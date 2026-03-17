Nem bírt a vérével Kéri László: azt szeretné, ha Orbán helyett Zelenszkij vezetné Magyarországot (VIDEÓ)

Elképesztő párbeszéd hangzott el a Tisza Párthoz szorosan kötődő Kontrollon, amiből újra bebizonyosodott, hogy Magyar Péter és köre Ukrajna mellett áll – szúrta ki az Ellenpont.

A Kéri Kérdi nevű podcastban a Radnai Márk által „első tiszásnak” nevezett Kéri László kérdezte a Tisza-párthoz közeli Virág Andrea politológust és Ranschburg Zoltán politikai elemzőt.

Alapvetően a március 15-ei események szolgáltatták a témát, és a beszélgetés végén Orbán Viktor egyik kijelentésére terelődött a szó.

Mint ismert, Orbán Viktor a Békemeneten elmondott beszédében úgy fogalmazott, a választás tétje az, hogy ki alakítson kormányt, „én vagy Volodimir Zelenszkij.” Kéri a stúdióban igyekezett kommentálni a megnyilvánulást, és meglepően őszintének mutatkozva az ukrán elnök mellett tette le a voksát.