Orbán Viktor az országjárás egri állomásán: Nyugat-Európa Ukrajna miatt szenved, Magyarországot kívül kell tartani a háborúból
Nem bírt a vérével Kéri László: azt szeretné, ha Orbán helyett Zelenszkij vezetné Magyarországot (VIDEÓ)
Elképesztő párbeszéd hangzott el a Tisza Párthoz szorosan kötődő Kontrollon, amiből újra bebizonyosodott, hogy Magyar Péter és köre Ukrajna mellett áll – szúrta ki az Ellenpont.
A Kéri Kérdi nevű podcastban a Radnai Márk által „első tiszásnak” nevezett Kéri László kérdezte a Tisza-párthoz közeli Virág Andrea politológust és Ranschburg Zoltán politikai elemzőt.
Alapvetően a március 15-ei események szolgáltatták a témát, és a beszélgetés végén Orbán Viktor egyik kijelentésére terelődött a szó.
Mint ismert, Orbán Viktor a Békemeneten elmondott beszédében úgy fogalmazott, a választás tétje az, hogy ki alakítson kormányt, „én vagy Volodimir Zelenszkij.” Kéri a stúdióban igyekezett kommentálni a megnyilvánulást, és meglepően őszintének mutatkozva az ukrán elnök mellett tette le a voksát.
És nem lehet, hogy az volt a pozitív üzenet, hogy Zelenszkij vagy én (Orbán Viktor- a szerk.)? Hmm. Tudod, mit? Akkor már inkább a Zelenszkij”
– fogalmazott Magyar Péter tanácsadója, amin két beszélgetőpartnere lelkesen nevetett.
Nyitókép: Képernyőfelvétel
Hatalmas ováció fogadta Orbán Viktort
Dér Heni lélegzetelállító produkcióval nyitotta meg az egri nagygyűlést - Videó
Elképesztő tömeg köszöntötte Orbán Viktort Egerben - Fotók
A Fidesz lendületben, a Tisza megfáradt, állítja az elemző - Videó
Orbán Viktor: Kaposvár után ma Egerben folytatjuk az országjárást - Videó
Sokkoló áremelkedés Nyugat-Európában – ezt eresztené rá a tiszás Tarr Zoltán a magyar autósokra
Szalay-Bobrovniczky Kristóf: nem katonai, hanem diplomáciai megoldás kell a háború lezárásához
Orbán Viktor üzent Zelenszkijnek: Ha nincs olaj, nincs pénz + videó
Szijjártó Péter: Elég a színházból, még a mai napon indítsák újra a Barátság kőolajvezetéket!
Menczer Tamás: A budakörnyéki kábítószer-kereskedőknek kampó
Az Európai Zsidó Kongresszus is megszólalt a tiszás szóvivő karlendítős fotója után