2026. március 19. csütörtök, Bánk, József
Menczer Tamás Magyar Péternek: figyelj Brüsszelre, holnap Orbán Viktor ott vitatkozik a „gazdáiddal, Ursulával és Weberrel”

Menczer Tamás Magyar Péternek: figyelj Brüsszelre, holnap Orbán Viktor ott vitatkozik a „gazdáiddal, Ursulával és Weberrel”
A Fidesz kommunikációs igazgatója azt írja, von der Leyen, Weber és Zelenszkij azt követelik, Magyarország támogassa a háborút és Ukrajna finanszírozását, uniós tagságát és hogy váljunk le az olcsó orosz energiáról. Most pluszban azt is követelik, hogy Magyarország támogassa a 90 milliárd eurós hadikölcsönt Ukrajnának. De Orbán Viktor megmondta: amíg nincs olaj, nincs pénz.
2026. március 18., szerda 17:39
Peti, vigyázó szemeiddel holnap hunyorogjál Brüsszel felé

szólítja meg Facebook-oldalán Menczer Tamás Magyar Pétert. Ezzel arra utal a Fidesz kommunikációs igazgatója, hogy Orbán Viktor holnap ott vitatkozik a Tisza elnökének „gazdáival”, Ursula von der Leyennel és Manfred Weberrel, az „ukrán gazdájával, szövetségesével, Zelenszkijjel” meg már folyamatosan vitatkozik.

Tudod, ők mind azt akarják, hogy Magyarország támogassa a háborút és Ukrajna finanszírozását, támogassa Ukrajna uniós tagságát és azt is akarják, hogy váljunk le az olcsó orosz energiáról. Most pluszban azt is akarják, hogy Magyarország támogassa a 90 milliárd eurós hadikölcsönt Ukrajnának. De Orbán Viktor megmondta: amíg nincs olaj, nincs pénz. És az összes többi elvárásra is nemet mondott.

– fogalmaz és hozzáteszi: 

Na ezért akarnak a gazdáid egy tiszás bábkormányt. Mert te mindenre igent mondanál. Csak egy játékszer vagy.

A kormánypárti politikus azt is üzeni, hogy a miniszterelnök a bábfigurákat rá szignálta, ezért áll Magyar rendelkezésére, végül kijelenti, ha valami nem jut eszébe róla, az a bátorság.

Bocs

– zárja a posztját Menczer Tamás.

Nyitókép: MTI/Komka Péter

 

