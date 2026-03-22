Ukrán mesterlövészt küldene Orbán Viktorra egy tiszás aktivista
Menczer: Európában egyre több országban azért soroznak, hogy az ukrán frontra küldjék a fiatalokat
Menczer Tamás közösségi bejegyzésében és videónyilatkozatában az európai biztonságpolitikai helyzetről, valamint a sorkatonaság kérdéséről fogalmazta meg álláspontját. A politikus szerint egyre több európai országban vezetik vissza vagy erősítik meg a kötelező katonai szolgálatot, amit összefüggésbe hozott az ukrajnai háborúval.
Menczer Tamás egy fiatal kérdésére reagálva beszélt a témáról, hangsúlyozva, hogy szerinte jogos az aggodalom. Állítása szerint jelenleg mintegy tíz európai országban van valamilyen formában sorkatonaság, és több állam – például Horvátország vagy Németország – is ebbe az irányba mozdul.
A politikus úgy fogalmazott, hogy ezek a lépések az ukrajnai háború következményei, és szerinte a katonai felkészültség erősítése mögött egy szélesebb európai stratégia húzódik meg.
Menczer Tamás kijelentette: véleménye szerint az európai országokban zajló sorozások célja az lehet, hogy fiatalokat küldjenek az ukrajnai frontra. Felidézte Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetőjének korábbi kijelentésére is, miszerint „európai zászló alatt harcoló fiatalok” megjelenése a fronton egy lehetséges forgatókönyv, amelyet az európai vezetés egy része támogatna.
Menczer Tamás hozzátette, hogy a Tisza Párt politikája veszélyt jelenthet, mivel Magyar Péterék belesodornák Magyarországot a háborúba.
Kiemelte, hogy ezzel szemben a Fidesz a kimaradást és a béke megőrzését célozza. Kiemelte, hogy Orbán Viktor képes garantálni, hogy Magyarország ne sodródjon bele a konfliktusba.
Nyitókép: Menczer Tamás Hivatalos Facebook oldala
