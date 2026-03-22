Orbán Balázs: a nemzeti oldal elképesztő lendületet kapott
Márki-Zay Péter hazaárulónak tartja azokat a kárpátaljai magyarokat, akik nem akarnak meghalni Ukrajnáért
Márki-Zay Péter, Magyar Péter és a Tisza szövetségese gyávának és hazaárulónak tartja azokat a kárpátaljai magyarokat akik nem akarnak meghalni Ukrajnáért
– írja legfrissebb posztjában Szentkirályi Alexandra, melyet az Origo szemlézett.
A Fidesz budapesti elnöke úgy véli,
a Márki-Zay féle politikusok gondolkodás nélkül küldenék halálba azokat a magyarokat, akik nem akarják az életüket adni egy értelmetlen háborúban.
Ezt gondolja Márki-Zay Péter
A kárpátaljai embereknek kötelességük megvédeniük a hazájukat, ha nem így tesznek, akkor gyávák – jelenti ki a Magyar Péter rajongó városvezető a bejegyzéshez csatolt videóban.
Szentkirályi Alexandra hozzáfűzte: Ukrajna uniós csatlakozásával a háború lépne be az Európai Unióba és akkor a Márki-Zay Péterek és Magyar Péterek minden európai ember „hazafias” kötelezettségének” tartanák, hogy az orosz frontra menjenek az európai fiatalok.
Ne hagyjuk, hogy futóbolondok belerángassák a hazánkat ebbe az őrületbe!
Ebből a háborúból ki kell maradni!
Erre pedig Orbán Viktor a garancia, a Fidesz pedig a biztos választás!
- hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra.
Nyitókép: MTI
+Ez is érdekelheti
