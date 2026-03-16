Magyar Péter már a liberális sajtó szerint sem kötötte le a híveit

A Tisza Párt kissé túlszervezte a március 15-i ünnepi rendezvényét, és ennek szemmel láthatóan meg is lett az eredménye, csak éppen nem úgy, ahogy azt a szervezők eltervezték. Ugyanis mire Magyar Péter a mikrofonhoz lépett a Hősök terén, a „Nemzeti menet" számos résztvevője már annyira elfáradt, hogy nemhogy figyelni képtelen volt, de inkább elindultak hazafelé. Ezt nem a tenyek.hu állítja, hanem a balliberális sajtó egyik szócsöve, a 444, amely az eseményről írt riportjában azt állította, hogy a kulturális műsor nem nagyon érdekelte az embereket, ráadásul a pártelnök beszédének felénél a tömeg elindult visszafelé az Andrássy úton.

Magyar Péter rendezvénye még a balliberális 444 szerint sem volt sikertörténet Fotó: TV2/Tények

Magyar Péter hívei néhány alkalommal igencsak poénra vették a részvételt

A sokak által ismert zenész, Gömör Tamás a saját Facebook-oldalán kitett posztjában megírta, mennyire „érdekes módon" osztották el egymás között a résztvevők a különböző városok és települések tábláit, hogy mindez úgy látszódjon, mintha az ország minden tájáról érkeztek volna emberek a rendezvényre.