2026. március 16. hétfő, Henrietta
deák dániel
Békemenet
Minden idők legnagyobb Békemenete állt ki az Orbán-kormány mellett

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője a hétfői Mokkában beszélt a grandiózus eseményről.
2026. március 16., hétfő 10:18
Vállalom, hogy ilyen felfordult világban is megőrizzük Magyarország a biztonság és a nyugalom szigetének 

- többek között erről beszélt Orbán Viktor miniszterelnök az ünnepi beszédében.

Az esemény kapcsán Deák Dániel volt a hétfő reggeli Mokka vendége, aki hangsúlyozta, hogy az idei volt minden idők legnagyobb Békemenete.

A XXI. Század Intézet vezető elemzője kiemelte, hogy a résztvevők tekintetében már nem is becslésről, hanem szinte pontos számításokról beszélhetünk. Hiszen a Magyar Turisztikai Ügynökség a mobilcella-módszerrel (mely a mobiltelefonok és a bázisállomások, cellák közötti kommunikációs adatok alapján határozza meg egy adott területen tartózkodók számát) a Békemeneten 180 ezer embert, míg a Tisza Párt által szervezett Nemzeti Meneten 150 ezer látogatót számoltak.

Ez elsöprő tömegnek minősül. A Kossuth tér teljesen megtelt, az Alkotmány utca és a környező utcák is. Tehát kifejezetten nagy és tekintélyes méretű volt ez a tömeg. Nem véletlen, hogy a Tiszával szimpatizáló véleményformálók is arról beszéltek, hogy a két tömeg nagyjából ugyanakkora volt. Ők sem mondták azt, hogy a Tiszán jóval többen voltak

- fogalmazott Deák Dániel, majd hozzátette: október 23-án azért túlzó volt a tiszások kommunikációja. A jelenlegiből azonban arra következtet, hogy ők is látják, hogy a Békemeneten többen voltak.

 

Orbán Viktor beszédéről elmondta, hogy rendkívül fókuszált volt, az elmúlt hetek, napok eseményeinek fényében szólt a magyarokhoz a választás tétjéről

A kormányfő reagált egyebek között az országunkat ért zsarolásokra, az őt és a családját ért fenyegetésekre is.

A miniszterelnök azt az álláspontot képviseli, hogy nem szabad engedni ezeknek a típusú elvárásoknak, ennek a zsarolásnak, hanem bizony egy válaszreakcióként el kell érni, hogy ez az olajblokád megszűnjön és kapjon Magyarország olcsó, orosz energiát. Ezzel szemben a Tisza álláspontja az, hogy "nem akarnak bot lenni a küllők között", így fogalmazott Orbán Anita, a Tisza külügyminiszter-jelöltje. Ő azt mondja, hogy nem szabad alkalmazni a vétó-politikát Brüsszelben

- mondta az elemző, aki a részvevők összetételéről is szót ejtett.

Elmesélte, hogy egy csapat tizenéves, huszonéves srác ment oda hozzájuk fotózkodni, nagyon sok fiatal volt. 

A Fidesznek a szavazótábora nagyon sokszínű, tehát széles. Tele van budapestivel, vidékivel, fiatallal, idősebbel, tehát néppárti jelleget ölt magára. Ez megjelent most a Békemeneten is

- szögezte le Deák Dániel, aki Orbán Viktor hétfőn induló országjárására is kitért, melynek első állomása Kaposvár lesz.

