Mi lettünk a békés többség, és mi leszünk a győztes többség!

Orbán Balázs posztjában rámutatott: a választókerületi felmérések újabb hidegzuhanyként érték a baloldalt, mert a nyilvánosságra hozott számok szerint több fontos körzetben is a Fidesz vezet. Így van ez Gyöngyös térségében, Vác környékén és Körmend térségében is. Ezek az adatok azért jelentősek, mert több hagyományosan billegő körzetben is kormánypárti előnyt mutatnak – hangsúlyozta bejegyzésében Orbán Balázs.

A politikai igazgató arra is emlékeztet: mindeközben Ukrajna egyre intenzívebben avatkozik be a magyar választásokba: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök politikai okokból tartja fenn hetek óta Magyarországgal szemben az olajblokádot.

Orbán Balázs szerint a magyarok nagy többsége kiáll Orbán Viktor mellett, és élesen elutasítja az ukrán elnök fenyegetését.

A politikus hangsúlyozta: a vasárnap megmutatta a nemzeti oldal erejét: nehezített terepen több mint kétszer annyian vettek részt a Békemeneten, mint októberben, így ez lett az eddigi legnagyobb Békemenet.

Hiába a fenyegetések, hiába a zsarolás, 180 ezer ember nyilvánította ki jelenlétével, hogy Magyarország nem hátrál meg. Az ellenfelet is meglepte, hogy milyen sokan vannak a Békemeneten – arra számítottak, hogy ők lesznek többen

– mutatott rá Orbán Balázs, aki azt is hozzátette: március 15-én számos híres ember állt ki a Fidesz mellett, a nemzeti oldal vidéken továbbra is elsöprő támogatást élvez.