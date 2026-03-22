Márki-Zay Péter hazaárulónak tartja azokat a kárpátaljai magyarokat, akik nem akarnak meghalni Ukrajnáért

Megdöbbentő kijelentést tett Hódmezővásárhely Tisza-szövetséges polgármestere. Márki-Zay Péter felháborító mondatait Szentkirályi Alexandra osztotta meg közösségi oldalán.
2026. március 22., vasárnap 18:02
Márki-Zay Péter, Magyar Péter és a Tisza szövetségese gyávának és hazaárulónak tartja azokat a kárpátaljai magyarokat akik nem akarnak meghalni Ukrajnáért 

– írja legfrissebb posztjában Szentkirályi Alexandra, melyet az Origo szemlézett. 

A Fidesz budapesti elnöke úgy véli, 

a Márki-Zay féle politikusok gondolkodás nélkül küldenék halálba azokat a magyarokat, akik nem akarják az életüket adni egy értelmetlen háborúban.

 

Ezt gondolja Márki-Zay Péter

A kárpátaljai embereknek kötelességük megvédeniük a hazájukat, ha nem így tesznek, akkor gyávák – jelenti ki a Magyar Péter rajongó városvezető a bejegyzéshez csatolt videóban.

Szentkirályi Alexandra hozzáfűzte: Ukrajna uniós csatlakozásával a háború lépne be az Európai Unióba és akkor a Márki-Zay Péterek és Magyar Péterek minden európai ember „hazafias” kötelezettségének” tartanák, hogy az orosz frontra menjenek az európai fiatalok.

Ne hagyjuk, hogy futóbolondok belerángassák a hazánkat ebbe az őrületbe! 
 

Ebből a háborúból ki kell maradni!
 

Erre pedig Orbán Viktor a garancia, a Fidesz pedig a biztos választás!

- hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra.


Nyitókép: MTI
 

 

