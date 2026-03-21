Orbán Viktor a CPAC Hungaryn: Európában haldoklik a demokrácia, mert Brüsszel közvetlenül beavatkozik a nemzeti választásokba

A CPAC Hungaryn Orbán Viktor elsőként elmondta, egy évvel ezelőtt közösen ünnepelték a CPAC-en Donald Trump amerikai elnök győzelmét. Úgy fogalmazott: Trump elnök győzelme óta jobb hely lesz a nyugati világ − számol be a Magyar Nemzet.

Visszaszorult a genderpropaganda és a woke, büszkén lehet vállalni a kereszténységet, mint civilizációnk alapját és megtartó erejét, újra igaz, ami természetes: az anya nő, az apa férfi, és a család nemzeteink legősibb és legfontosabb intézménye

– sorolta. A progresszív cenzúrának vége, megtorlás nélkül ki lehet mondani, hogy nem kérünk a migrációból, megfékeztük a zöld őrületet, a teremtett világ csak a gazdasági érdekekkel összhangban védhető meg, a kettőnek együtt kell működnie. Ezt a változást a világ Trump elnök úrnak köszönheti – tette hozzá Orbán Viktor.

A magyar miniszterelnök hozzátette, sokat köszönhetünk Trump elnök úrnak személyesen mi magyarok is.

A fagyos demokrata évek után a magyar-amerikai kapcsolatok aranykora köszöntött be. Újra vízummentes a beutazás, stratégiai megállapodások az energetika területén, és már több mint másfél tucat magas technológiájú amerikai beruházásról született megállapodás – emelte ki a magyar miniszterelnök.