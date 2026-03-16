Menczer: a Tiszának az ukrán kék-sárga, nekünk a piros-fehér-zöld
Magyar Péter már a liberális sajtó szerint sem kötötte le a híveit
A Tisza Párt kissé túlszervezte a március 15-i ünnepi rendezvényét, és ennek szemmel láthatóan meg is lett az eredménye, csak éppen nem úgy, ahogy azt a szervezők eltervezték. Ugyanis mire Magyar Péter a mikrofonhoz lépett a Hősök terén, a „Nemzeti menet" számos résztvevője már annyira elfáradt, hogy nemhogy figyelni képtelen volt, de inkább elindultak hazafelé. Ezt nem a tenyek.hu állítja, hanem a balliberális sajtó egyik szócsöve, a 444, amely az eseményről írt riportjában azt állította, hogy a kulturális műsor nem nagyon érdekelte az embereket, ráadásul a pártelnök beszédének felénél a tömeg elindult visszafelé az Andrássy úton.
Magyar Péter hívei néhány alkalommal igencsak poénra vették a részvételt
A sokak által ismert zenész, Gömör Tamás a saját Facebook-oldalán kitett posztjában megírta, mennyire „érdekes módon" osztották el egymás között a résztvevők a különböző városok és települések tábláit, hogy mindez úgy látszódjon, mintha az ország minden tájáról érkeztek volna emberek a rendezvényre.
Nézd már, milyen jól áll Gyuszi kezében a Zalaegerszeg tábla
– írta posztjában a zenész, majd hozzátette, nagy röhögés lett a beszólás vége, valamint az, hogy Gyuszi képviselhette a zalai vármegyeszékhelyt.
És ekkor, mint egy vezényszóra, a pestiek szétosztották egymás között a települések tábláit.
A Békemeneten nem volt szükség ilyen ügyeskedésekre
A Magyar Turisztikai Ügynökség cellainformációkra épülő adatai egyértelműen igazolják, hogy az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 178. évfordulója alkalmából tartott két nagy fővárosi rendezvény mobilcella-adatokon alapuló előzetes elemzése alapján
- a Kossuth téren, az Alkotmány utcában és a környező utcák területén mintegy 180 ezer mobiltelefon jelenléte volt azonosítható,
- a Hősök terén és az Andrássy úton hozzávetőlegesen 150 ezer készüléket számoltak össze.
Az MTÜ hozzátette, az előzetes adatok alapján továbbá az is megállapítható, hogy a főváros állami és önkormányzati, valamint egyéb ünnepi rendezvényein is több tízezer ember vett részt. Az adatok a mobilcella-információk anonim, feldolgozott és aggregált elemzésén alapulnak, amelyek teljes mértékben megfelelnek a General Data Protection Regulation (GDPR) előírásainak, valamint a hatályos magyar jogszabályoknak.
