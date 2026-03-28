Újabb ukránpárti informatikus bukott le Magyar Péter csapatából
Magyar Péteréken eluralkodott az agresszió, teljesen elvadult a Tisza-gárda - Videók
A választások közeledtével egyre feszültebbé válik a politikai légkör, amelyben a Tisza Párt és aktivistái is egyre agresszívabbá válnak. A napokban tiszás verőlegények támadtak a Megafonnak drónfotókat készítő fiatalemberre. Később kiderült: Tóth Tamás, a Tisza országgyűlési képviselőjelöltje, a párt országos listájának 45. helyezettje is tagja volt annak a bandának, amely a támadást elkövette.
Nem ezek voltak azonban az első agresszív fellépések a Tisza Párt részéről. Néhány hete például kigyúrt, kopasz tiszás aktivista inzultálta verbálisan Győrben a Fidesz standjánál dolgozó időseket. A történtekről készült felvételt maga az akcióban részt vevő férfi, Wunderlich Dániel, a Thanos Plein márka alapítója tette közzé a saját közösségi oldalán.
Hol van az 1,7 milliárd?
– ordította az idős aktivisták fülébe.
Emlékezetes, hogy a tiszások tavaly Kötcsén akasztással fenyegették a közmédia stábját, egész nap inzultálták és verbálisan zaklatták Császár Attila riportert és kollégáit, mi több, egy csoport akasztással kezdett fenyegetőzni. Az M1 stábját egy háromgyermekes édesanya vette védelmébe, akibe a Tisza-szimpatizánsok ezek után szintén belekötöttek.
A csecsemőjét a karján tartó asszony elleni támadást végül a rendőrök akadályozták meg. Ráadásul Magyar Péter, a Tisza Párt elnökének személyi operatőre instruálta az akasztással fenyegetőző tiszásokat, akiket az sem zavart, hogy az agresszív jelenetsort három gyermeknek kellett végignéznie. Az egyik szimpatizáns azt is üvöltötte, hogy Orbán Viktor miniszterelnököt fel kell akasztani.
A Kötcsére sereglett maroknyi tiszás a Hír TV riporterét, Futó Boglárkát is inzultálta. A Magyar Nemzet helyszíni tudósítója szemtanúja volt annak az esetnek, amikor néhányan körbevették az újságírót, aki éppen interjút készített egy résztvevővel.
Egy Tisza-hívő nő elkért egy hangosbeszélőt, és közvetlen közelről üvöltözött Futó Boglárka arcába, miután társai nagy nehezen bekapcsolták az eszközt. Az operatőr kamerája elé zászlót lógattak be, hogy ne tudjon normális helyszíni felvételt készíteni, és végig üvöltözve, a televíziósok személyes terébe nyomulva követték a munkájukat végző újságírókat.
Honnan ered a tiszás erőszak?
Talán nem is olyan meglepő, hogy a Tisza Párt szimpatizánsai egyre agresszívebben viselkednek, hiszen ezt a mintát látják a párt belső köreiből. Emlékezetes, a párt egyik kiemelt figurája,
Ruszin-Szendi Romulusz fellökte Móna Márkot, a Mandiner riporterét,
miután az újságíró a kiszivárgott többkulcsos adótervezetről szerette volna kérdezni a Tisza politikusát.
Móna Márk egy másik rendezvényen is kérdéseket akart feltenni, többek között az Orbán Viktort és családját ért ukrán fenyegetésekről, valamint a Barátság kőolajvezeték leállításáról, ám a helyzet ekkor váratlan fordulatot vett. Magyar Péter embere fenyegetően mászott a riporter arcába, majd mikor Móna szóvá tette ezt, annyit mondott: „Csak sétálok.”
Az is kiderült, hogy a bukott vezérkari főnök, Ruszin-Szendi Romulusz nyilvános rendezvényen tartott előadást fegyverrel az oldalán. De lehetne említeni Nagy Ervint is, a párt képviselőjelöltjét, aki korábban azzal dicsekedett, hogy hajléktalanokat vert.
Érdemes szót ejteni Magyar Péterről is, aki rendszeresen agresszíven bánik a sajtó munkatársaival (többek között azt mondta, a Dunába lökné őket), trágár módon beszél, bezárással fenyegeti meg a kormánypártok képviselőit, és megalázóan, agresszíven bánik a nőkkel.
Nyitókép: Magyar Péter hivatalos X-oldala
Magyar Péter lebukott, az ország túlsó végéből buszoztatta a balhézó tiszásokat Győrbe
Orbán Viktor a legnépszerűbb pártelnök
Lökdösődés és anyázás: Győrben is kimutatta foga fehérjét a tiszás szeretetország - Videó
Magyarországon sem lehetünk biztonságban: az egyik tiszás már az ukrán frontra küldené a Patrióta riporterét - Videó
Győrben is beégtek a tiszások - Videó
Menczer Tamás: Verekedés, ordibálás, szitkozódás, ez a Tisza
Orbán Viktor: nagy nemzeti egységre van szükség, hogy erős háborúellenes szövetséget hozzunk létre
Szijjártó Péter: az ukrán ügynökök és kémek húzzanak haza Ukrajnába!
Orbán Viktor: A Tisza egyenlő az ukránbarát kormányzással Magyarországon
Kitálalt egy volt ukrán ügynök: Exkluzív részleteket árult el a TV2-nek Zelenszkij piszkos pénzeiről
Hidvéghi: A Tisza Párt veszélyt jelent Magyarország békéjére