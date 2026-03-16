Minden idők legnagyobb Békemenete állt ki az Orbán-kormány mellett

Vállalom, hogy ilyen felfordult világban is megőrizzük Magyarország a biztonság és a nyugalom szigetének

- többek között erről beszélt Orbán Viktor miniszterelnök az ünnepi beszédében.

Az esemény kapcsán Deák Dániel volt a hétfő reggeli Mokka vendége, aki hangsúlyozta, hogy az idei volt minden idők legnagyobb Békemenete.

A XXI. Század Intézet vezető elemzője kiemelte, hogy a résztvevők tekintetében már nem is becslésről, hanem szinte pontos számításokról beszélhetünk. Hiszen a Magyar Turisztikai Ügynökség a mobilcella-módszerrel (mely a mobiltelefonok és a bázisállomások, cellák közötti kommunikációs adatok alapján határozza meg egy adott területen tartózkodók számát) a Békemeneten 180 ezer embert, míg a Tisza Párt által szervezett Nemzeti Meneten 150 ezer látogatót számoltak.