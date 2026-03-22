2026. március 22. vasárnap, Beáta, Izolda
14°C Budapest
menczer tamas
sorkatonaság
háború

Menczer: Európában egyre több országban azért soroznak, hogy az ukrán frontra küldjék a fiatalokat

Menczer Tamás szerint a magyarok egyetlen reménye a Fidesz, ha a Tisza jut hatalomra, Brüsszel mindenünket odaad Kijevnek
A Tisza belevinné hazánkat a háborúba! Csak Orbán Viktor képes megvédeni Magyarországot a háborús veszélytől – hangsúlyozta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója közösségi oldalán vasárnap. Videójában arról beszélt, hogy Európában egyre több országban azért soroznak, hogy az ukrán frontra küldjék a fiatalokat.
2026. március 22., vasárnap 10:44
Vágólapra másolva!

Menczer Tamás közösségi bejegyzésében és videónyilatkozatában az európai biztonságpolitikai helyzetről, valamint a sorkatonaság kérdéséről fogalmazta meg álláspontját. A politikus szerint egyre több európai országban vezetik vissza vagy erősítik meg a kötelező katonai szolgálatot, amit összefüggésbe hozott az ukrajnai háborúval.

Menczer Tamás egy fiatal kérdésére reagálva beszélt a témáról, hangsúlyozva, hogy szerinte jogos az aggodalom. Állítása szerint jelenleg mintegy tíz európai országban van valamilyen formában sorkatonaság, és több állam – például Horvátország vagy Németország – is ebbe az irányba mozdul.

A politikus úgy fogalmazott, hogy ezek a lépések az ukrajnai háború következményei, és szerinte a katonai felkészültség erősítése mögött egy szélesebb európai stratégia húzódik meg.

Menczer Tamás kijelentette: véleménye szerint az európai országokban zajló sorozások célja az lehet, hogy fiatalokat küldjenek az ukrajnai frontra. Felidézte Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetőjének korábbi kijelentésére is, miszerint „európai zászló alatt harcoló fiatalok” megjelenése a fronton egy lehetséges forgatókönyv, amelyet az európai vezetés egy része támogatna.

Menczer Tamás hozzátette, hogy a Tisza Párt politikája veszélyt jelenthet, mivel Magyar Péterék belesodornák Magyarországot a háborúba.

Kiemelte, hogy ezzel szemben a Fidesz a kimaradást és a béke megőrzését célozza. Kiemelte, hogy Orbán Viktor képes garantálni, hogy Magyarország ne sodródjon bele a konfliktusba.

Nyitókép: Menczer Tamás Hivatalos Facebook oldala

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra