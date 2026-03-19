Orbán Viktor: az ukrán olajblokádot a magyaroknak kell letörniük, Brüsszel az ukránok oldalán áll

Az ukrán olajblokád problémáját a magyaroknak kell megoldaniuk, Brüsszel az ukránok oldalán áll - jelentette ki a miniszterelnök csütörtökön Brüsszelben, az Európai Tanács ülése előtt újságíróknak.
2026. március 19., csütörtök 10:49
Orbán Viktor kérdésre válaszolva azt mondta, nem remél semmit a brüsszeliektől, "az ukrán olajblokád problémáját nekünk, magyaroknak kell megoldani, Brüsszel valójában összejátszik az ukránokkal, az ukránok oldalán áll (...). Akármit is mond, az egy színjáték, amit látunk".

Megerősítette, soha nem fog semmilyen, Ukrajnát érintő döntést támogatni addig, amíg a magyarok nem kapják meg az olajukat.

A kormányfő kitért arra is: a Tisza Párt képviselői "itt szoktak ülni ukrán mezben" az Európai Parlamentben; az, hogy ők ukránpártiak, minden magyar számára nyilvánvaló.

 

