól, hogy valaki hisz-e vagy sem, a keresztény tanítások rendszere jó módja annak, hogy megszervezzük a társadalmainkat”. Hozzátette, hogy erről „nyilvánosan kell beszélnünk”, és „vissza kell vonzanunk” az embereket „a baloldali-liberális politikától a keresztény alapú konzervatív politikához”.

Kiemelte, a keresztény örökség megőrzése nem kizárólag a személyes vallásgyakorlás kérdése, ugyanakkor ehhez szerinte a hit megerősítésére is szükség van. Úgy fogalmazott, hogy „a társadalmak egyfajta evangelizációjára is szükség van”, ugyanakkor Magyarország helyzete ebből a szempontból kedvezőbb, mert itt „nyilvánvaló, hogy kereszténység nélkül a nemzet nem tudta volna túlélni az elmúlt nehéz évszázadokat”. Hangsúlyozta, hogy Magyarországon „a nemzet és a kereszténység alapvetően egy érzésben, egy tudatban összekapcsolódik”, ezért szerinte nagyobb az esély arra, hogy itt újra megerősödjön a személyes keresztény hit.

Isten nemcsak egyéneket, hanem nemzeteket is teremtett,

ezért „a nemzetek tehát Isten jó teremtményei közé tartoznak”. Hozzátette, hogy ebből következően „a nemzet nem kerülhet szembe a kereszténységgel”, hanem a „nemzeti törekvések, a keresztény tanítások és az egyetemes katolikus hit összehangolhatók”.

A saját politikai pályájáról szólva Orbán Viktor személyesebb hangot ütött meg.

Legnagyobb sajnálataként azt említette, hogy „a politika túl sokat elvett a személyes életemből és az időmből”, ezért kevesebb időt tölthetett a gyerekeivel és unokáival, „mint amennyit megérdemeltek volna, és mint amennyit én szerettem volna”. Politikai értelemben pedig azt mondta, valószínűleg „nem voltam elég elszánt” az energiaszuverenitást erősítő fejlesztések végrehajtásában, és külön kiemelte, hogy „különösen nem voltam elég határozott a nukleáris energia ügyében”.

A legnagyobb eredmények közé Orbán Viktor azt sorolta, hogy Magyarország szerinte a mai Európában is megőrizte karakterét. Úgy fogalmazott: „a legnagyobb eredmény pedig az, hogy még mindig keresztény ország vagyunk”. Ezt azzal egészítette ki, hogy miközben Európa „egy liberális óceánban él”, Magyarország „még mindig más ország, a különbözőség szigete, egy konzervatív és keresztény ország”, még akkor is, ha ez a liberális közeg egyre erősebben veszi körül.

A miniszterelnök emellett saját európai politikai projektjét is fontos eredménynek nevezte. Azt mondta, „létrehoztunk egy európai mozgalmat is, amelyet patriótáknak nevezünk”, és amely szerinte idővel „megváltoztathatja az erőviszonyokat még Brüsszelben is”. Hangsúlyozta, hogy ez a kezdeményezés nemcsak a magyar nemzeti szuverenitás és kultúra védelmét szolgálhatja, hanem arra is esélyt adhat, hogy többséget szerezzenek Brüsszelben. Ezt azzal összegezte, hogy

Európa előtt szerinte két út áll: „az egyik az önök útja, a Brexit, a másik pedig az, hogy bemegyünk Brüsszelbe és megváltoztatjuk azt”. Hozzátette: „én ebben reménykedem”.

