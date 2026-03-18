Szijjártó Péter: Brüsszel és Ukrajna tovább szórakoznak a Barátság kőolajvezeték megindításával
Menczer Tamás Magyar Péternek: figyelj Brüsszelre, holnap Orbán Viktor ott vitatkozik a „gazdáiddal, Ursulával és Weberrel”
Peti, vigyázó szemeiddel holnap hunyorogjál Brüsszel felé
– szólítja meg Facebook-oldalán Menczer Tamás Magyar Pétert. Ezzel arra utal a Fidesz kommunikációs igazgatója, hogy Orbán Viktor holnap ott vitatkozik a Tisza elnökének „gazdáival”, Ursula von der Leyennel és Manfred Weberrel, az „ukrán gazdájával, szövetségesével, Zelenszkijjel” meg már folyamatosan vitatkozik.
Tudod, ők mind azt akarják, hogy Magyarország támogassa a háborút és Ukrajna finanszírozását, támogassa Ukrajna uniós tagságát és azt is akarják, hogy váljunk le az olcsó orosz energiáról. Most pluszban azt is akarják, hogy Magyarország támogassa a 90 milliárd eurós hadikölcsönt Ukrajnának. De Orbán Viktor megmondta: amíg nincs olaj, nincs pénz. És az összes többi elvárásra is nemet mondott.
– fogalmaz és hozzáteszi:
Na ezért akarnak a gazdáid egy tiszás bábkormányt. Mert te mindenre igent mondanál. Csak egy játékszer vagy.
A kormánypárti politikus azt is üzeni, hogy a miniszterelnök a bábfigurákat rá szignálta, ezért áll Magyar rendelkezésére, végül kijelenti, ha valami nem jut eszébe róla, az a bátorság.
Bocs
– zárja a posztját Menczer Tamás.
Nyitókép: MTI/Komka Péter
+Ez is érdekelheti
