2026. március 16. hétfő, Henrietta
16°C Budapest
magyar péter
március 15.
érdektelenség
rendezvény

Magyar Péter már a liberális sajtó szerint sem kötötte le a híveit
Sokakat megmozgatott a Tisza Párt március 15-i rendezvénye, de a résztvevők tűrőképességét meghaladta az ünnepség elméretezett ideje. Mire Magyar Péter megkezdte a beszédét, még a 444 tudósítója szerint is elindultak hazafelé az emberek.
2026. március 16., hétfő 09:56
Vágólapra másolva!

A Tisza Párt kissé túlszervezte a március 15-i ünnepi rendezvényét, és ennek szemmel láthatóan meg is lett az eredménye, csak éppen nem úgy, ahogy azt a szervezők eltervezték. Ugyanis mire Magyar Péter a mikrofonhoz lépett a Hősök terén, a „Nemzeti menet" számos résztvevője már annyira elfáradt, hogy nemhogy figyelni képtelen volt, de inkább elindultak hazafelé. Ezt nem a tenyek.hu állítja, hanem a balliberális sajtó egyik szócsöve, a 444, amely az eseményről írt riportjában azt állította, hogy a kulturális műsor nem nagyon érdekelte az embereket, ráadásul a pártelnök beszédének felénél a tömeg elindult visszafelé az Andrássy úton.

Fotó: TV2/Tények

Magyar Péter hívei néhány alkalommal igencsak poénra vették a részvételt

A sokak által ismert zenész, Gömör Tamás a saját Facebook-oldalán kitett posztjában megírta, mennyire „érdekes módon" osztották el egymás között a résztvevők a különböző városok és települések tábláit, hogy mindez úgy látszódjon, mintha az ország minden tájáról érkeztek volna emberek a rendezvényre.

Nézd már, milyen jól áll Gyuszi kezében a Zalaegerszeg tábla

– írta posztjában a zenész, majd hozzátette, nagy röhögés lett a beszólás vége, valamint az, hogy Gyuszi képviselhette a zalai vármegyeszékhelyt. 

És ekkor, mint egy vezényszóra, a pestiek szétosztották egymás között a települések tábláit.

A Tisza Párt hívei egymás között döntötték el, ki melyik várost képviseli a rendezvényen
Fotó: Tom Gömör Facebook-oldala

A Békemeneten nem volt szükség ilyen ügyeskedésekre

A Magyar Turisztikai Ügynökség cellainformációkra épülő adatai egyértelműen igazolják, hogy az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 178. évfordulója alkalmából tartott két nagy fővárosi rendezvény mobilcella-adatokon alapuló előzetes elemzése alapján 

  • a Kossuth téren, az Alkotmány utcában és a környező utcák területén mintegy 180 ezer mobiltelefon jelenléte volt azonosítható,
  • a Hősök terén és az Andrássy úton hozzávetőlegesen 150 ezer készüléket számoltak össze.

Az MTÜ hozzátette, az előzetes adatok alapján továbbá az is megállapítható, hogy a főváros állami és önkormányzati, valamint egyéb ünnepi rendezvényein is több tízezer ember vett részt. Az adatok a mobilcella-információk anonim, feldolgozott és aggregált elemzésén alapulnak, amelyek teljes mértékben megfelelnek a General Data Protection Regulation (GDPR) előírásainak, valamint a hatályos magyar jogszabályoknak.

 

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra